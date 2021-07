Kaip neišleisti daug pinigų ir nusipirkti, tai ko reikia?

PR

Didėjant prekių pasiūlai, žmonės ne tik turi pasirinkimo įvairovę, bet ir prisipirkti dar daugiau nereikalingų prekių. Dauguma žmonių mėgina darytis sąrašus, kuriuose tiksliai nurodo, ko jiems reikia iš prekybos centrų lentynų. Deja, ne visada pavyksta praeiti pro tam tikrų prekių kategoriją, todėl pamiršus pirkinių sąrašą, nusiperkama pašalinių daiktų.

Skirstyti pagal sezoniškumą

Tiesa, būtiniausių prekių pagal sezoniškumo pirkimą nepaskirstysi, nes maisto produktų reikia kiekvieną dieną. Tam, kad pirkinių vežimėliai nebūtų prikrauti nereikalingų prekių t.y. maisto produktų, kurių nesuvartojama per tam tikrą laiką, į maisto parduotuves siūloma eiti, kai esate sotūs. Jeigu jaučiate alkį, maisto prekių parduotuvė atrodo lyg koks rojus, o savo pirkinių krepšelius prisikraunate įvairiausiu maistu, kurio net nesuvalgysite.

Su drabužių parduotuvėmis yra šiek tiek kitaip – šiuos pirkinius galima paskirstyti reikiamu sezonu. Artėjant naujam metų laikui, vis peržiūrėkite savo spintą. Galbūt nepamenate, kad turite tam tikro tipo drabužius. Kai nuspręsite, kad jums reikia, pavyzdžiui palto ir batų, pasiskirstykite savo biudžetą. Jeigu matote, kad šį mėnesį reikės „sėdėti ant grikių“, gal geriau palaukite kito mėnesio, kai galėsite sau ramiai įsigyti norimus daiktus.

Išpardavimai – pasiglemžia mūsų širdis

Visi žinote tą jausmą, kai atvykstate į prekybos centrą ir pamatote iškabas su žodžiais „SEZONO IŠPARDAVIMAS“. Nors visi supranta, kad tai yra marketinginis triukas, atėjus šiai akimirkai, pamirštama viskas ir puolama pirkti. Išpardavimų pirkiniai pasiteisina tik tų žmonių, kurie visus metus nepirko jokių drabužių, o per nuolaidų sezoną įsigijo reikalingiausių prekių.

Labai svarbu, kad apsipirkimo metu apgalvotumėte, ar jums tikrai reikia tokio rūbo (daikto). Pamąstykite, ar turėsite, kur priderinti, ar jums tiks išsirinkta spalva bei, ar išties užsidėsite rūbą ne tik vieną kartą.

Jeigu nusprendėte, kad norite keisti savo stilių, tuomet prieš einant į prekybos centrą, apgalvokite kokio tipo drabužių jums reikėtų. Pasižiūrėkite įvairiose telefono programėlėse, kaip vienas ir kitas stiliaus derinys atrodo. Kai išsirinksite reikiamus drabužius – tik tada marš į prekybos centrą.

Prekybos centrai tampa pramogų vieta

O kada nors pagalvojote, kodėl prekybos centruose yra įvairių tipų kavinių, boulingų, kino teatrų? Šios pramogos skatina pardavimų skaičius. Juk kino teatras būna pačiame prekybos tinklo centre, kai jums pirmiausiai reikia pereiti visas drabužių parduotuves. Nors jums ir nereikia drabužių (ar daiktų), tačiau akys automatiškai užfiksuoja lentynose esančia naująją kolekciją, kuri užstringa jūsų pasąmonėje. Taip pat jau nėra įsivaizduojama prekybos centrų be restoranų. Juk po apsipirkimo reikia kažko užkąsti! Šis atvejis vėl priverčia žmonės būti neatspariems pinigų leidimams. Tam, kad išvengtumėte nereikalingų užgaidų į prekybos centrą eikite pasiryžę ir pasižadėję pačiam sau, pirkti tik to ko reikia. Na, o jeigu nesugebėsite atsilaikyti, kreditinėje kortelėje nustatykite tik tam tikrą pinigų sumą, kurią galite išleisti per tą dieną.