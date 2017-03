Techninės „Nintendo Switch“ specifikacijos

Varle.lt specialistų teigimu, galima pastebėti, kad žaidimų konsolės pamažu atsikrato įprastų joms savybių. Pavyzdžiui, naujausia „Nintendo“ žaidimų konsolė „Nindendo Switch“ privers naudotoją pagaliau pakelti užpakalį nuo kėdės ir žaisti judant.

Naujoji „Nintendo Switch“ konsolė – tai didelis mobilumas ir transformacijos galimybės. Su ja galima pradėti žaisti namuose ir mėgautis žaidimu dideliame televizoriaus ekrane, o vėliau pasiimti su savimi konsolę ir pratęsti žaidimo sesiją pakeliui į mokyklą, universitetą ar darbą.

https://www.youtube.com/watch?v=f5uik5fgIaI

„Nintendo Switch“ – kas tai tokio?

Iš esmės tai labai planšetinį kompiuterį primenantis nedidelis ir lengvas daiktas. „Nintendo Switch“ turi jutiklinį 6.2 colio įstrižainės LCD ekraną, kuris pasižymi 720p raiška. Lyginant su „Wii U“ žaidimų konsolėmis, ekrano kokybė čia reikšmingai geresnė – vaizdai pastebimai ryškesni ir sodresni. Toks ekranas leidžia patogiai žaisti tiek namų apšvietimo sąlygomis, tiek lauke kur nors pavėsyje.

Garsas

Po „Nintendo Switch“ ekranu yra du garsiakalbiai, kurie užtikrina erdvinio garso, leidžiančio pasinerti į žaidimo procesą, sklidimą link naudotojo. Be to, stacionarus režimas leidžia „Nintendo Switch“ žaidimų konsolę susieti su namų garso sistema, o kelionėse – prijungti prie jos ausines.

Jungtys

Tokiame mažame korpuse sudėtinga būtų sutalpinti pilno dydžio diskus, todėl tai galėjo tapti užkietėjusių fizinių žaidimų kopijų kolekcionierių liūdesio priežastimi. Galvodama apie tokius žaidėjus „Nintendo“ paliko savo įrenginyje lizdą atminties kortelėms.

„Nintendo Switch“ yra 32 GB vidinės atminties, iš kurios naudotojui yra prieinami apie 26 GB. Išplėsti atmintį galima microSD, microSDHC ir microSDXC atminties kortelių dėka.

Patogu tai, kad garso periferiniams įrenginiams skirta jungtis yra viršutinėje dalyje. Tokiu būdu ausinėmis galima naudotis ir stalinio režimo metu, kai žaidimų konsolė pastatyta ant lygaus paviršiaus įmontuotos kojelės dėka.

Apatinėje dalyje yra USB Type-C jungtis. Jos dėka „Nintendo Switch“ galima įkrauti nuo išorinių baterijų ir tai didelis privalumas, kurį įvertins tie, kurie žaidimų konsolės portabilumą norės išnaudoti maksimaliai.

Autonominis veikimas

4130 mAh talpos baterija užtikrina, kad „Nintendo Switch“ veikia iki 3 valandų žaidžiant sudėtingos grafikos žaidimus. Žinoma, tai ne rekordinis autonomiškumas, tačiau prisižaisti kelyje laiko tikrai pakaks.

„Joy-Con“

„Joy-Con“ – taip pavadinti naujieji valdikliai, kurie leidžia „Nintendo Switch“ keisti pavidalą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad juose technologijų yra kur kas daugiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Kiekvienas valdiklis turi daug funkcinių mygtukų, todėl kiekvienas „Joy-Con“ gali veikti ir savarankiškai, nebūtinai poroje su savo broliu. „Joy-Con“ valdikliai leidžia patogiai žaisti dviese pasidalinant vienu valdikliu su žaidimų draugu.

Be akselerometro ir giroskopo „Joy-Con“ pasižymi nuostabiu vibracijos realizavimu. „Joy-Con“gali perduoti pojūtį tars jūsų valdiklyje iš vienos pusės į kitą juda keli objektai.

