Ką daryti, jeigu darosi sudėtinga mokėti už paskolas?

Jau kurį laiką mūsų šalyje kylanti infliacija, o nuo šių metų liepos mėn. ir padidėjusios palūkanos verčia ne vieną, ypač turintį paskolų, susiimti už galvos ir ieškoti sprendimo. Kredito unija „Neris“ pataria kaip elgtis susidūrus su finansiniais iššūkiais ir ką daryti, kad paskolų našta netaptų per didelė.

Laikas – pinigai

Jei turite įsipareigojimų, kuriuos darosi per sunku padengti, ar susidūrėte su nenumatytais finansiniais sunkumais, jei jaučiate, kad gali tekti vėluoti apmokėti mokesčius ir palūkanas už paskolas, pagrindinis patarimas – neatidėliokite pokalbio su savo banku ar kredito unija apie pasikeitusią asmeninę situaciją. Praėjusią savaitę Lietuvos bankų asociacija (LBA) išplatino priminimą, kad jeigu asmeninė finansinė situacija blogėja ir gresia nesklandumais grąžinant paskolas, pirmiausiai reikia pripažinti šią problemą. Labai svarbu kuo skubiau imtis veiksmų. Laiku nesumokėjus paskolos įmokų, pradedami skaičiuoti delspinigiai, dėl to bendra mokėtina suma didėja ir tokiu būdu skolininkas pakliūna į užburtą ratą, nes jo įsiskolinimas ne mažėja, o auga. Todėl rekomenduojama nelaukti kritinio momento, o į savo finansavimo įstaigą kreiptis kaip galima anksčiau. Tada ir sprendimo variantų gali būti daugiau. Kredito unijoje „Neris“ esamiems klientams galime pasiūlyti paskolų įmokų mokėjimo atidėjimą arba termino pratęsimą, taip pat – turimos paskolos restruktūrizavimą, o naujiems klientams padedame surasti optimalias finansavimo formas, palankius terminus bei sąlygas, kurias čia trumpai ir aptarsime.

Kodėl kyla palūkanos

Pasiimant paskolą, nustatoma palūkanų norma, kuri būna fiksuota ir kintama. Kintamai palūkanų normai apskaičiuoti naudojama Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma EURIBOR. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų turimų paskolų susietos su EURIBOR tarpbankine palūkanų norma, kuri šiuo metu kyla. Taigi, tai neišvengiamai turi įtakos ir sumai, kurią kas mėnesį reikia sumokėti kredito įstaigai grąžinant paskolą. Pastebime, kad klientai „viena ausimi“ girdi, kas vyksta, bet net turėdami paskolų, ne tik neskaito unijos pranešimų savo el. bankininkystės paskyroje, bet ir patys nesikreipia į uniją, kad galėtų pasitikslinti, kaip keičiasi jų įmoka. Toks neatsakingas požiūris kainuoja ne tik pinigus, bet ir nervus, kadangi padidėjusi mėnesio įmoka tampa nemaloniu akibrokštu. Dažnai klientai turi tiek vartojimo, tiek ir būsto paskolų ne vienoje, o keliose kreditavimo įstaigose ir jų patirtis rodo, kad vis dėlto tai nėra labai paranku – sudėtingiau sukontroliuoti mokėjimus, be to, visur skiriasi paskolų sąlygos. Tokiems klientams siūlome turimas paskolas refinansuoti,

Refinansavimas – ar tai naudinga?

Jeigu aišku, kad finansiniai sunkumai yra laikini, į paskolą suteikusį banką arba uniją galima kreiptis, kaip jau minėjome, dėl paskolų įmokų mokėjimo atidėjimo. Vis dėlto tai – laikinas sprendimas, o paskolą vis tiek reikės grąžinti. Dėl šios priežasties klientams siūlome apsvarstyti refinansavimo galimybę. Paskolų refinansavimas –

tai galimybė palankesnėmis sąlygomis finansuoti jūsų paskolas, sudarytas kitose kreditavimo įstaigose. Kitaip tariant, paimate naują paskolą, kuria padengiate kitus (kartais kelis) finansinius įsipareigojimus. Refinansuodami turimą paskolą, pakeičiate esamas sąlygas palankesnėmis: pavyzdžiui gaunate mažesnes palūkanas, galite pratęsti terminą arba pasiskolinti papildomą reikiamą sumą.

Kada refinansavimas yra naudingas? Refinansavimo arba kitaip tariant įsipareigojimų apjungimo paslauga yra naudinga tada, jei esate pasiėmę kelis vartojimo kreditus, kurių sumas grąžinti iš karto nepavyksta ir dėl to ilgą laiką pratęsinėjate, mokėdami papildomą pratęsimo mokestį, kuris jūsų įsipareigojimus viso labo tik atideda, nei kiek jų nemažinant. Tada refinansavimas gali jums iš tiesų padėti, mat jūsų visi įsipareigojimai būtų apjungiami, sudaromas vienas mokėjimo dalimis planas, kurio laikantis, po truputį padengtumėte visus savo įsipareigojimus. Didžiausias refinansavimo privalumas – sumažintas įmokos dydis, be to, sujungiamos kelios turimos paskolų sutartys ir mokama tik viena įmoka per mėnesį. Refinansuoti galima ne tik vieną, bet ir kelias paskolas. Štai pavyzdys: klientas refinansavo net 3 paskolas, kurių įmokų suma buvo 309 Eur/mėn. Perkėlęs paskolas į Kredito uniją „Neris“ ir net papildomai pasiskolinęs, jis dabar moka 202 Eur/mėn.

Norėdami paskatinti Trakų miesto ir rajono gyventojus peržiūrėti savo turimus finansinius įsipareigojimus, kviečiame paskambinti arba atvykti į Kredito unijos „Neris“ skyrių bei gauti asmeninę konsultaciją ir pasiūlymą. Tuo tikslu skelbiame ir apie šiuo metu vykdomą akciją – pasirašius refinansavimo sutartį iki 2023 kovo 1d. netaikysime paskolos administravimo mokesčio.

Akcija galioja tiek esamiems, tiek naujiems unijos klientams. Sutikime artėjančias gražiausias metų šventes be įtampos!

Jūratė SKREBUTĖNIENĖ,

kredito unijos „Neris“ Trakų skyriaus paskolų vadybininkė

Užs. Nr. 759