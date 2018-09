Vienas Trakų rajono gyventojas spaudoje neseniai uždavė klausimą, kada mūsų rajonas gali tikėtis nutiesto aplinkkelio. Dėkojame už klausimą ir pateikiame esminę informaciją apie šį rajonui labai svarbų projektą.

Primename, kad sprendimas tiesti aplinkkelį Trakų rajone priimtas pirmiausiai siekiant sumažinti tranzitinio transporto srautą per Trakų miestą. Nustatyta, kad Trakų miestą kasdien tranzitu kerta po 400–500 sunkiųjų krovininių automobilių. Atliktas srautų modeliavimas parodė, kad į Trakų miesto aplinkkelį būtų nukreipti dideli transporto srautai: šiuo metu apie 55 proc. A16 keliu važiuojančių automobilių pasuktų į planuojamą aplinkkelį, o ateityje augant tranzitiniams srautams, ši dalis pasiektų 60 proc.

Planuojamas aplinkelio ilgis – beveik 5,9 kilometro. Projekto teritorija apima apie 268 hektaro žemės plotą Narezkų, Senųjų Trakų, Žūkų, Babriškių, Žukiškių, Žaizdrių ir Skynimų kaimuose. Planuojamo Trakų miesto aplinkkelio pradžia – turbo žiedinė sankryža su keliu Nr. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ~ 23,7 km, pabaiga –

žiedinė sankryža su keliu Nr. A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ~ 29,9 km.

Trakų rajono savivaldybė projektą pradėjo dar 2015 m. birželį, o 2016 m. vasarį pasirašėme sutartį su UAB „Kelprojektas“ dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugų. Deja, kaip ir kituose rajonuose tokio tipo projektuose, taip ir Trakų rajone, šiame projekte prasidėjo teisminiai ginčai. Šiuo metu vis dar vyksta 3 teisminiai procesai dėl žemės sklypų, paimamų visuomenės poreikiams, ir vis dar negautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl vieno paskutiniojo sklypo paėmimo visuomenės poreikiams.

Tiems žemės sklypų savininkams, kurių žemė pateko į planuojamo aplinkkelio teritoriją, sumokėtos kompensacijos už žemės naudojimą visuomenės poreikiams – už žemę jos buvusiems savininkams sumokėta virš 156 tūkst. eurų. Be to, sumokėta ir kompensacija valstybei už miško žemės naudojimą būsimam aplinkkeliui – apie 125 tūkst. eurų.

Tad dabar belieka sulaukti teisminių procesų pabaigos, kad visos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros būtų baigtos, o tada, tikime, su šiuo projektu galėsime judėti toliau spartesniu tempu.

Trakų rajono savivaldybės informacija