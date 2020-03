Kultūros paveldo atvėrimui skirta parama

Š. m. kovo 4–5 d. įvykusiame Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos jungtinio komiteto posėdyje 25 dvišalio bendradarbiavimo projektams buvo skirtas Programos finansavimas. Tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės administracijos (pareiškėja) kartu su Gižycko rajono savivaldybe pateiktam projektui Nr. LT-PL-4R-315 „Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui“ / „Reveal of Trakai and Gizycko heritage for tourism“.

Projekto įgyvendinimo metu bus pritaikyti lankymui kultūros ir gamtos paveldo objektai, esantys Trakų bei Gižycko rajonų savivaldybėse. Trakuose numatoma sutvarkyti žemės sklypą, esantį Karaimų g. 57A, įrengiant viešąją erdvę, pritaikytą lankymui ir poilsiui. Tvarkoma teritorija patenka į kultūros paveldo teritoriją: Trakų senojo miesto vieta (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27 125) ir Trakų senamiestis (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17 114). Taip pat bus vykdomos bendros projekto partnerių veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija