Kaip moteriai vėl pradėti jaustis seksualiai?

Gyvenimo eigoje moteriai gali būti vis sunkiau džiaugtis savimi ir savo kūnu. Taip nutinka dėl įvairiausių priežasčių, tačiau subrendusios ir vyresnės moteris vis dar gali būti gražios, įdomios, seksualios ir patrauklios. Ne tik bendraamžiai, tačiau ir jaunesni vyrai domisi vyresnėmis moterimis, jos juos traukia, tačiau svarbiausia, ką moteris skleidžia iš vidaus ir kaip ji vertina pati save. Seksualumas nėra tik nuogas kūnas, tai charizmos, žavesio, drąsos mišinys. Jeigu moteris save nurašo, tai tokiomis savybėmis ji nepasižymės, tačiau, jeigu moteris save laiko gražia, seksualia ir įdomia, tos emocijos persiduos ir aplinkiniams žmonėms bei jos gyvenime neliks neįveiktų iššūkių. Taigi, tam, kad per gyvenimą pavyktų toliau judėti sėkmingai ir savame kailyje jaustųsi geriau, pateikiame patarimus moterims, kad joms vėl pavyktų jaustis seksualiai!

Dėvėkite aukštakulnius batelius

Dažnai sakoma, kad moteris jaučiasi geriausiai tada, kai jaučiasi moteriškai. Na, o vienas moteriškiausių atributų yra būtent aukštakulniai bateliai. Jie kiekvienam stiliui prideda elegancijos, moteriškumo bei šiokio tokio seksualumo. Išryškindami kojų ir pėdų linijas, aukštakulniai bateliai traukia dėmesį, o jūs pati, matydama žvilgsnius bei kitų žmonių dėmesį tikrai jausitės įdomesnė, geidžiamesnė ir seksualesnė. Aukštakulnius dėvėti nebūtina kiekvieną dieną, tačiau kai kada juos panešioti net gi yra naudinga jūsų emocinei būklei.

Užsidėkite seksualius apatinius

Apie seksualų apatinį trikotažą niekas neprivalo žinoti. Tai gali būti tik jūsų pačios būdas padėti sau jaustis seksualiau. Juk tokie dalykai, kurie žinomi tik jums gali būti be galo įdomi ir gundanti detalė. Būtent tokie akcentai, kurie padės viduje jaustis seksualiai ir padeda pakelti savivertę bei energiją. Patogaus, gražaus arba įdomaus moteriško apatinio trikotažo galite įsigyti ir internetu – https://www.varle.lt/apatinis-trikotazas-moterims/.

Nevenkite palepinti savo kūno

Manikiūras, pedikiūras, depiliacija, soliariumas, net gi tatuiruotės ar kiti kūną puošiantys akcentai yra labai svarbūs moters gyvenime. Kadangi didžioji dalis pasitikėjimo savimi ateina iš pasitikėjimo savo išvaizda, tai tenka pastarąją puoselėti bei prižiūrėti. Moters kūnas turi būti kaip šventovė, kurį reikia vertinti, gerbti ir mylėti. Pirmiausia tai turi daryti ne tiki, o pati moteris ir tada ji galės sužydėti gražiausiomis, įdomiausiomis ir labiausiai gundančiomis savo spalvomis. Dėl to reikia nepamiršti kūno priežiūros procedūrų ir savo kojų, rankų, pėdų, akių, veido, nugaros bei kitų, gražių lopinėlių.

„Maitinkite“ protą

Kaip ir dėmesys kūnui, taip ir dėmesys protui yra reikalingas. Žiūrėkite televizorių, skaitykite knygas ir naujienas, plėskite akiratį, vaikščiokite į filmus ir taip toliau. Graži moteris, su kuria nėra apie ką kalbėti yra 100 kartų mažiau seksuali už tą, su kuria galima išvystyti įdomią diskusiją. Širdį ir dėmesį dažnai nuperka ne labiausiai į Barbę panaši dama, o ta, kuri sugeba sudominti vyrą arba kitą asmenį. Juk nebūtina tik gundyti tam, kad jaustumėtės stipri ir seksuali. Jeigu diskusijoje ar renginyje nesijausite „tuščia“, pamatysite, kad imsite labiau savimi pasitikėti ir spinduliuosite neregėtą seksualumą.

Nebijokite lengvai flirtuoti

Tačiau, jei jau prakalbome apie gundymą ir flirtą, tai reikia pabrėžti tą faktą, kad tai yra vienas iš galingiausių ginklų, bet kurios moters arsenale. Lengvas flirtas gali padėti pasiekti to, ko norite. Jeigu mokėsite subtiliai flirtuoti, galėsite lengviau irtis į priekį gyvenime bei lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Flirtas susideda iš seksualumo skleidimo, o seksualumas susideda iš tų dalykų, kuriuos išvardinome ir kitų, kurių čia nepaminėjome. Svarbiausia žinoti, kad reikia savimi pasitikėti, o visa kita gali natūraliai gimti iš to. Tai nėra pigus triukas arba taisyklių nepaisymas. Flirtas yra menas, kurį įvaldyti nėra lengva, dėl to moterys, kurios tą sugeba, yra vertinamos, geidžiamos ir sėkmingos!