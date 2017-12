Antrąją Kalėdų dieną Trakuose buvo ką veikti, kad iškratytum gausių vaišių perteklių. Į neįprastas Lietuvos armonikierių varžytuves Užutrakio dvare pakvietė tradicinio renginio „Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“ organizatoriai.

Dvaro karietinėje ilgiausios, be pertraukos griežiamos polkos, rekordo siekė per dvidešimt Lietuvos armonikierių. Jiems dirigavo generolas – Aukštaitijos armonikierių vadas Kęstutis Kuzmickas, o varžytuves pradėjo pats Senelis Kalėda. Polka truko net 1 val. ir 40 minučių. Pirmąją polką smagiai sutrypė išskirtinė patyrusių šokėjų pora – Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė ir Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas. Abu yra šokę tautinių šokių ansambliuose ir niekados nepaleidžia progos smagiai pašokti. Jų pavyzdžiu pasekė ir kiti šokėjai, bet neatsirado nė vieno, kuris sugebėtų be poilsio atlaikyti visas varžytuves. O muzikantai puikiai atgrojo neeilinį polkos maratoną.

Tuo kalėdinės linksmybės Trakuose nesibaigė. Popiet suaugę ir maži rinkosi į premjerinį spektaklį. Trakų kultūros rūmų scenoje sužėrėjo šokio pasaka „Alisa stebuklų šalyje“. Spektaklį režisavo talentinga menininkė Sofiko Lavrukaitis. Publika buvo sužavėta režisierės ir jaunųjų artistų pasirodymu ir jau nekantriai laukai naujų pastatymų.

Šaltinis: www.15min.lt