Dešinės pusės „Joy-Con“ yra aprūpintas NFC ir infraudonųjų spindulių jutikliu.

Pagrindinis dalykas, kuriam buvo sukurti „Joy-Con“ valdikliai – tai konsolės transformavimas. Norint atskirti valdiklius nuo planšetinio kompiuterio, reikia paspausti po vieną klavišą galinėje kiekvieno valdiklio pusėje.

Kiekvienas „Joy-Con“ yra aprūpintas 525 mAh talpos baterija ir Bluetooth 3.0 moduliu. Įkrautos baterijos užtenka maždaug 17 – 20 žaidimų valandoms.

„Joy-Con“ dirželis

„Joy-Con“ valdikliai leidžia sekti žaidėjo judesius ir tai galima aktyviai išnaudoti „Just Dance“, „1–2-Switch“ ir „ARMS“ žaidimuose. Valdikliai yra pakankamai maži ir lengvi, todėl žaidimų metu apie juos lengva pamiršti. Tačiau šiuos privalumas lydi vienas nelabai malonus niuansas – yra rizika staigiu rankos judesiu netyčia numesti „Joy-Con“. Siekiant išvengti panašių incidentų, kartu su „Nindendo Switch“ komplektacijoje galima rasti specialius dirželius. Tai išskirtinis priedas, kuris valdiklius padaro patogesnius naudoti viena ranka.

Doko stotelė

Doko stotelė pasižymi papildomomis savybėmis, kurios pagreitina „Nintendo Switch“ konsolės veikimą. Ji apima kelis svarbius uždavinius: konsolės įkrovimą, vaizdo ir garso perteikimą televizoriaus ekrane per HDMI, priedų, pvz. „Nintendo Switch Pro“ valdiklio, prijungimą.

Žaidimai

Žaidimų konsolės prekybos pradžioje bus prieinami tokie išskirtiniai žaidimai: garsaus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nuotykio tęsinys, mini žaidimų dviems „1-2-Switch“ rinkinys ir futuristinės lenktynės „FAST RMX“. Kartu su konsolės premjera pasirodė dar ir šie žaidimai: „Snipperclips – Cut it Out, Together!“, „Super Bomberman R“, „Just Dance 2017“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Master Edition“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Special Edition“. Vėliau žaidimų sąrašą papildys „Mario Kart 8 Deluxe“ ir kt. Žadama, kad dar šiais metais pasirodys 64 „Nintendo Switch“ žaidimų konsolei pritaikyti žaidimai. Visų žaidimų sarašą ir numatomas pasirodymo datas galima rasti oficialiame „Nintendo“ puslapyje.

Techninės „Nintendo Switch“ specifikacijos

Planšetė

Ekranas: LCD, 6,2“, 1280×720, talpinis jutiklinis ekranas (iki 10 paspaudimų)

Procesorius: keturių branduolių ARM Cortex A57

GPU: NVIDIA Tegra X1, 256 branduolių GPU su NVIDIA Maxwell architektūra

Operatyvioji atmintis: 4 GB Samsung LPDDR4

Vidinė atmintis: 32 GB

Atminties kortelių palaikymas: microSD, microSDHC ir microSDXC iki 2 TB

Bevielis jungiamumas: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1

Jutikliai: apšvietimo jutiklis, judesio jutiklis, giroskopas, akselerometras

Baterija: 4310 mAh

Matmenys: 102x239x13,9 mm (su pritvirtintais „Joy-Con“ valdikliais)

Svoris: 297 g (398 g su pritvirtintais „Joy-Con“ valdikliais)

Doko stotelė

Matmenys: 104x173x54 mm

Svoris: 326 g

„Joy-Con“ valdikliai

Matmenys: 102x36x28 mm

Svoris: 48 g (kairės pusės), 51 g (dešinės pusės)

Jutikliai: giroskopas, akselerometas (kairės pusės valdiklis); giroskopas, akselerometras, infraraudonųjų spindulių judesio kamera su atstumo nustatymo funkcija (dešinės pusės valdiklis)

„Joy-Con“ laikiklis

Matmenys: 101x144x40 mm

Svoris: 95 g