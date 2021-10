Kokias paslaugas galima gauti automobilių servise?

Automobilis yra kiekvieno žmogaus geriausias draugas, nes jis padeda kokybiškai ir greitai nukeliauti į tam tikras vietas. Sugedus automobiliui atsiranda daug nenorimų problemų, dėl to svarbu jas greitai pašalinti.

Kad problemų atsirastų kuo mažiau, reikia rūpintis savo transporto priemone, nuolat lankytis servise, naudoti tik tinkamą kurą. Nepamirškite ir išsirinkti tinkamo meistro savo automobiliui, kad atsitikus problemai turėtumėte kur kreiptis.

DIZRIDA – dyzelinių transporto priemonių servisas Kaune ir profesionalias paslaugas teikia nuo 1998 m. Įmonė specializuojasi dyzelinio kuro sistemų (automobilių, traktorių ir kitos technikos) priežiūros srityje ir nuo pat įkūrimo pelnė klientų pasitikėjimą.

Kokias paslaugas galima sutikti automobilių servise?

Dizrida, UAB teikiamų paslaugų spektras yra labai platus. Darbui naudojama įranga yra moderniausia ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Atvykę į mūsų tarnybą Kaune, gausite greitą ir kokybišką automobilio remontą:

Purkštukų remonto ir diagnostikos paslaugos. Kauno dyzelinių automobilių servisas tikrina ir remontuoja „Common Rail“ sistemos purkštukus. Naudokite ne tik originalius purkštukus, bet ir antrinės rinkos purkštukus. Pastaroji galimybė gali žymiai sumažinti galutines transporto priemonės priežiūros išlaidas.

UIS (PD) degalų įpurškimo siurblio tikrinimo ir remonto tarnyba. Tikriname ir remontuojame UIS (PD) purkštukų siurblius. Be to, turime net ir keturių kontaktų „Volvo FH“ purkštukų siurblį.

Aukšto slėgio dyzelinių siurblių tikrinimo ir priežiūros paslaugos. Jie tinka visų gamintojų siurbliams. Darbui naudojamas labai pažangus „BOSCH EPS 815“ laikiklis.

Traktorių, sunkvežimių ir kitų sunkiųjų transporto priemonių diagnostikos ir remonto paslaugos. Juos teikia visų gamintojų dyzeliniai gamintojai.

Profesionalios dyzelinės įrangos tikrinimo ir priežiūros paslaugos. Galime gaminti lokomotyvus, laivus ir kt.

Elektros ir transporto priemonių valdymo programavimo paslaugos. Mes padedame išspręsti visas problemas, susijusias su automobilių elektronika, nustatome jos šaltinį ir pašaliname.

Variklių ir turbinų remonto paslaugos. Mes tikriname ir pašaliname visų dyzelinių transporto priemonių variklių sistemų ir turbinų gedimus.

Kompiuterinės diagnostikos paslauga. Naudodami pažangiausią įrangą, atliekame itin tikslią visų automobilių sistemų diagnostiką.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos dyzelinio kuro sistemų atsarginių dalių paslaugos. Šių produktų galima įsigyti Kaune esančiame sandėlyje ir, esant reikalui, užsisakyti atskirai.

Naujausios technologijos naudojimas ir pritaikymas darbe su automobiliais yra itin svarbus

Kiekvienam darbui užbaigti DIZRIDA panaudoja originalią BOSCH įrangą, iš kurių viena verta paminėti itin pažangią BOSCH EPS815 laikiklį. Darbui naudojama moderni įranga gali užtikrinti atlikto darbo tikslumą, kokybę ir geriausius rezultatus. Be to, „DIZRIDA“ meistrų komanda taip pat naudoja geriausią įrangą antrinėje rinkoje MAK-TEST-PT2012, DITEX SPARTAN, DITEX ERAGON. Tai tik parodo profesionalumą, darbų tikslumą ir greitį, dėl to, jei norite savo automobiliui geriausios priežiūros rinkitės tik profesionalus.

Kauno dyzelinių automobilių servisas džiaugiasi turėdamas daugiau nei 20 metų rinkos patirtį ir daugiau nei 30 profesionalių meistrų komandą. Mūsų komandą sudaro variklis, elektronika, programavimas, kuro sistema ir patyrę specialistai.

Jei norite aukščiausios kokybės aptarnavimo, patarimų ir nuolaidų, užsukite pas DIZRIDA specialistus į svečius ir tikrai liksite nustebinti profesionalumu ir greitai atliktu darbu.

PR