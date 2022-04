Kosmetologė išskiria esmines veido odos priežiūros klaidas. Ar jas darai ir tu?

Rasa Neverauskaitė

Daugelis žmonių dažnai skundžiasi nemaloniomis veido odos reakcijomis: neaiškios kilmės bėrimais, niežuliu, paraudimu, tempimu ar kitais nemaloniais pojūčiais. Galimos to priežastys: didelė aplinkos tarša, žalingas gyvenimo būdas, nesubalansuota mityba, sezonų kaita, taip pat nekokybiškos veido odos priežiūros priemonės ar netinkamas jų naudojimas. „Newcrush“ specialistė Rasa Neverauskaitė išskiria 5 kasdienės veido odos priežiūros klaidas ir dalijasi praktiniais patarimais, kaip jų išvengti.

Dažnai pamirštate toniką? Tačiau tai – viena svarbiausių priemonių

Kosmetologė R. Neverauskaitė sako, kad dažnai kelią veido odos priežiūros klaidoms atveria paprasčiausias nežinojimas, kokias problemas sprendžia skirtingos priemonės ir kaip tinkamai bei kokia eilės tvarka jas naudoti.

„Viena dažniausiai klaidingai naudojamų priemonių yra tonikas. Jis skirtas ne veido odai valyti ir makiažui šalinti, o veido odai atgaivinti, atkurti ir paruošti kitoms priežiūros priemonėms naudoti. Makiažą ir kitus nešvarumus reikėtų šalinti naudojant prausiklį ar kitą specialiai tam skirtą priemonę“, – pabrėžia ji.

Odos priežiūros priemonių naudojimo eiga taip pat svarbi. Pirmiausia, pasak specialistės, turėtume naudoti veido pienelį, prausiklį ar kitą valomąją priemonę, tuomet toniką, galiausiai – veido serumą ir drėkiklį. Tonikas greitai sudrėkina ir atkuria odą, kuri, prisotinta drėgmės, daug geriau pasisavina kitas veikliąsias medžiagas, todėl visos po jo naudojamos priemonės įsigeria į odą daug lengviau. Norint iš toniko gauti daugiau naudos, R. Neverauskaitė siūlo jį įtapšnoti į veido odą pirštais, nes naudojant vatos diskelius didžioji produkto dalis lieka ant diskelio.

Per dažnai šveičiate odą? Tai nėra naudinga

Per dažnas odos šveitimas – neretai pasitaikanti odos priežiūros klaida, kurią dažniausiai daro riebios ar probleminės odos savininkai. Kuo dažniau šveisime odą, tuo greičiau pasieksime norimą rezultatą? Deja, taip odą tik pažeidžiame.

„Riebią odą rekomenduoju šveisti du kartus per savaitę, daugiausia – tris. Normaliai, jautriai ir brandžiai odai pakanka vos vieno karto per savaitę. Reikia nepamiršti, kad riebią odą taip pat būtina drėkinti – ją turintys dažnai to vengia, nes jiems atrodo, kad tam nėra prasmės, jeigu ji ir taip riebi. Turime suprasti, kad visų tipų odą drėkinti būtina, o per daug išsausinta oda pradeda išskirti dar daugiau papildomų riebalų. Tad kuo labiau odą bandysite sausinti – tuo daugiau riebalų ji išskirs“, – apie veido odos šveitimo pasekmes pasakoja R. Neverauskaitė.

Kiekvieno iš mūsų oda turi apsauginį barjerą, saugantį ją nuo neigiamo aplinkos poveikio, mikroorganizmų, bakterijų bei alergenų patekimo ir drėgmės praradimo, o kuo dažniau ją šveičiame, tuo labiau pažeidžiame jos apsauginį barjerą. Valant odą saikingai, ją saugantis barjeras atsikuria.

Visų problemų vienu metu geriau nespręsti

R. Neverauskaitė pabrėžia, kad, turint kelias veido odos problemas vienu metu, reikia susitelkti į vieną ir tikslingai ją spręsti.

