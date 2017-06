Kiekvieno gyventojo namuose susidaro buitinių nuotekų, kurias tvarkyti galima įvairiai: patikėti tai daryti geriamojo vandens tiekėjui, įsirengti nuotekų duobę arba nuotekų valyklą. Pabandėme pasidomėti, ką renkasi trakiškiai, ir kokių pokyčių laukiama šioje srityje.

Užteršia aplinką

Bendrovės „Trakų vandenys“ Trakų skyriaus viršininkas Tomaš Vaškevič sako, kad apie 80 proc. miesto gyventojų yra prisijungę prie nuotekų tinklų. Iš likusiųjų, 19 proc. naudojasi nuotekų išgriebimo duobėmis, kiti turi įsirengę nuotekų valyklas. Lauko tualetai regione pasitaiko itin retai – jų rasta vos keturi.

T. Vaškevič nuomone, kai buitinės nuotekos tvarkomos tinkamai, aplinkai žalos nėra. Vis dėlto kai tuo reikia rūpintis patiems gyventojams, jie ne visada padaro savo darbą iki galo ir dėl didelių mokesčių.

„Biologinių nuotekų valymo įrenginių priežiūra brangiai kainuoja. Pavyzdžiui, juose susikaupusio dumblo išvežimas gyventojui per metus atsieina apie 250 eurų. Su išgriebimo duobėmis kitaip. Paprastai šeima per mėnesį išnaudoja 10 kubinių metrų vandens, o tokios duobės talpa – 4–5 kubiniai metrai. Vadinasi, du kartus per mėnesį nuotekas reikia išsiurbti. Jų išvežimas kainuoja apie 35 eurus už 5 kubinius metrus. Per mėnesį susidarytų apie 70 eurų“, – skaičiuoja specialistas.

Tokias nuotekų duobes gyventojai turi ir nuolat tikrinti, kad šioms persipildžius nuotekos neišbėgtų per kraštus. Tokių atvejų yra pasitaikę ne tik Trakuose, bet ir kituose regionuose. Taip pat T. Vaškevič sako, kad neretai gyventojai nuotekų duobes įsirengia be dugnų, todėl nuotekos infiltruojasi į gruntą ir teršia aplinką bei požeminį vandenį.

Šiandien nuotekos chemiškai yra užterštos dar labiau nei anksčiau dėl buityje naudojamos chemijos – įvairių skalbiklių, dezinfekavimo priemonių, baliklių. Dėl didesnės šių medžiagų koncentracijos, užželia ir uždumblėja vandens telkiniai, sumažėja deguonies kiekis vandenyje, todėl ima dusti žuvys. Neišvalytose nuotekose taip pat gausu fosforo ir azoto, kuris skatina vandens telkinių žydėjimą.

Trakų gyventojas Juozas yra prisijungęs prie centralizuotų tink­lų, tad nuotekomis nesirūpina. „Žinau, kad gamtos neteršiam, nes viską kaip reikia sutvarko „Trakų vandenys“. Į lauko tualetą neįsivaizduoju kad kas šiais laikais eitų, o nuotekų duobės kiek girdėjau dar brangiau kainuoja“, – sako jis.

Šiuo metu nuotekų išleidimas į aplinką, kai pažeidžiami tai numatantys dokumentai, užtraukia baudą nuo 60 eurų iki 3000 eurų.

Griežtins įstatymą

Dėl netinkamo Miestų nuotekų direktyvos įgyvendinimo Europos Komisija prieš Lietuvą yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Ji pradėta dėl to, kad Kėdainių aglomeracijos nuotekos nėra išvalomos iki nustatytų reikalavimų, taip pat nepasiekta, jog 58-iuose aglomeracijose ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Pasirodo ir kad likę 2 proc. individualiai tvarkomų nuotekų neatitinka joms keliamų reikalavimų.

Birželį Aplinkos ministerijos specialistai buvo susitikę su Europos Komisijos atstovais ir jiems pristatė veiksmų planą, kaip ketinama spręsti susidariusią situaciją.

Artimiausiu metu bus pradėta Kėdainių nuotekų valyklos rekonstrukcija. UAB „Kėdainių vandenys“ parengė nuotekų valymo įrenginių plėtros projektą, kuriame numatyta pertvarkyti veikiančius įrenginius, didinti nuotekų priėmimo, paskirstymo, mechaninio, biologinio valymo grandžių pajėgumus. Savo ruožtu Aplinkos ministerija rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisas.

Vienas iš esminių pokyčių – teritorijose, kur gyvena daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, privalės veikti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, prie kurių per 9 mėnesius privaloma tvarka turės prisijungti visi aplinkiniai gyventojai. Pasikeis ir nuotekų įvado bei išvado atvedimo vieta – geriamojo vandens tiekėjas juos turės nutiesti nebe iki sklypo, bet iki būsto ribos.

Tuo tarpu individualiai tvarkyti nuotekas bus galima tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai tiesti centralizuotus tinklus neapsimoka finansiškai. Ir tą bus leidžiama daryti naudojant tik sandarius nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos išvežamos ir išvalomos aglomeracijos valymo įrenginiuose. Planuojama, kad naujai įrengiami individualūs nuotekų valymo įrenginiai taip pat iš nuotekų papildomai šalins azoto ir fosforo junginius, kurie kenkia gėlo vandens ir jūrų aplinkai.

Iki 2019 m. Lietuvoje ketinama sukurti individualių nuotekų tvarkymo registrą, kuriame būtų kaupiama ir saugoma informacija apie tokių nuotekų tvarkymo vietą, naudojamus tam įrenginius ir būdus.

Lietuvai neįvykdžius Europos Komisijos reikalavimų, ši privalės kreiptis į Europos Teisingumo teismą.

Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.