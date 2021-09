Kandidato į Trakų rajono merus Ramūno Aušroto rinkimų programa: grąžinti viltį Trakams ir Lietuvai!

2022 metais Trakų miestas švęs garbingą miesto įkūrimo 700 metų jubiliejų. Tačiau praėjus trisdešimčiai metų po Nepriklausomybės atkūrimo, Trakai vis dar neišnaudoja savo turimų galimybių tiek kaip gyvenamoji, tiek kaip turizmo vieta.

Trakus kamuoja daugeliui rajonų būdingos savivaldos problemos – partine ištikimybe grįsta karjera, kai vadovaujančius savivaldybių įstaigų postus užima ir palankių sprendimų sulaukia su valdančiąja partija artimai susiję asmenys, neskaidrūs viešojo sektoriaus sprendimai, neefektyvus savivaldybės įmonių darbas, sekinantis miesto biudžetą. Galima įprasti taip gyventi, tačiau esame verti naujos valdymo kokybės. Turėtume siekti kitokios – laisvos ir teisingos savivaldos, kuri girdėti žmones ir prikeltų Trakus naujam gyvenimui.

Trakai yra žiedinė savivaldybė, labai stipriai patirianti Vilniaus kolonizaciją. Statybos leidimų išduodama dvigubai daugiau negu šalies vidurkis, tačiau ekonominio aktyvumo rodikliai žemesni nei vidutiniai. Tai rodo, jog kolonistai, paprastai siekiantys įsigyti rajone žemės sklypą prie ežero kranto, Trakuose negyvena, čia nedirba, verslo nekuria ir mokesčių nemoka. Tačiau mielai naudojasi visomis Trakų rajono gamtos dovanomis. Tai būtina keisti. Ekonominės investicijos Trakų rajone privalo atsispindėti rajono biudžete.

Turime ir vien mums būdingų praktinių rūpesčių. Trakų rajone vienas iš prasčiausių susisiekimų su rajono centru. Tokiu būdu susidaro atskirtis tarp rajono centro ir kaimiškų vietovių, tai kenkia ir Trakų miesto turistiniam potencialui. Trakų miesto centras dūsta nuo automobilių, miesto pakraščiuose esančios tuščios erdvės neišnaudojamos. Trakai yra augantis rajonas. Tačiau su augimu yra susiję ir tam tikri iššūkiai. Pasigendama mažų, namų aplinką primenančių ir įvairias ugdymo programas vykdančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Daug vaikų negauna kokybiško ikimokyklinio ugdymo. Valdančiųjų skelbiama švietimo sistemos pertvarka grasina uždaryti mažąsias rajono mokyklas ir gimnazijas. Vyrauja stagnacinis institucinis požiūris į socialinę ir šeimos politiką, dėl to negirdimas nevyriausybinių institucijų ir šeimų balsas, nevyksta reikalingi pokyčiai, paslaugų vaikui ir šeimai plėtra.

Visas šias problemas galima išspręsti, tik reikia žinoti, ką nori padaryti, kantrybės ir darbo. Tačiau to negali padaryti vienas žmogus, net jei jis meras, jei jam nepadeda vietos bendruomenė.

Lietuvos Respublikos Prezidentas yra pasakęs, jog gerovės Lietuvos kūrimas negali ir neturi apsiriboti vien valstybės vaidmeniu. Yra būtina didinti pilietinę galią, kuri yra esminė sąlyga, perstatant mūsų šalį iš globos valstybės į visavertę gerovės valstybę. Bet kuri demokratinė valstybė stipri tiek, kiek pajėgi, atspari ir pasirengusi veikti yra jos pilietinė visuomenė. Tačiau ją reikia auginti. Valdžia gali prie to prisidėti realiai įsiklausydama į žmonių nuomonę. Todėl sieksiu išgirsti žmonių poreikius, gerbti vietos gyventojų vertybes, konsultuotis su jais, priimdamas sprendimus visais viešojo gyvenimo klausimais. Tuo tikslu, siekdamas Trakų rajono gerovės:

