Lentvario seniūnija yra ne tik pati didžiausia rajono seniūnija, bet ir viena iš nedaugelio, kurioje gyventojų ne mažėja, o daugėja. Šių metų sausio 1 d. duomenimis, seniūnijos teritorijoje gyvena 13 tūkst. 300 gyventojų. Per metus jų skaičius išaugo visų šimtu. Lentvario seniūnijoje veikia 12 biudžetinių įstaigų, net 42 verslo įmonės, 5 prekybos centrai, 10 bendruomenių.

Vasario 26–27 dienomis daugelį seniūnijos įstaigų, tęsdami išvykas po rajono seniūnijas, aplankė rajono vadovai: rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjas Tomas Romaška. Vasario 27-osios vakarą į susitikimą su Lentvario gyventojais atskubėjo ir rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, savivaldybės administracijos skyrių specialistai, kai kurių įmonių vadovai.

Vizitus po seniūniją savivaldybės vadovai pradėjo aplankydami Rykantų daugiafunkcį centrą, kuriame po vienu stogu yra įsikūrusios kelios įstaigos – kultūros namai, biblioteka, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Pasakodamas apie centro, kuris atnaujintas prieš ketverius metus, veiklą, jo direktorius Dariušas Nedveckis pristatė įdomų naują projektą „Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą“. Jis bus įgyvendinamas pasitelkus ES lėšas, bendradarbiaujant su Lenkija ir Baltarusija. Ši projektinė veikla padės puoselėti krašto tradicijas, didins vietovės patrauklumą, pritrauks vietinius ir turistus.

Turi kuo pasigirti ir viena didesnių rajono švietimo įstaigų Lentvario pradinė mokykla, kurioje mokosi 330 vaikų. Mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė, džiaugdamasi pernai įrengta puikia futbolo aikštele, pasidalijo savo lūkesčiais apie išsvajotą sporto salę, kurios labai trūksta mažiesiems.

„Versmės“ gimnazijos direktorius Vladimiras Pileckis mielai parodė pernai gražiai suremontuotus bei gerai įrengtus kabinetus, sporto salę. Taip pat sporto salė atnaujinta pas kaimynus – Henriko Senkevičiaus gimnazijoje. Jos direktorius Francišekas Žeromskij pateikė ir malonią staigmeną – supažindino su šešiamečiais, kurie labai susikaupę lošė šachmatų partiją. Abiejų gimnazijų moksleiviai, mokytojai neslepia džiaugsmo, kad jų teritorijoje yra įrengiama moderni daugiafunkcė sporto aikštelė, kurioje, atšilus orui, vėl užvirs statybos darbai.

Apie būsimas įkurtuves galvoja ir Lentvario jaunimo centro lankytojai. Trakų rajono jaunimo laisvalaikio ir turizmo centro direktorės Aušros Piragienės žodžiais, po namu įrengus nenaudojamas rūsio patalpas, jaunimas įgytų puikių galimybių išplėsti savo veiklą.

Ne tik svajoja – bet ir aktyviai veikia. Taip būtų galima pasakyti apie vaikų lopšelį-darželį „Šilas“. Įrengę Kneipo sveikatingumo taką bei modernų spalvų relaksacijos kambarį, darželio darbuotojai puoselėja naujus planus. Direktorė Irena Nižauskienė pasidalijo mintimis, kad tikisi įkurdinti mažąją jaunųjų mokslininkų laboratoriją, kuri padėtų vaikams pažinti pasaulį ir įgyti naujų patirčių.

Vaikų darželio „Svajonėlė“ direktorė Jolanta Strelčiūnienė džiaugėsi gera bendryste su mažųjų tėveliais, kalbėjo apie augančios jauniausios kartos pasaulio suvokimo ir bendravimo ypatumus, pasidalijo savo sumanymais, kaip darželio veiklą tobulinti.

Deja, tuo metu, kai miesto ugdymo įstaigos gražėja, modernėja, didesnių pokyčių kol kas nepatiria kultūros įstaigos. Skambaus pavadinimo Lentvario kultūros rūmai glaudžiasi medinio namuko antrajame aukšte, o biblioteka – kukliose nuomojamose patalpose. Tačiau šis liūdnas vaizdas, tikėtina, keisis. Tikimasi, kad vasarą gali jau prasidėti senojo Lentvario kino teatro rekonstravimo darbai, į kurį, atlikus pertvarkymo ir atnaujinimo darbus, persikels abi kultūros įstaigos. Miestas ne tik atsikratys namo vaiduoklio, bet įgalins miesto kultūrą veikti bei klestėti.

