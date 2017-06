Artėjant Joninių arba Rasos švenčių Lietuvoje maratonui, kuomet gamta įgauna daugiausiai jėgų ir galių, kyla klausimas – kur šį mistišką ir ypatingą persilaužimo laiką sutikti ir praleisti turiningiausia? Atsakymą kužda Užukampio kaimo (Trakų r.) istorinė Lietuvos didžiųjų valdovų žemėje esanti kaimo turizmo sodyba Pilialaukis, kuris š. m. birželio 23 d. nuo 18 val. kviečia lietuvius ir svečius atsigręžti į senąsias, autentiškas Joninių šventės tradicijas ir drauge mokytis kultūringo jos praleidimo.

Organizatoriai įspėja, jog atvykus į Joninių šventę Pilialaukyje Jums nuobodžiauti tikrai neteks. Po patekimo į Joninių spiečių per iškilmingus iš žolių pintus vartus turėsite tradiciškai apsiplauti vandeniu, taip tapdami visateisiais, dvasiškai švariais bei pasiruošusiais siautulingai Joninių šventei dalyviais.

Pažintis su senosiomis Joninių tradicijomis prasidės drauge su Lietuvoje gerai pažįstama etninės kultūros puoselėtoja Dalia Mockevičiene. Jos dėka svečiai turės unikalią galimybę iš arti pažinti pagonybe ir krikščionybe perpintos Joninių, Rasos šventės, papročius, apeigas bei tradicijas. Pavyzdžiui, kaip sužinoti, už kiek metų netekėjusios mergelės ištekės, kaip apsirėdęs pasipiršti ateis jų būsimas vyras. Apeigomis ir dainomis, pagerbiant Jonus, Janinas, Rasas, bus įžiebiamas aukuras, atiduodama garbė ugnies deivei Gabijai. Drauge su etnologe keleiviai pins vaizdus iš saulės, ugnies, vainikus iš ąžuolo, bus raginami pajausti gamtos ir žmogaus nepertraukiamą ryšį.

Šventės muzikinę nuotaiką kurs – Trakų Vokės folkloro ansamblis „Vija“, drauge su jo vadovu Arvydu Kirda bei Grigiškių folkloro ansamblis „Spalgena“.

Laumės stebuklai

Pilialaukyje veiksiančiame Joninių spiečiuje nestigs apeigų ir burtų – čia veiks magiškoji pavėsinė, kurioje kiekvienas norintis galės ne tik susipažinti su tikrų tikriausiomis būrimosi subtilybėmis, bet ir pasileisti į Joninių nuotykius su tikrų tikriausia pagoniškąja ragana – Laume – Birute Lenktyte-Masiliauskiene. Srūvant vidurvasario šviesai, Laumė pristatys žolynus ir vaistažoles, kurie Joninių naktį įgauna daugiausiai galios ir gydomųjų savybių. Drauge su Laume kiekvienas svečias turės progą išbandyti burtus iš augmenijos, išmokti rišti laimės amuletus bei stebuklingas pirties vantas. Drauge su Laume magiškojoje pavėsinėje bus verdama arbata iš laukuose surinktų žolelių, pinamas Joninių vainikas.

Unikali galimybė

Pilialaukio organizuojamos Joninių nakties šventės išskirtinumas – suteikiama unikali galimybė pamatyti (o galbūt ir sudalyvauti) iki 10 000 metų tradicijas turinčio fermentuoto grūdų gėrimo (alaus) darymo eigą ir kažkiek pajausti sklandančią protėvių dvasią. Šio pirmapradžio, senolių rakanduose daromo, iš vasarvidžio pievų, pelkių ir miškų nuskintais augalais gardinto alaus degustuoti kasdien nepavyks. Tačiau šios šventės dalyviai turės progą susipažinti su alaus darymu ir, šiam subrendus, tapti vienais iš nedaugelio, galėsiančių paragauti ypatingo ir reto alaus. Šį išskirtinį alų darys ir pristatymą ves Pilialaukio aludaris Artūras. Pasak jo, šis alus yra daromas, ne verdamas, išlaikant tradicijas tų laikų, kai didelių virimui skirtų indų tiesiog nebuvo. Šventės metu alus bus daromas mediniuose induose, kaimuose vadinamais rykais arba rakandais, kuriuose salyklas bus salinamas, o po to ir tekinamas karštu vandeniu. Salinimo metu atšalęs salyklo ir vandens mišinys bus pašildomas senoviniu būdu – lauže įkaitintais akmenimis. Pasak aludario Artūro, Joninių garbei alus bus daromas su daug žolių, šakelių – tai leis jį vadinti griutu, kai alaus skonis išgaunamas ne tik dėl salyklo bei apynių, bet ir žolių. Pristatymo metu dalyviams, prisidėjusiems prie proceso, bus įteikti sertifikatai, kurie suteiks galimybę per Žolinę (rugpjūčio 15 d.) paragauti ir pavaišinti savo draugus per Jonines darytu alumi.

Naktišokiai ir „Poliarizuoti stiklai“

Joninių naktį vainikuos visų laikų jos didenybė – Muzika, kurią dovanos muzikantai iš Vilkaviškio – „Senas archyvas“ ir legendiniai medinio roko atstovai ir kūrėjai – „Poliarizuoti stiklai“. Ši, viena iš nedaugelio Lietuvos pramoginės muzikos grupių, vadinantys save PLANETA, yra legendinės dainos „Medžiai be lapų“ autoriai. Grupės „Poliarizuoti stiklai“ muzikantai – Šarūnas Mačiulis, Viktoras Beriozovas, Jonas Vasilevičius, Arvydas Skernevičius ir Eugenijus Pugačiukas savo entuziastinga atliekama muzika įkvėps visus svečius surinkti visas šios trumpiausios nakties dangaus žvaigždes.

Mažiausieji Joninių dalyviai šventės metu ieškos stebuklingo paparčio žiedo, jodinės arkliuku, dalyvaus rungtyse, ragaus blynų ir žolelių arbatos.

Joninių laužo ugnis PILIALAUKYJE užges 2 val., tuomet visi svečiai, pajautę artimesnį ryšį su gamta ir protėviais, skubės namo.

Kviečiame į nemokamą Joninių šventę restorane „Pilialaukis“, adresu: Galvės g. 120, Užukampio km., Trakų r. Daugiau informacijos: http://alausnamai.lt/restoranai/pilialaukis/.

