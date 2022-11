Kaip išsirinkti patį tinkamiausią šildytuvą?

Išsirinkti gerą ir visus lūkesčius atitinkantį – nepriekaištingai šildantį ir nedaug išlaidų dėl to reikalaujantį šildytuvą nėra lengva užduotis. Prieš rinkdamiesi šią prekę įvertinkite, kokio dydžio patalpą ar lauko erdvę jis turėtų apšildyti, ar prietaisas yra pagamintas taip, jog būtų galima pačiam reguliuoti išskiriamos šilumos kiekį.

Pagrindiniai šildytuvai yra šie – termoventiliatorius, tepalinis radiatorius, konvekcinis, dujų ir raudonųjų infraraudonųjų spindulių šildytuvai.

Kaip veikia termoventiliatoriai, tepaliniai radiatoriai ir konvekciniai šildytuvai?

Termoventiliatorius aplinką šildo, pūsdamas į ją įkaitintą orą. Šis prietaisas geriausiai tinka mažoms patalpoms. Jis šildo tik tada, kai pučia. Vos tik jį išjungus, šildymas baigiasi, kambarys bemat atvėsta. Be to, šio tipo šildytuvai naudoja labai daug elektros energijos, todėl ekonomiškai nėra naudingi.

Tepalinis radiatorius gana ilgai išsaugo šilumą ir po to, kai būna išjungiamas. Jų viduje cirkuliuoja ekologiškai nekenksmingas tepalas. Kuo daugiau šildymo sekcijų turi šis radiatorius, tuo daugiau šilumos išskiria. Nors jo įšilimas trunka ilgiau, tačiau šiluma išsilaiko ilgiau. Tuo tarpu konvekcinis šildytuvas naudoja oro judėjimą per kaitinimo elementą. Viduje sušilęs buvęs šaltas patalpos oras per prietaiso viršuje esančias groteles iškeliauja atgal į patalpą.

Kuo yra naudingas infraraudonųjų spindulių šildytuvas?

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas šilumą skleidžia bangomis tokiu pat principu kaip ir saulė, todėl šildo ne patalpų orą, o jose esančius žmones ir įvairius paviršius. Jų negali paveikti nei skersvėjis, nei tiesioginis vėjas, jie naudoja nedaug elektros energijos, todėl tinka naudoti lauko terasose, gamybinėse patalpose arba didelio ploto salėse ir kt. Tiesa, jei į šio šildytuvo veikimo sritį jūs tiesiogiai nepapulsite, tada negausite jums reikalingos šilumos porcijos.

Kada vertėtų rinktis dujinį lauko šildytuvą?

Kadangi dujiniai lauko šildytuvai į aplinką išskiria labai daug šilumos, juos geriausia naudoti didelėse patalpose – gamybinėse dirbtuvėse, remonto įmonėse, sandėliuose, lauko kavinėse ir kitose panašiose vietose. Kadangi šie prietaisai orą šildo degindami propano-butano dujas, šildomos patalpos turi būti gerai ventiliuojamos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šildymo prietaisus, ją rasite interneto svetainėje: https://renginiopartneris.lt/parduotuve/visos-prekes/sildytuvai/.

