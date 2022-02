Kredito unija „Neris“ įsitvirtino Trakuose

Prieš gerus metus Lietuvos kredito unijų (LKU) grupei priklausanti kredito unija „Neris“ atidarė savo nutolusią kasą Trakuose ir per šį laiką spėjo ne tik artimiau susipažinti su miesto gyventojais, bet ir įtvirtinti savo kaip atsakingos ir patikimos kredito unijos vardą. Unijos administracijos vadovė Kristina Pavliukianec bei paskolų vadybininkė Jūratė Skrebutėnienė dalijasi įspūdžiais apie pirmųjų metų iššūkius bei pasakoja apie planus artimiausiam laikotarpiui.

Aktualu Trakų gyventojams

Mažėjant įprastų bankų padalinių skaičiui rajonuose ir siekiant užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą klientams, gyvenantiems Vilniaus mieste, Vilniaus ir Trakų rajonuose, kredito unijos „Neris“ valdyba 2020 m. priėmė sprendimą atidaryti unijos skyrių – nutolusią kasą Trakuose. Nuo pat atidarymo pradžios čia kasdien darbuojasi ilgametę patirtį kredito unijų sektoriuje sukaupusi paskolų vadybininkė Jūratė Skrebutėnienė, jau gerai pažįstama unijos klientams Trakuose. Ji pasakoja, kad pirmieji klientai į uniją kreipėsi dėl galimybės apmokėti unijoje komunalinius mokesčius, bet sužinoję, kad joje galima gauti tokias pačias paslaugas, kaip ir banke, pvz.: būsto paskolas, vartojimo kreditus, taip pat atlikti grynųjų pinigų operacijas, gauti mokėjimo korteles, ne vienas klientas tapo unijos nariu. Šiuo metu jau ketverius metus veikianti kredito unija „Neris“ vienija / turi 926 klientus ir narius (negaliu pasakyti, kiek yra iš Trakų). Didžioji dalis Trakų skyriaus narių, besinaudojančių unijos paslaugomis, kol kas yra gyventojai, imantys paskolas vartojimui arba būstui bei norintys pasidėti indėlius.

Unijos klientai taip pat gali atsidaryti mokėjimo sąskaitą ir gauti mokėjimo kortelę. Unijos vadovė Kristina Pavliukianec džiaugiasi, kad galime pasiūlyti vis daugiau ir vis patogesnių paslaugų. Štai nuo praėjusių metų rugsėjo unijos nariai, turintys mokėjimo korteles, gali naudotis išskirtinėmis sąlygomis MEDUS bankomatuose, o nuo šių metų sausio startavo ir mobilioji LKU grupės bankininkystės programėlė, kuria gali naudotis ir kredito unijos „Neris“ nariai. Jie naudodamiesi mobiliąja programėle gali atlikti kasdienes finansines operacijas dar patogiau – vos keliais mygtukų paspaudimais.

Išsamiai apie vartojimo paskolas

Unijos vadovė Kristina Pavliukianec aiškina, kad vartojimo paskola – tai plačios paskirties paskola, kurios suma gali būti nuo 1 000 EUR iki 14 500 EUR, o maksimalus paskolos gražinimo terminas – 5 metai. Pinigus gyventojai naudoja, pvz., buitinės technikos įsigijimui, taip pat gydymo išlaidoms, studijoms ar kelionėms. Tokio tipo vartojimo paskoloms nereikalingas užstatas. Na, o didesnių sumų vartojimo paskolos, išduodamos ilgesniam terminui bei su užstatu, gali būti naudojamos namų įrengimui, remontui ar rekonstrukcijai. Pastebėjome, kad mūsų klientams Trakuose tai labai aktualu. Tokie darbai dažniausiai reikalauja nemažai išlaidų ir neretai būtent dėl lėšų stygiaus gali užtrukti itin ilgai. Paskola šioms reikmėms – idealus sprendimas, leidžiantis atlikti darbus iš karto, o išmokėti – per ilgesnį laikotarpį patogiomis dalimis. Trakų gyventojai taip pat noriai skolinasi ir automobilio pirkimui. Tokia paskola gali būti išduodama su automobilio įkeitimu arba be (nuo to priklauso palūkanų dydis ir kitos paskolos grąžinimo sąlygos).

