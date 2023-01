Kvietimas gerumo akcijai – šiluma Ukrainos kariui

Medardo Čoboto Trečiojo Amžiaus Universiteto senjorės numezgė ir perdavė Ukrainos kariams 80 porų šiltų vilnonių kojinių. MČTAU nuotr.

Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Liudas Mažylis kviečia visus prisijungti prie akcijos „Šiluma Ukrainos kariui“ ir dovanoti numegztas vilnones kojines ukrainiečių kariams, ginantiems savo tėvynę nuo sužvėrėjusių Rusijos okupantų.

„Tebesitęsiant Rusijos karui prieš Ukrainą, kviečiame dovanoti/aukoti megztas vilnones kojines ukrainiečių kovotojams, kurie turi ištverti sunkią žiemą, taip pat į Europos Parlamento narių biurus atnešti vaško, tuščių skardinių ir gofruoto kartono apkasų žvakėms“, ‒ sako EP narė R. Juknevičienė.

Panevėžio Europos Parlamento narių biure dirbanti akcijos iniciatorė Jurga Girdzijauskienė džiaugėsi, kad praėjusių metų lapkritį pavyko surinkti daugiau nei šimtą porų šiltų kojinių. Į akciją aktyviai įsijungė „Panevėžio bočių“ bendrijos narės, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai, pavieniai panevėžiečiai. Senoviniais raštais, Ukrainos ir Lietuvos vėliavų spalvomis išmargintos kojinės buvo mezgamos iš grynos vilnos siūlų, kuriuos taip pat dosniai aukojo į kvietimą atsiliepę panevėžiečiai. Į kiekvieną kojinių porą mezgėjos įdėjo mažą laiškelį su palinkėjimais ir nuoširdžia padėka Ukrainos kariui už drąsą ir ryžtą ginant savo šalį, o kartu ir viso pasaulio demokratines vertybes. Kartu su Panevėžyje prisiglaudusių ukrainiečių bendruomene imtos lieti ir apkasų žvakės.

Lapkričio vidury, surinktų kojinių ir daugiau kaip šimto apkasų žvakių siuntinys buvo įteiktas VšĮ „Iki pergalės“ atstovams. Jis buvo nugabentas kovotojams į Chersono sritį. Ši organizacija nuo pat karo pradžios Ukrainoje vykdo misiją „Gyvačių sala“, kurios metu grupė instruktorių iš Lietuvos apmoko Ukrainos žmones, kaip kovoti prieš okupantą ir aprūpina juos maistu, kuro atsargomis, apranga ir būtiniausia įranga, kad misijos užduotys būtų vykdomos sėkmingai. Rusijos smogikų naikinama civilinė infrastruktūra daugybę žmonių Ukrainoje paliko be elektros , be šilumos, be galimybės išsivirti maisto. Išgyventi žiemą karo alinamai Ukrainiečių tautai bus labai sunku. Nugalėti reikia ne tik į šalį įsibrovusį priešą, bet ir šaltį. Ukrainos kariuomenė nusiteikusi ryžtingai ‒ pertraukos kare nebus. Misijos „Gyvačių sala“ vadas Sigitas Maliauskas-Pagonis primena labai paprastą tiesą, jog karą laimės ta pusė, kuri žiemą nesušals ir turės jėgų kautis, todėl pagalba ukrainiečiams žiemos periodu tampa dar svarbesnė.

Akcijos „Šiluma Ukrainos kariui“ iniciatoriai prašo visų geros valios žmonių aukoti šiai organizacijai.

Sąskaitos nr.: LT177300010171472276

Gavėjas: VšĮ IKI PERGALĖS

Bankas: Swedbank

SWIFT kodas: HABALT22

Mokėjimo paskirtis: PARAMA

Numegztas vilnones kojines, vašką ir nereikalingas skardines prašome atnešti sausio 9–20 dienomis į Europos Parlamento narių biurus:

Gedimino pr. 56-20, Vilnius, 10-12 valandomis

Vilniaus g. 39, Kaunas, tel. +370 614 85117

Respublikos g. 36, Panevėžys, tel. +370 631 42 200