Medžioklė didelei daliai žmonių, o ypač vyrų, yra geriausias laisvalaikio praleidimo būdas bei atpalaiduojanti pramoga. Vienas iš svarbiausių pasiruošimo medžioklei etapų yra kokybiškų rūbų ir avalynės įsigijimas. Ypatingai svarbi patikima bei patogi avalynė. Ji turi būti pritaikyta įvairioms oro sąlygoms, nes niekada negali tiksliai žinoti, numatyti, koks suplanuotą medžioklės dieną bus oras.

Avalynė medžioklei yra sukurta taip, pasižymi tokiomis savybėmis, kurios leidžia drąsiai žengti bet kokiais takais: per purvynus, dumblynus, miškus, pievas bet kuriuo metų laiku. Batai medžioklei gaminami iš odos arba gumos, todėl yra atsparūs vandeniui. Kojos juose visada išlieka sausos, todėl sumažėja tikimybė, kad peršalsite.

Iš tiesų, avalynė medžioklei yra gana universali, todėl ją galima panaudoti ne tik medžioklės metu. Tokie batai tinka žvejybai, įvairiems miškininkystės darbams atlikti, žygiams į pelkėtas vietas ir pan.

Aukščiausia kokybė bei ilgaamžiškumas

Mes – UAB „RAMEDIL“ – prekiaujame kokybiškais visoje Europoje žinomos bei pripažintos įmonės „Demar“ avalyne. Esame oficialūs šios įmonės atstovai Lietuvoje ir Latvijoje. Pas mus galite įsigyti „Demar“ avalynės, kuri yra gaminama iš itin aukštos kokybės medžiagų: nubuck odos, etileno vinilacetato polimero (EVA), vinilo polichlorido (PVC).

Nubuck oda yra atspari vandeniui, todėl iš jos pagaminta avalynė sulaiko drėgmę, puikiai sulaiko šilymą, yra pralaidi orui, todėl kojos tokiuose batuose kvėpuoja, nesušąla, nesudrėksta.

Etileno vinilacetato polimeras (EVA) – medžiaga, kuri yra atspari nusidėvėjimui ir cheminių medžiagų poveikiui, lanksti, pasižyminti geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Iš jos pagaminti guminiai botai bus ne tik patogūs, bet ir ilgai tarnaus.

Vinilo polichloridas (PVC) – guma, kuri pasižymi puikiu sukibimu su įvairiais paviršiais. Dėl šios priežasties botai neslysta, o tai ypač aktualu, kai lyja ir asfalto ar kiti paviršiai būna slidesni negu įprastai. Guminiai medžioklei skirtų batų padai pagerina jų amortizacines savybes.

Didelis pasirinkimas

Kaip jau minėjome, prekiaujame įvairia medžioklei pritaikyta avalyne: odiniais batais bei guminiais botais. Galime užtikrinti, kad „Demar“ parduotuvėje įsigysite tik aukščiausios kokybės avalynę. Kokybė mums svarbiausia. Nenorime, kad žmonės nusiviltų mūsų avalyne, todėl parduodame tik tai, kas geriausia. Jūsų patogumui prekes galima įsigyti ir internetu.

Mūsų parduotuvėje rasite ne tik medžioklinių, bet ir kasdien avėti tinkamų batų bet kuriam metų laikui. Galėsite rinktis iš įvairių spalvų bei modelių batų. Siūlome įsigyti itin praktiškus žieminius batus, kurie pagaminti iš medžiagų, atsparių žemai oro temperatūrai.

Patariame renkantis avalynę atkreipti dėmesį į jos dydį. Avalynė medžioklei ar kitokie batai turi jums idealiai tikti, t.y. nebūti neei per dideli, nei per maži. Per dideli batu smuks, todėl tikrai nebus patogūs avėti. O per maži spaus, tad labiau šals kojos, gali jas skaudėti.