Kovos su vėžiu dienos proga klausiame, ar turite POLA kortelę ir kada profilaktiškai tikrinotės sveikatą

Šiandien minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena, kuria siekiama priminti, kad gyvename laikais, kai tikėtina, kad per savo gyvenimą onkologinės ligos diagnozę išgirs vienas iš trijų asmenų. Ši diagnozė kasdien sujaukia 50 šeimų gyvenimus, perdėliodama prioritetus ir iš naujo sudėliodama lūkesčius. Visgi, šiandien vėžys – vis geriau valdoma liga, Lietuvoje su ja gyvena daugiau nei 110 tūkstančių.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) primena, kad visi, turintieji onkologinės ligos diagnozę, gali kreiptis dėl POLA kortelės, su kuria gali 80 proc. pigiau važiuoti visuomeniniu transportu, naudotis kitomis galimybėmis: gauti POLA partnerių nuolaidas prekėms ir paslaugoms, nemokamas specialistų konsultacijas socialiniais, teisiniais, psichologiniais, mitybos ir gydymo alternatyvų klausimais, dalyvauti edukaciniuose renginiuose, terapiniuose judesio, šokio užsiėmimuose, gauti specialių leidinių sveikatos temomis, kvietimus į kultūros renginius. Kortelė yra nemokama, ją galima užsakyti internetu www.pola.lt ir gauti paštu nurodytu adresu arba kreiptis į artimiausią Jūsų vietovėje POLA savanorį – kortelės ambasadorių. Daugiau informacijos tel. 8 620 74646.

Visus žmones kviečiame nepamiršti savęs, rūpintis savo sveikata ir dalyvauti pagal amžių priklausančiose prevencinėse vėžio patikros programose, bent kartą per metus apsilankyti pas šeimos gydytoją. Profilaktiškai tikrinantis sveikatą, kartą per metus gydytojas turi pamatuoti kraujo spaudimą, svorį, ūgį, paskirti elektrokardiogramą, ištirti cholesterolio kiekį kraujyje ir pan. Kartą per dvejus metus profilaktiškai suaugusiems gali būti atliekamas bendras kraujo ir bendras šlapimo tyrimas, regėjimo aštrumo patikra, nustatomas gliukozės kiekis kraujyje. Senjorams ši taisyklė negalioja – jiems pastarieji tyrimai profilaktiškai gali būti atliekami kasmet.

Vizitams pas gydytoją įsigykite atskirą sąsiuvinį ar užrašų knygutę, turėkite gerai rašantį rašiklį. Prieš vizitą pas gydytoją apgalvokite ir pasižymėkite:

Apie kokius nusiskundimus norite informuoti savo gydytoją? Kada jie atsirado ir kiek laiko tęsiasi? Kaip dažnai jie kartojasi?

Kas, Jūsų pastebėjimu, turi įtakos Jūsų simptomams ir būklėms?

Ar tokios pačios sveikatos problemos yra būdingos ir kitiems šeimos nariams, giminaičiams?

Kokius vaistus, vitaminus ar maisto papildus šiuo metu vartojate? Galbūt pastebėjote alerginių reakcijų?

Ar jaučiate skausmą? Įvertinkite skausmą nuo 1 (mažas skausmas) iki 10 (nepakenčiamas skausmas)? Ar ir kaip pavyksta jį valdyti?

Vizito metu būkite pasirengę užsirašyti gydytojo pastabas, rekomendacijas. Arba paprašykite, kad tai darytų Jus lydintis asmuo. Jeigu pokalbio metu ko nors nesuprantate, paprašykite paaiškinti dar kartą. Jums kylantys klausimai, netikrumas yra natūralūs, nebijokite klausti. Atminkite, jei pageidaujate, turite teisę paprašyti kito specialisto nuomonės dėl gydymo.

Kad nepraleistumėte kasmetinio profilaktinio apsilankymo pas gydytoją, patartina jį susieti su Jums svarbia data, pvz., gimtadieniu. Taip nepamiršite šiai datai artėjant užsiregistruoti. Atminkite – Jūs ir Jūsų gydytojas – esate viena komanda, gerbkite jo laiką, neslėpkite nuo jo informacijos, ateikite vizitui pasiruošę, o garbaus amžiaus savo artimuosius – palydėkite.

POLA nuolat dirba, kad su onkologine liga susidūrusiems žmonėms ir jų šeimoms atsivertų daugiau galimybių – kviečiame paaukoti ir paremti POLA veiklą. Paprasčiausia aukoti siunčiant SMS trumpuoju numeriu 1670, įrašant POLA2 – auka 2 Eur, POLA5 – auka 5 Eur. Dėkojame!

