Dar visai neseniai, vos prieš metus, ir valstybinę, ir privataus miško savininko paruoštą medieną nors ir buvo pavojinga, bet sąlyginai ilgapirščiams vogti apsimokėjo. Net ir įkliuvus su svetimais rąstais grėsė visai „pakenčiama“ bauda.

Bet dabar…Dabar reikia labai labai gerai apsvarstyti kylančias pagundas apšvarinti tiek valstybinį, tiek privatų mišką. Kodėl? Todėl, kad lyg perkūnas iš giedro dangaus ėmė ir išaušo lemtingoji 2014-ųjų kovo 6-oji. Apskritai niekas nesitikėjo, kad tuometinis Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis įvykdys tai, ko ir siekė – ženkliai padidinti baudas už neteisėtą miško kirtimą ir medienos vagystes. Dauguma Lietuvos žmonių neabejojo, kad tai – eiliniai pažadai. Dalies visuomenės džiaugsmui, o dalies nusivylimui, planai pažaboti medienos vagis buvo įgyvendinti.

„Trakų žemė“ primena: naujieji įkainiai labai paplonins ir jau plonina pažeidėjų pinigines. Anksčiau žalos atlyginimo įkainis už 1 kubinį metrą neteisėtai iškirstų plynaisiais kirtimais medynų vadinamuosiuose ūkiniuose miškuose buvo 40 Lt,(11.58 Eur) o dabar – 400 Lt (115.84 Eur). Tačiau ši suma anaiptol negalutinė. Žala apskaičiuojama minėtą įkainį dauginant iš atitinkamo koeficiento. Pavyzdžiui, už neteisėtai nukirstus ar kitaip sunaikintus, sužalotus medžius pusamžiuose medynuose nustatytas koeficientas 1,5. Tokiu atveju už 1 kubinį metrą neteisėtai iškirstų medynų reikės atlyginti 600 (400×1,5) Lt (173.76 Eur)gamtai padarytą žalą. Iškirtęs apie 30 kubinių metrų tokių medynų – tiek telpa į sunkvežimį su priekaba – pažeidėjas turės atlyginti 18 tūkst. litų (5.213.16 Eur) žalą, paaiškina Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus specialistai. Baudos už neteisėtai iškirstą mišką draustinyje, nacionaliniame parke ar saugomoje teritorijoje, kurių mūsų šalyje apstu, apskritai yra milžiniškos.

Naujų baudų dydžiai tolygūs bankrotui

Valstybinės įmonės miškų urėdijos jau seniai suprato – prie kiekvieno miško sandėlio (tai – aikštelė miške, kurioje sukraunami pardavimui paruošti rąstai – aut.pastaba) miškininko ar policininko nepastatysi. Todėl nuspręsta imtis tam tikrų prevencinių priemonių. Jos viešos, neslaptos, priešingai – miškininkai specialiai stengiasi prie minėtų miško sandėlių pastatyti informacinius žneklus, kuriuose aiškiai ir didelėmis raidėmis būna parašyta: „Teritorija stebima vaizdo kameromis“. Vis tik yra ir slaptų priemonių. Būtent jos daugeliu atvejų ir leidžia tiksliai nustatyti, kur atsiduria pavogta mediena.

Trakų miškų urėdija ne išimtis. Šiai urėdijai vadovaujantis urėdas Vygantas Mierkis pasakojo, kad medienos vagystės yra rimta problema, bet tikrai išsprendžiama. Statistika kol kas tokia – kaip informuoja Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos, urėdijų ir saugomų teritorijų miškų pareigūnai pernai per pirmąjį pusmetį nustatė per 283 neteisėtų miško kirtimų atvejų – buvo iškirsta 6,6 tūkst. kubinių metrų medienos. 150 tokių atvejų išaiškinta valstybiniuose miškuose. Juose neteisėtai iškirsta 1,5 tūkst. kubinių metrų medienos. Privačiuose miškuose nustatyti 133 neteisėtų miško kirtimų atvejai, kurių metu iškirsta 5,1 tūkst. kubinių metrų medienos.

Už neteisėtus miško kirtimus ir kitus Miškų įstatymo pažeidimus per pirmąjį 2014 metų pusmetį administracine tvarka nubausta 530 asmenų. Jiems skirta 173 tūkst. Lt (50 104 Eur) baudų.

Neteisėtais kirtimais padaryta daugiau kaip 2 mln.lt (579.240 Eur) žalos aplinkai. Ją turės atlyginti pažeidėjai. Nuo 2014 m. kovo mėnesio yra dešimteriopai padidinti neteisėtais kirtimais gamtai padarytos žalos atlyginimo įkainiai. Šie įkainiai taikomi, jeigu miškas neteisėtai iškirstas po kovo 6 d., kai įsigaliojo nauja aplinkos ministro patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio apskaičiavimo metodika.

Miško sandėlių filmavimas ir „blakė“ rąstuose

Bet grįžkime prie Trakų miškų urėdijos. Pastarojoje miško ir medienos vagysčių prevencijai taikomi įvairūs metodai. Dabar – žiemos metas. Pats darbingiausias miškų urėdijoms. Medienos paruošimo prasme. Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis neslepia – tai ir pats intensyviausias medienos vagysčių metas.

„Aktualiausia mums – medienos apsauga. Ką tik nukirsto sortimento mes parduoti akimirksniu negalime. Tokiu būdu pagaminta mediena sukraunama miško sandėliuose. Tai didžiulis rūpestis – mes esame atsakingi už valstybei priklausančio turto saugumą ir pardavimą,“ – sako urėdas Vygantas Mierkis.