Būstai gyvenimui ir poilsiui

Vis dėlto didžiausias susidomėjimas Trakuose pastebimas būsto paskoloms. Gyventojai skolinasi ne tik pirmojo, bet ir antrojo būsto pirkimui. Tiesa, nuo š. m. vasario mėn. Lietuvos bankas sugriežtino antrojo būsto finansavimo sąlygas. Pagal šiuo metu galiojančias taisykles gyventojai, imantys pirmąją būsto paskolą, turi patys įnešti ne mažesnę nei 15 proc. įsigyjamo būsto vertės sumą (vadinamasis minimalus pradinio įnašo reikalavimas), o finansų įstaiga gali finansuoti ne daugiau nei 85 proc. įsigyjamo būsto kainos arba vertės, priklausomai nuo to, kuri mažesnė. Ši taisyklė lieka galioti, tačiau ketinantys imti antrąją ir paskesnę būsto paskolą, turės įnešti įnašą ne mažesnį kaip 30 proc. įsigyjamo būsto vertės arba kainos, priklausomai nuo to, kuri didesnė, sumos. Tokius pakeitimus Lietuvos bankas nustatė įvertinęs būsto rinkos kaitimą ir skolinimo būstui apimties didėjimą. Nauji Atsakingojo skolinimo nuostatų papildymai įsigalioja 2022 m. vasario 1 d. Išimtis bus taikoma tik tais atvejais, kai kiekvienos ankstesnės paskolos likutis bus mažesnis nei 50 proc. su ta paskola įsigyto būsto vertės.

Unijos vadovė Kristina Pavliukianec norėtų priminti, kad į kredito uniją galima kreiptis ir dėl paskolos būstui su valstybės parama, jei būstą ar sklypą norite įsigyti Trakų rajone. Palyginus vis dar mažokai žmonių naudojasi šia puikia galimybe, juolab kad ši paskata skirta ne tik šeimoms, bet ir asmenims be šeimos. Valstybės skiriamo iš dalies kompensuojamo būsto kredito dydis asmeniui be šeimos siekia 53 tūkst. Eur, o dviejų ir daugiau asmenų šeimai – iki 87 tūkst. Eur. Taip pat galima kreiptis ir dėl 35 tūkst. Eur kompensacijos, kuri skiriama nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį. Norint kreiptis dėl tokios paskolos reikės pirmiausia gauti pažymą iš savivaldybės, kad atitinkate reikalavimus. Paskolų vadybininkė Jūratė pastebi, kad klientai mielai atvyksta asmeninei konsultacijai į unijos skyrių Trakuose, kadangi reikalavimų ir taisyklių gausa neretai yra nelabai aiški, sudėtinga, biurokratiška. Taip pat klientai ne visada žino apie finansavimo galimybes ir jomis nepasinaudoja, todėl kviečiame užeiti arba užsiregistruoti – konsultacijos kredito unijos „Neris“ Trakų skyriuje visada nemokamos ir neįpareigojančios.

Indėliai – saugus ir patrauklus taupymas

Paskolų vadybininkė Jūratė Skrebutėnienė pastebi, kad klientus Trakuose itin domina terminuotieji indėliai, kadangi unijoje „Neris“ siūlomos palūkanos už indėlius – didžiausios Trakų mieste ir rajone. Dažniausiai klientai renkasi dvejų metų terminą, bet norintys sutaupyti daugiau pinigus deda penkeriems metams, juolab, kad indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje Indėlių ir investicijų draudimas (išsami informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt). Jūratė primena, kad indėlius gali pasidėti net tik gyventojai, bet ir įmonės. Žinoma, prieš tai įmonė turi tapti unijos nare. Jūratė Skrebutėnienė pasakoja, kad taupomieji indėliai ne tik labai aktualūs sezono metu dirbantiems verslininkams, bet ir gyventojams. Taupomųjų indėlių privalumas yra tai, kad pinigus galima įnešti reguliariai ir įvairiais kiekiais per visą sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat galima dalį nusiimti, neprarasdami palūkanų.

Dėmesys verslui

Unijos vadovė Kristina Pavliukianec sako, kad šiems metams numatytas unijos tikslas Trakuose – pritraukti verslo klientus. Jų turime beveik šimtą (iš viso juridinių asmenų unijoje – 91), o štai Trakų mieste ir rajone – vienetai. Unija išduoda įvairaus tipo paskolas verslui, tiek investicijoms, tiek ir apyvartinėms lėšoms. Investicinė paskola verslui skirta finansuoti investicijas į įmonių ilgalaikį turtą: pvz., nekilnojamojo turto ar žemės pirkimui, gamybinės ar prekybinės įrangos pirkimui, kito ilgalaikio turto pirkimui. Kredito unija „Neris“ taip pat išduoda paskolas ir naujo verslo vystymui, tam yra pasirašiusi sutartis su INVEGA. „Šie pandemijos metai privertė daugelį mūsų keisti gyvenimo kryptį, norime padrąsinti klientus žengti žingsnius apie kuriuos galbūt tik svajojote. Esame tam, kad klientus išklausytume, konsultuotume ir kartu nueitume kelią iki geriausio ir atsakingiausio finansavimo sprendimo“, – pasakoja Kristina Pavliukianec.

Zofija JUREVIČĖ

