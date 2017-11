Trakų rajone nesuvaldęs automobilio nuo kelio nuvažiavo girtas vairuotojas. Per incidentą beteisis girtuoklis apsidaužė ir atsidūrė ligoninėje.

Incidentas naktį iš antradienio į trečiadienį apie 01:23 val. įvyko Lentvario kaime. Čia nuo kelio nuvažiavo automobilis „Honda“. Per avariją nukentėjo automobilio vairuotojas (gim. 1998 m.). Jis patyrė galvos traumą, tačiau sąmonės neprarado. Greitosios pagalbos medikai vyrą išvežė į ligoninę. Policija pranešė, kad automobilio vairuotojas prie vairo sėdo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Be to, jis buvo girtas. Vyrui nustatytas 1,89 prom. girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

