Kinijos verslininkai domėjosi galimybėmis dirbti mūsų rajone

Savivaldybės merė Edita Rudelienė ir administracijos direktorius Darius Kvedaravičius susitiko su Kinijos verslininkais ir aptarė jų galimybes kurtis mūsų rajone.

Iš Kinijos, Šanchajaus, atvykę į Vokietiją ir čia apsigyvenę verslininkai Paul Chenxing QIU ir Bin Chen įkūrė vandens valymo įrangos verslą bei jo filialą Baltarusijos sostinėje Minske. Tačiau po kelerių metų darbo jie ėmė žvalgytis į kaimyninę Lietuvą. Tam yra kelios priežastys: jų nuomone, mūsų šalyje yra palankesnė mokesčių politika, be to, Lietuva yra Europos Sąjungos šalis, tai žalia ir ekologiška šalis, kur jos žmonių nealina didmiesčių gyvenimo ritmas. Kinus ypač domintų mūsų rajonas – šalia Vilniaus, gera infrastruktūra, be to, puiki gamta, aplinka, švarus oras. Kinijos atstovai pasidalino savo mintimis ne tik plėtoti savo įmonės verslą, bet ir įsitraukti į turizmo plėtrą – atverti ir padėti atrasti Lietuvą daugiamilijoninės Kinijos gyventojams.

Rajono savivaldybės vadovai pristatė mūsų rajoną, apibūdino verslo klimatą, padės surengti susitikimą su „Investuok Lietuvoje“ atstovais.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.