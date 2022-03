Koks čiužinys tinkamiausias jums ir jūsų vaikui?

Čiužinys yra vienas iš svarbiausių kokybiško miego komponentų. Tinkamo čiužinio pasirinkimas yra svarbus norint išvengti daugelio fizinių problemų (nugaros ar galvos skausmo) ir išlaikyti darbingumą dienos metu. Dėl šių priežasčių gali būti naudinga žinoti, kaip išsirinkti individualius poreikius atitinkantį čiužinį.

Čiužiniai ir jų pagrindiniai pasirinkimo kriterijai:

Yra tiek daug skirtingų čiužinių gamintojų, kad juos išsirinkti gali būti nemenkas iššūkis. Kad apsispręsti būtų lengviau, ekspertai rekomenduoja atkreipti dėmesį į kai kuriuos pagrindinius atrankos kriterijus:

Pasirinkite čiužinį, atitinkantį jūsų lovos dydį.

Kokybė. Rinkitės čiužinį iš patikimo, geros reputacijos gamintojo – taip būsite tikri, kad perkate kokybišką, ilgai tarnaujantį gaminį.

Aprėptis. Vertinantiems praktiškumą, rekomenduojama rinktis čiužinį su ištraukiama antklode. Tai funkcionalus sprendimas žmonėms, alergiškiems patalynės erkėms arba linkusiems prakaituoti naktį, nes prireikus užvalkalus galima lengvai išskalbti.

Čiužinys neturi būti nei per kietas, nei per minkštas. Ji turi užtikrinti anatominę stuburo padėtį miego metu – horizontalią gulint ant šono, banguota ir išlenkta dubens bei viršutinėje pečių srityje gulint ant nugaros ar ant pilvo. Žmonėms, kenčiantiems nuo nugaros skausmų, rekomenduojama rinktis minkštą čiužinį, o turintiems kaklo ir stuburo problemų – kietesnį.

Pasirinkite čiužinį, ant kurio būtų pakankamai patogu atsigulti. Jei įmanoma, išbandykite čiužinį namuose arba parduotuvėje, kad įsitikintumėte, jog jis jums tinka.

Spyruokliniai čiužiniai: savybės, dėl kurių jie skiriasi nuo kitų

Spyruokliniai čiužiniai yra vienas populiariausių variantų. Spyruoklinių čiužinių gamyboje naudojamos kišeninės spyruoklės ir Bonell kišeninės spyruoklės. Čiužinio pagrindas pagamintas iš standžių kišeninių spyruoklių blokų, kurie pasižymi geru oro pralaidumu ir puikiai prisitaiko prie kūno linijų ir svorio. Kiekviena spyruoklė suvyniota į atskirą tekstilinį maišelį, todėl čiužinys negirgžda ir judesys neperduodamas šalia miegančiam.

Specialistų teigimu, nuo spyruoklinių čiužinių drėgmės perteklius lengvai išgaruoja, todėl jie nepelija. Be to, spyruokliniai čiužiniai yra patvarūs ir ilgą laiką išlaiko savo pirminę formą.

Putų poliuretano čiužiniai – vienas geriausių pasirinkimų mažiesiems

Tinkamo čiužinio pasirinkimas vaikui ne tik užtikrina gerą nakties miegą, bet ir svarbus sveikam bendram augimui, kaulų vystymuisi, stuburo formavimuisi. Tačiau tėvams dažnai kyla klausimas: koks čiužinys tinkamiausias jų vaikui?

Poliuretano putų čiužiniai yra vienas geriausių pasirinkimų kūdikiams ir vyresniems vaikams. Šių čiužinių pagrindas pagamintas iš patvaraus, kvėpuojančio ir elastingo poliuretano putplasčio, kuris suteikia tvirtą atramą besivystančiam kūdikio stuburui.

Vienas didžiausių vaikiško poliuretano putplasčio čiužinio privalumų yra tai, kad jis nesugeria vandens, susigrąžina pradinę formą ir nėra per kietas. Be to, putų poliuretano čiužinys turi gerą sausinimą, stiprų oro pralaidumą, yra antialergiškas, tinka alergiškiems vaikams.

Patogūs čiužiniai garantuoja kietą miegą ir ramų poilsį, todėl jų pasirinkimui atkreipkite ypatingą dėmesį