„Pavyzdžiui, jeigu oda šiuo metu yra sausa, reikėtų rinktis priemones, skirtas drėgmei didinti, o ne toliau vienu metu naudoti skirtingos paskirties produktus. Kiekvienai problemai gali būti pasitelkiamas nebūtinai tik vienas konkretus produktas, bet subalansuotų produktų linija, tad jeigu vienu metu naudosite skirtingoms veido odos problemoms spręsti skirtus produktus, tikėtina, kad nė vienos jų pašalinti nepavyks“, – pabrėžia R. Neverauskaitė.

Norintiems efektyviai spręsti įvairias odos problemas ir pasirūpinti tiek drėgmės ištroškusia, tiek jautria oda kosmetologė pataria išbandyti ir kokybišką korėjiečių kosmetikos liniją, kurios vertę bei veiksmingumą įžvelgia ekspertų komanda. Net garsiausi pasaulio kosmetikos gamintojai pripažįsta, kad korėjiečiai kosmetiką kuria remdamiesi pažangiausiomis technologijomis, taip pat giliomis medicinos ir sveikatinimo tradicijomis. Tad šių dviejų derinių jėga padeda pasiekti labai gerų rezultatų.

Daugybė skirtingų priemonių nėra geras pasirinkimas

Geriausių veido odos rezultatų pasieksime tik pasirinkę priemones pagal odos tipą ir būklę. Anot R. Neverauskaitės, dažna klaida – pasitikėti draugų ar nuomonės formuotojų siūlomais produktais, nes ne tik jų veido odos tipas, bet ir problemos gali būti skirtingos.

„Taip vadovaujantis rekomendacijomis nusiperkama įvairių priemonių, kurios naudojamos vienu metu. Tai blogas įprotis, nes ne visos priemonės dera tarpusavyje, todėl vietoj naudos galime sulaukti neigiamo efekto, – akcentuoja kosmetologė. – Pavyzdžiui, retinolis nedera su rūgštimi, jo taip pat negalima naudoti kartu su vitaminu C. Tokiu atveju vieną priemonę reikėtų rinktis ryte, kitą – vakare.“

Pasak jos, norint išspręsti įvairias veido odos problemas, pravartu apsilankyti pas specialistą. Taip galima išvengti tokių klaidų, kaip neteisingai nustatytas veido odos tipas, kuris įvertinamas pagal odos storumą, porų dydį ir kitas ypatybes, netinkamai parinktos priemonės, net galima pabloginti esamą situaciją nežinant, kaip tinkamai spręsti turimą problemą.

Apsisaugoti nuo saulės – būtina

Saugoti odą nuo saulės būtina kasdien, ne tik karštuoju sezonu. R. Neverauskaitė atkreipia dėmesį, kad tinkamai apsaugoti odą nuo saulės galima su SPF 30, o geriausia – SPF 50. Taip pat svarbus priemonių naudojimo eiliškumas – apsauga nuo saulės turėtų būti paskutinis veido odos priežiūros žingsnis prieš naudojant makiažo priemones.

„Labai svarbu priemonę, saugančią nuo saulės, naudoti prieš makiažą, nes makiažo priemonės neįsigeria į odą, jas lengva nuvalyti, todėl taip pat lengvai galima pašalinti ir apsauginį sluoksnį nuo saulės. Taip pat svarbu palaukti, kol priemonės susigers į odą – nenaudojant makiažo, rekomenduojama luktelti 20–30 minučių prieš išeinant į lauką. Jeigu makiažas naudojamas, teks palaukti 5–10 minučių, kol apsauginė priemonė susigers“, – pasakoja specialistė.

Apsaugai nuo saulės ji taip pat rekomenduoja naudoti atskirą, specialiai tam skirtą priemonę. Net jeigu kasdien naudojama kreminė pudra yra papildyta apsauga nuo saulės, efektyviai apsaugai vis tiek reikėtų naudoti specialią priemonę su SPF. Anot jos, svarbu ir tai, kad apsauga nuo saulės veikia tik 2 valandas, tad apsauginį sluoksnį būtina reguliariai atnaujinti.