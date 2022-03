„Kartu su Ukraina“: Lenkijoje vyksiantį grandiozinį paramos koncertą bus galima stebėti 21 šalyje, tarp jų – ir Lietuvoje

Didelę paramą Ukrainai Rusijos pradėto karo akivaizdoje telkia ne tik Lietuva – palaikymo renginiai buria žmones visoje Europoje ir pasaulyje. Vienas iš jų – šį sekmadienį Lenkijos mieste Lodzėje vyksiantis paramos koncertas su didžiausiomis Lenkijos ir Ukrainos muzikos žvaigždėmis. Visos renginio metu surinktos lėšos bus skirtos „Polska Akcja Humanitarna“ (liet. „Lenkijos humanitarinė akcija“) organizacijai, besirūpinančiai nuo karo nukentėjusiais ukrainiečiais. Renginį tiesiogiai 21-oje valstybėje, tarp jų – ir Lietuvoje, šį sekmadienį, kovo 20 d., 21:10 val. transliuos „Discovery Channel“.

„Kartu su Ukraina“ – unikalus muzikinis renginys, organizuojamas kaip solidarumo akcija su nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje bėgančiais žmonėmis. Visos lėšos, gautos už parduotus bilietus, bus skirtos „Lenkijos humanitarinei akcijai“, kuri nuo 2014 m. įgyvendina reguliarias pagalbos misijas Ukrainoje.

Koncerto metu žiūrovai, stebėsiantys jį ne Lenkijos teritorijoje, galės paaukoti naudodamiesi šia nuoroda arba apsilankę adresu https://discoveryrise.org/.

„Discovery Channel“ tiesiogiai transliuos koncertą plačiai Vidurio ir Rytų Europos auditorijai. Unikalų labdaros renginį bus galima stebėti ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Ukrainoje, bet ir Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Izraelyje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Kipre, Kosove, Šiaurės Makedonijoje, Maltoje, Moldovoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje.

Koncerto „Kartu su Ukraina“ metu Lodzės „Atlas Arenos“ scenoje pasirodys didžiausios Lenkijos ir Ukrainos muzikos scenos žvaigždės: Vito Bambino, Krzysztof Zalewski, Igo, Daria Zawiałow, Stanisław Soyka, Anita Lipnicka, Kayah, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek, Tina Karol, Dagadana, Jerry Heil ir Daria Psekho.

Atlikėjai pristatys ne tik šiuolaikines dainas, bet ir gerai žinomus lenkų ir ukrainiečių muzikos kūrinius. Prie projekto taip pat prisijungė ir lenkų aktoriai: Maja Komorowska, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander ir Andrzej Seweryn. Jie, kaip ir visi projekte dalyvaujantys atlikėjai, atsisakė honorarų.

Už koncerto muziką bus atsakingas Wojciechas Urbańskis – žymus lenkų kompozitorius ir prodiuseris, filmų, televizijos laidų ir radijo dramų garso takelių autorius, o pasirodymus papildys gyvo garso grupė ir choras. Renginio koncepcija parengta bendradarbiaujant su Kyjivo simfoninio orkestro direktore Anna Stavychenko, šiuo metu gyvenančia Lenkijoje. Prie projekto rengimo taip pat prisidėjo Varšuvos lenkų teatras.

Renginį organizuoja agentūra „Follow The Step“, televizijos partnerė – „TVN Grupa Discovery“.

Apie „Discovery Inc.“:

„Discovery Inc.“ („Nasdaq“: DISCA, DISCB, DISCK) yra pasaulinė tikro gyvenimo pramogų lyderė, savo ištikimai gerbėjų auditorijai siūlanti įkvepiantį, informatyvų ir linksmą turinį. Kasmet „Discovery“ pristato daugiau nei 8 tūkst. valandų originalių programų bei lyderiauja skirtingoms kategorijoms priklausančiuose turinio žanruose visame pasaulyje. „Discovery“, pasiekiama 220 šalių ir teritorijų bei beveik 50 kalbų, yra platformų inovatorė, pasiekianti žiūrovus visuose įmanomuose ekranuose, įskaitant „TV Everywhere“ produktus, tokius kaip „GO“ programų portfelis; tiesioginio perdavimo vartotojams paslaugos, pavyzdžiui, „discovery+“, „Food Network Kitchen“ ir „MotorTrend OnDemand“; „Digital-first“ ir socialinis „Group Nine Media“ turinys; žymi gamtos istorija ir dokumentikos turinio partnerystė su BBC; ir strateginis aljansas su PGA TOUR, siekiant sukurti tarptautinius golfo „namus“. „Discovery“ aukščiausios kokybės prekių ženklų portfelį sudaro „Discovery Channel“, HGTV, „Food Network“, TLC, „Investigation Discovery“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, OWN: Oprah Winfrey Network, taip pat daugialypės platformos „JV with Chip and Joanna Gaines“, „Magnolia Network“ JAV, „Discovery Kids“ Lotynų Amerikoje ir „Eurosport“, pirmaujantys ypatingos svarbos aukščiausios klasės sporto kanalai ir olimpinių žaidynių transliacijų „namai“ daugumoje Europos šalių. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite corporate.discovery.com ir sekite @DiscoveryIncTV visose socialinių tinklų platformose.