Negali neigti akivaizdaus fakto – tūkstančiai eurų guli iš pirmo žvilgsnio nesaugomoje teritorijoje. Klausti, ar į gulinčius rąstus nekrypsta vagių žvilgsniai, naivu. Aišku, kad jie viską mato ir akylai stebi, kur sandėliuojama tūkstančiai kubinių metrų medienos, sako Trakų miškų urėdijos miško apsaugos inžinierius Vaidotas Pauželis.

„Į mano pareigas įeina ir medienos apsaugos funkcijos. Į šį procesą įtraukiami visi girininkai, eiguliai, kiti urėdijos darbuotojai. Taip pat – vietos gyventojai. Sunkiausi urėdijai buvo 2006 – 2008 metai. Tuomet į valstybinius miškus buvo įsisukusi viena nusikalstama grupuotė. Ji mums padarė nemažai nuostolių, bet galų gale buvo susekta ir išaiškinta. Asmenys buvo nuteisti realiomis laisvės atėmimo bausmėmis. Dabar padėtis žymiai geresnė, nes naudojamės naujausiomis technologijomis, leidžiančiomis nustatyti pavogtos medienos judėjimą ir galutinę iškrovimo vietą. Stebuklų čia nėra, tos technologijos vis tobulėja ir mes, miškininkai, siekdami užkardyti būsimą nusikalstamą veiką, jomis naudojomės ir naudosimės. Ir, pabrėžiu, mes neslepiame, kad valstybinę medieną saugome kaip savo akį, tai – mūsų pareiga“, – atvirai mums sako Trakų miškų urėdijos miško apsaugos inžinierius Vaidotas Pauželis. Be to, miškininkai labai daug kur naudoja slaptas kameras, fotografuojančias ir filmuojančias miškuose esančius medienos sandėlius ir dieną, ir naktį. Tai kad…

Kasmetinė akcija „Miškas 2015“. Kam bijoti, o kam būti ramiems?

Generalinė miškų urėdija atkreipia dėmesį, kad „jeigu pirmosiose tokiose akcijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas neteisėtų kirtimų stabdymui, miško atkūrimui privačiuose miškuose, sanitarinei bei priešgaisrinei apsaugai ir miško teršėjų išaiškinimui, tai dabar Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai stengsis užkardyti teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu miško kirtimu, neteisėtai iškirstos medienos gabenimu bei atliks didelį prevencinį darbą, konsultuodami miško savininkus miško naudojimo, atkūrimo bei apsaugos klausimais“. Be to, Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai rengs reidus, kurių metu tikrins autotransportu gabenamos medienos įsigijimo dokumentus, lankysis kertamose biržėse, skirs padidintą dėmesį miško apsaugai nuo neteisėtų kirtimų ir kitų pažeidimų. Žiniasklaidos priemonėse bus skelbiama informacija apie miškų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, organizuojami susitikimai su privačių miškų savininkais.

Be to, surinkta ir apibendrinta informacija leidžia teigti, kad urėdijų bendradarbiavimas su policijos ir aplinkosaugos pareigūnais užkirto kelią organizuotiems didelės apimties neteisėtiems miško kirtimams ir medienos grobstymams. Kaip informuoja Valstybinė miškų tarnyba, akcijos metu buvo atlikta 414 reidų, patikrintos 508 medieną gabenančios autotransporto priemonės. Tikslu užkardyti Miško kirtimo taisyklių ir kitų teisės aktų pažeidimus, patikrinta per tūkstantis kirtaviečių privačiuose ir valstybiniuose miškuose. Akcijos metu organizuoti susitikimai su miškų savininkais. Miškų pareigūnai, vykdydami akciją, konsultavo daugiau nei pusantro tūkstančio miško savininkų, medienos ruošėjų bei vežėjų. Akcijos metu nustatyti 103 miško kirtimo, medienos gabenimo ir kiti pažeidimai, iš jų – 28 neteisėtų miško kirtimų atvejai, kurių metų iškirsta 610 kubinių metrų medienos. Vien prevencinių priemonių nepakako, todėl administracinėmis baudomis 2088 eurų suma nubausti 72 asmenys. Be to, už neteisėtus miško kirtimus pareikšta ieškinių už 19111 eurų dėl padarytos žalos aplinkai atlyginimo. Lyginant su praėjusių metų pradžia, neteisėtų kirtimų apimtys šalies miškuose sumažėjo ir Valstybinė miškų tarnyba tai traktuoja kaip vieną iš akcijos rezultatų.

Nuo sausio nuolatos veikia Generalinėje miškų urėdijoje įsteigta mobilioji miško apsaugos grupė, į reidus išvykstanti bent du kartus per savaitę.

Akcija ,,Miškas 2015“ baigėsi, tačiau Valstybinės miškų tarnybos ir VĮ miškų urėdijų pareigūnai ir ateityje bus nepakantūs miškų grobstymui ir niokojimui.

Tokios prevencinės priemonės kaip akcija „Miškas“ rengiamos jau nuo 2002 metų.Taigi, teisėtą veiklą miškuose vykdantys ir įstatymų besilaikantys gali būti ramūs visuomet, o tie, kas vis dar galvoja „prasmukti kaip visada“, pagalvokite. Šiais laikais medieną įsigyti teisėtais būdais bus daug daug pigiau.

Aušra VIRVIČIENĖ

http://perkamemiska.lt/