Lentvaryje netrukus atsiras dar viena socialinė įstaiga, kurios čia lig šiol nebuvo. Po savo stogu suaugusiųjų neįgaliųjų užimtumo centrą priima Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras. Jo direktorė Vilma Ramanauskienė aprodė pastato pirmajame aukšte remontuojamas erdves, kuriose įsikurs neįgalieji, kuriems reikalinga ir pagalba, ir priežiūra.

Vis dėlto didžiąsias Lentvario permainas simbolizuoja pernai su dideliu pagreičiu startavusi Motiejaus Šimelionio gimnazijos renovacija, kuriai skirtos Švietimo ir mokslo ministerijos Valstybės investicijų programos lėšos, o pastato vidaus darbams finansuoti planuojama gauti ES struktūrinių fondų parama. Atrodo, kad nebuvo lentvariečio, kuris apie šią renovacijo nesvajotų. Be to, ne vienas miesto gyventojas sako, kad geriau vėliau, nei niekad. Gal todėl nei moksleiviai, nei jų tėvai ar mokytojai statybų keliamu chaosu neisiskundžia. Direktorius Jonas Kietavičius tikino, kad sugeba suderinti pamokų, užsiėmimų mokymo procesus ir net išsiverčia be antrosios mokymo pamainos. Žinoma, sovietmečiu statytas mokyklos pastatas pateikė staigmenų. Rekonstrukcijos metu subyrėjo kai kurios vidinės sienos, tad teko daryti ir tai, kas projekte nebuvo numatyta. Gimnaziją numatyta baigti rekonstruoti po dvejų metų. Dalis renovuoto pastato jau švyti nuo gatvės pusės ir glosto lentvariečių akis bei širdis.

Didžiųjų permainų šuorus atneša ir statybininkų kalamų tiltų polių į Lentvario ežerą garsai. Įgyvendinant dar vieną nemažos apimties investicijų projektą, prie ežero bus įrengtas šiuolaikiškas paplūdimys, laisvalaikio zona.

Lentvario vaizdą pastebimai pakeis planuojama kvartalinė daugiabučių namų renovacija, kuri vyks drauge su kiemų sutvarkymo projektu.

Pastaruosius bei kitus didžiuosius investicijų projektus miesto bendruomenei, susirinkusiai seniūnijos salėje, pristatė savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė. Ji informavo apie Lentvario geležinkelio pervažos-tunelio tolimesnes planavimo dokumentų rengimo procedūras, dviejų daugiafunkcių sporto aikštelių įrengimo, poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero, daugiafunkcės laisvalaikio zonos prie Bevardžio ežero, Šeimos parko projektus, pavasarį planuojamus atlikti buvusio Lentvario kino teatro rangovo darbų viešuosius pirkimus. Jiems įgyvendinti bus panaudojamos ES struktūrinių fondų, valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšos. Bendra investicijų suma, įskaičiuojant ir Motiejaus Šimelionio gimnazijos renovaciją – 22 mln. eurų.

Be to, Lentvaryje yra numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, šiuo metu vyksta jos projektavimo darbai. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias programas. Mieste planuojama rekonstruoti apie 790 m nuotekų bei 2838 m vandentiekio tinklų. Investicijų suma – 339 tūkst. eurų.

Susitikime su gyventojais rajono savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius pristatė nuo šių metų įsigaliojasią naująją atliekų rinkliavos tvarką. Kartu su Lentvario seniūnu Vytu Rukšėnu buvo aptarti kiti – gatvių, kelių tvarkymo, daugiabučių namų tvarkymo bei bendruomenių veiklos klausimai.

„Apsilankymas Lentvaryje, susitikimas su gyventojais kaip visada buvo intensyvus ir naudingas. Tikiuosi, kad nenuvylėme lentvariečių, nes pastaruoju metu jaučiamos gerosios permainos, laukia didelės investicijos, kurios tikrai įtakos ir miesto, ir visos seniūnijos gyvenimą. Pajutome, kad gyventojai taip pat keičia savo požiūrį į tai, kas juos supa –stiprėja žmonių bendruomeniškumas, pilietiškumas“, – kupinas susitikimų dienas Lentvario seniūnijoje apibūdino rajono savivaldybės merė E. Rudelienė.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.