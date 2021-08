Kaip išsirinkti tinkamą akumuliatorių savo transporto priemonei?

PR

Akumuliatorius – labai svarbi jūsų automobilio dalis, nuo kurios priklauso labai daug kas. Be tinkamai veikiančio akumuliatoriaus neįmanoma turėti transporto priemonės, kurią būtų galima vadinti techniškai tvarkinga, nes jos nepavyks užvesti. Kas tam tikrą laiką akumuliatorių reikia pakeisti nauju, kadangi, su laiku, jis praranda savo energijos potencialą, arba, jeigu įrenginys yra gana naujas – bent jau pakrauti. Jeigu, visgi, prisireikė keisti, štai patarimai, kaip išsirinkti tinkamą akumuliatorių savo automobiliui. Turėkite omenyje ir tai, kad pagal tuos pačius kriterijus pasirenkami ir moto akumuliatoriai bei akumuliatoriai beveik visoms kitoms transporto priemonėms.

Esminės detalės

Renkantis akumuliatorių nebūtina žinoti visas įmanomas subtilybes. Pakanka žinoti keletą esminių dalykų, kurie padės ieškant tinkamo įrenginio.

Jeigu įsigysite per mažos talpos akumuliatorių, jis tiesiog bus per silpnas arba per greitai išsikraus ir reikės vėl, anksčiau laiko, keisti nauju.

Pasižiūrėkite į dabartinį akumuliatorių. Paprastai ant jo yra lipdukai arba specialūs žymėjimai, kurie nurodo jo parametrus ar net matmenis. Visgi, jeigu pirksite internetu, galite pagal modelį pasižiūrėti, kokio dydžio akumuliatorius turėtų būti dedamas.

Nerekomenduojame pirkti panaudoto akumuliatoriaus. Bent jau seniau buvo labai gaji praktika pardavinėti akumuliatorius, iš nurašytų automobilių, kur akumuliatorius liko sveikas. Tačiau tokiam įrenginiui net ir nedidelis sutrenkimas gali būti nepataisomų defektų šaltiniu. Rekomenduojame rinktis patikimo gamintojo, sertifikuotą produktą.

Garantija bei ilgaamžiškumas – jeigu automobilį planuojate vairuoti dar ilgai, pasistenkite investuoti į akumuliatorių atitinkamą sumą, kad neliktumėte nusivylę ir nebūtų didelio galvos skausmo jį eksploatuojant. Jeigu automobilį planuojate parduoti per artimiausius ~24 mėnesius, galima rinktis ir kiek pigesnį variantą. Pratęsiama garantija pastaruoju atveju – saugumo garantas.

Kiti svarbūs akcentai

Renkantis akumuliatorių dar svarbu žinoti, kad pvz., automobiliui su Start/Stop funkcija reikės šiek tiek galingesnio akumuliatoriaus. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad, jeigu nusižiūrėjote, koks akumuliatorius įdėtas pas kaimyną ar pažįstamą, kuris vairuoja tokio pat modelio automobilį, reikia įvertinti ar jūsų transporto priemonių varikliai yra vienodo galingumo. Paimkime pavyzdį – 5 serijos BMW automobiliai gali turėti 2 litrų dyzelinį 4 cilindrų agregatą arba 4,4 litro, V8, 8 cilindrų benzininį vidaus degimo variklį. Natūralu, kad antrajam reikės žymiai galingesnio akumuliatoriaus.

Renkantis daugiausiai atkreipsite dėmesį į akumuliatoriaus talpą (Ah), srovę EN (A) ir matmenis (mm arba cm). Internetinėje svetainėje Varle.lt galėsite lengvai ir paprastai filtruoti bei rūšiuoti visas automobilių prekes pagal savo poreikius, kad greičiau rastumėte būtent tai, ko jums reikia.

Akumuliatoriaus aptarnavimas, remontas bei keitimas

Šiuolaikiniuose automobiliuose beveik nebenaudojami aptarnaujami akumuliatoriai, tačiau išimtinais atvejais jų dar galima rasti. Aptarnaujami akumuliatoriai yra kiek pasenusi technologija ir, jeigu toks dar yra jūsų transporto priemonėje, paskubėkite juos pakeisti neaptarnaujamais, kad būtų mažiau galvos skausmo ir lengvesnė transporto priemonės eksploatacija.

Akumuliatorių remontas – subtilus ir sudėtingas amatas. Jis daromas retai ir tik kompetentingi bei kvalifikuoti meistrai gali padaryti darbą, dėl kurio sugedęs ar pažeistas akumuliatorius bus atstatytas į pradinę būklę. Turėkite omenyje, kad 9 kartus iš 10 labiau apsimoka pirkti naują akumuliatorių, o ne jį taisyti, todėl net ir patys meistrai dažnai parekomenduos kažką išsirinkti internetu…

Nors patyręs asmuo akumuliatorių gali pasikeisti pats(-i), to daryti nerekomenduojame. Techninės apžiūros metu tikrinama, kaip jis pritvirtintas, o be to, nėra saugu tai daryti be profesionalių įrankių (jeigu pvz., jų neturite). Tad įsigiję akumuliatorių, geriau užsukite į autoservisą ir paprašykite keitimo. Tai brangiai nekainuoja, o po to galėsite būti užtikrinti, kad viskas padaryta kokybiškai.

Kai kada elektros sistemos problemos atrodo lengvai išsprendžiamos – tiesiog reikia pakeisti akumuliatorių. Kai kada jam išsikrovus vairuotojai paskuba savąjį įrenginį nurašyti. Tiesa ta, kad kai kada jis gali būti tiesiog išsikrovęs. Net ir prastai veikiančio akumuliatoriaus simptomus jaučiantys vairuotojai turėtų jį pamėginti pakrauti ir, jeigu bėda kamuoja vėl, tik tuomet konstatuoti prastą jo veikimą. Kitu atveju galima dar pasinaudoti ir įtampos matuokliu.