Inicijuosiu nepartinės Piliečių asamblėjos prie Trakų miesto savivaldybės, kurią sudarytų aktyvūs Trakų rajono piliečiai ir bendruomenių atstovai, įkūrimą. Asamblėja stebėtų savivaldybės priimamus sprendimus, užtikrintų jų skaidrumą ir atliktų viešojo intereso apsaugą. Inicijuosiu Trakų rajono ir miesto vystymosi vizijos kūrimą, įtraukdamas strateginius ir socialinius partnerius, bendruomenes, visuomenininkus ir verslą/ Atliksiu Trakų rajono turistinių galimybių vertinimą, nustatant didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, inicijuosiu Trakų kurortinės teritorijos plėtros koncepciją, jungiančią Trakų istorinį, kultūrinį, religinį ir gamtos paveldą, apimančią ne tik Trakų istorinį nacionalinį parką, bet ir visą Trakų rajoną. Spręsiu Trakų miesto ir rajono logistikos problemas: viešojo transporto organizavimo ir automobilių parkavimo Trakų mieste klausimą, susisiekimo su rajono centru, mikroautobusų jungties tarp Trakų ir Lentvario sukūrimą. Sieksiu, kad ežerų mieste Trakuose atsirastų viešasis vandens transportas, džiuginantis vietos gyventojus ir traukiantis turistus. Skatinsiu ir remsiu alternatyvaus ugdymo rajone plėtrą, darželių ir ikimokyklinio ugdymo grupių steigimą, panaudojant ir pritaikant jau turimą švietimo tinklo infrastruktūrą; tarpininkausiu, kad nacionaliniu lygmeniu būtų įteisinta namų darželių idėja (kai ikimokyklinio amžiaus vaikus savo namuose prižiūri dienos auklėtojai), taip sudarant galimybę atokiose vietovėse gyvenantiems tėvams derinti darbą, karjerą ir vaikų auginimą. Palaikysiu ne tik šviečiamąją, bet ir socialinę funkciją atliekančių mažųjų švietimo įstaigų rajone darbą, sieksiu, kad organizuojant švietimo tinklo pertvarką, būtų atsižvelgiama į rajono specifiką, taip pat į rajono mokyklas lankančių mokinių socialinį ekonominį kontekstą. Užtikrinsiu savivaldybės teikiamų paslaugų šeimai efektyvumą ir plėtrą (šeimos kortelė, šeimos konferencijos metodas), užtikrinsiu pavėžėjimo ir kitų būtinų paslaugų (dienos centro, nemokamo maitinimo) teikimą socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenantiems vaikams; stiprinsiu nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į socialinių paslaugų asmeniui ir šeimai teikimą, sudarysiu galimybę Trakų rajone atsirasti Šeimos tarybai. Ginsiu ir globosiu vietos gyventojų vertybes ir identitetą, užtikrinsiu, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nebūtų apgyvendintas nė vienas nelegaliai Lietuvos sieną kirtęs migrantas, bet ištiesiu ranką visiems tiems, kurie gerbdami vietos kultūrą ir papročius, nori prisidėti prie Trakų krašto gerovės kūrimo. Gerbsiu ir saugosiu rajono tėvų vertybines nuostatas – užtikrinsiu, kad rajono mokyklose apie lytiškumą būtų mokoma, laikantis konstitucinės tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus. Sieksiu diegti viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą ir ekologinę apsaugą užtikrinančias bei ekonominį aktyvumą rajone skatinančias priemones (viešųjų paslaugų teikimo stebėsenos inovacijos, verslo liudijimų kainos mažinimas, konkurencingumo šilumos, daugiabučių administravimo, keleivių vežimo paslaugų srityje didinimas). Sieksiu, kad sutvarkius Bernardinų kalvą, ten atsirastų kultūrinė erdvė, skirta Lietuvos valstybingumą kūrusioms tautoms („Tautų kiemas“).

Nacionalinio susivienijimo vicepirmininko, politologo, leidėjo Vytautas Sinicos komentaras:

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi žinodamas, kad Trakų rajonui galėjome kaip kandidatą į merus pasiūlyti Ramūną Aušrotą. Tai išskirtinio pasiaukojimo, sąžiningumo, pilietinės drąsos, aštraus proto ir gilios išminties žmogus. Labai dažnai politikoje dalyvauja arba profesinį išmanymą, arba pasiryžimą kovoti už idealus ir principus turintys žmonės. Ramūno atveju dera visos šios dorybės. Dešimtmetį gyvendamas Trakų rajone, jis pažįsta ir myli šį kraštą, žino jo problemas ir turi valstybinį mąstymą, reikalingą toms problemoms spręsti. Galbūt svarbiausia, kad jis geba derinti pozicijas ir siekti bendrojo gėrio, o ne vien atskirų grupių gerovės. Neturiu abejonių kviesdamas Trakų mero rinkimuose palaikyti Ramūno kandidatūrą.

Kas mane bent kiek sekate, žinote, kad niekada nerašau panegirikų ir tokiomis liaupsėmis nesimėtau. Viską parašiau nuoširdžiai.

Nuo to laiko per kelias pastarąsias savaites atradau, kad Ramūnas yra be galo atvira, į žmones einanti, juodo darbo nevengianti asmenybė. Sakytum juk inteligentas, galėtų būti išrankus, ką daryti ir ko ne, bet ne – yra visada pasiruošęs pasiraitoti rankoves, turintis atsakymus ir energijos – tiek bendrauti su žmonėmis, tiek rasti sprendimus politinėse ir teisinėse aklavietėse.

Nežinau, kokie bus šių rinkimų rezultatai, nesakau, kad mažos partijos kandidatas iškart paims ir nušluos liberalų administracinius resursus ar socdemų populiarumą. Pamatysime. Bet žinau, kad Ramūnas apvažiavo nuošaliausius kaimus, bendravo į bendruomenių, įstaigų, įmonių vadovais ir kolektyvais, apie Trakų reikalus ir problemas išanalizavo viską ir atidavė visas jėgas. Gyvenime mačiau kelis, ant rankos pirštų telpančius tokio atsidavusio darbo atvejus.

Kas dar nežinote Ramūno, susipažinkite, pradėkite sekti feisbuke. Visai nesvarbu, ar gyvenate Trakų rajone. Čia rekomendacija ateičiai, jis praturtins jūsų gyvenimus savo įžvalgomis tiek teisės, tiek kino, religijos ir kitose srityse. O jei visgi gyvenate Trakų rajone, kviečiu susipažinti su Ramūnu ir jo programa ir apsispręsti jį palaikyti“

