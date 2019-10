Kūrybinės praktikos Lentvaryje | Mano pirmasis DIY žurnalas su Valentinu Duduku ir Justina Zubaite

Vienas mimeografinės spaudos revoliucionierių, amerikiečių menininkas ir poetas Edas Sandersas, 1962 m. ėmėsi spausdinti skandalingai pagarsėjusį ir trejus metus gyvavusį „Fuck You: A Magazine of the Arts“ žurnalą, kurio kredo buvo „Spausdinsiu viską“ (angl. I will print anything). Šis politine pacifizmo agenda grįstas periodinis leidinys buvo tikras septiniasdešimtųjų kontrakultūros atspindys. Ko šiandien galėtume iš jo pasimokyti? Arba ką nė nepastebėdami jau išmokome?

Periodiniai leidiniai, smulkios brošiūros, savileidybiniai pamfletai ir kiti pigios spaudos, „pasidaryk pats“ (angl. DIY, do it yourself) filosofijos leidiniai – viena iš daugeliui mūsų prieinamų viešųjų erdvių. Šie leidiniai išpopuliarėjo meno lauke, tačiau taip pat yra labai svarbūs įvairių bendruomenių aktyvizmui, protestams, politiniam agitavimui ir kūrybinių eksperimentų sklaidai. Stebint pastarųjų metų politinius ir socialinius procesus: aplinkosauginius jaunimo maršus „Fridays for Future“, geltonųjų liemenių judėjimą Prancūzijoje, kultūros ir švietimo darbuotojų streikus Lietuvoje ir kt., nesunku pastebėti, jog bendruomeninė leidyba išlieka svarbia jų dalimi.

Dviejų dienų dirbtuvėse kalbėsimės apie mėgiamiausius žurnalus ir ko juose trūksta, ar galime juose atpažinti „savo“ balsą, ar aptariamos mums rūpimos problemos. Tyrinėdami istorinius meno leidinius, bandysime pažinti, kokios estetinės priemonės naudojamos, kokiais mums žinomais ir naujais būdais derinami įvairūs tekstai ir vaizdiniai, aptarsime tokio pobūdžio leidinių platinimo iššūkius. Kartu su grafikos dizaineriu Valentinu Duduku kursime kolektyvinį DIY ziną ir susipažinsime su technologiniais leidinio sukūrimo procesais.

Dalyviai dirbtuvėms kviečiami atsinešti žurnalų, laikraščių, atvirukų, brošiurų ir kitos spausdintinės medžiagos savo būsimam leidiniui.

Justina Zubaitė – leidybinių meno projektų koordinatorė ir viena nepriklausomo knygyno „Six Chairs Books“ įkūrėjų. 2014-2019 m. Zubaitė dirbo Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaityklos kuratore ir nuosekliai plėtojo diskusijų apie nepriklausomą meninę leidybą kultūrą.

Valentinas Dudukas (Baltarusija) yra nepriklausomas grafikos dizaineris, dirbantis dizaino ir kitų veiklų, susidedančių iš kolekcionavimo – sankirtoje, tokių kaip: maistas, leidyba, vakarėliai.

Šiuo metu vadovauja FLOSSED dizaino studijai, bei vykdo ir keletą ilgalaikių projektų, tarp kurių – NUTRITIONS (tarptautiniai maisto pokalbiai), PRINT KAMP (Vilniuje kuriami „pasidaryk pats“ spausdinimo sprendimai), МОЛОДЕЖНАЦ СТОЛИЦА (kasmetinis vakarėlis, vykstantis Baltarusijos provincijoje).

Šios kūrybinės dirbtuvės yra viena iš projekto „Šiuolaikinio meno praktikos jaunimui. Trijų dalių ciklas“ programos dalių.

Spalio 15–16 d., nuo 15:00 val.

Lentvario geležinkelio stotis, II a.

Geležinkelio g. 13, Lentvaris

Renginys atviras ir nemokamas

Kuratoriai:

Milda Dainovskytė

Laurynas Skeisgiela

Projektą vykdo:

Lentvario kultūros rūmai

Projektą dalinai remia:

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros ministerija

Trakų rajono savivaldybė

Partneriai:

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

Trakų r. Lentvario pradinė mokykla

Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija

Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

UAB Lentvario kilimai

UAB Statybų bazė

Six Chairs Books

ArtBooks.lt

Vilniaus dailės akademija

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Komunikaciniai partneriai:

„Trakų žemė“

„Galvė“