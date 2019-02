Lentvaris jau pamiršo eiles į vaikų darželius

Nuo planų – prie darbų. Taip būtų galima apibūdinti pokyčius Lentvario ir Senųjų Trakų seniūnijose, kurias, tęsdami išvykas po rajoną, aplankė rajono savivaldybės vadovai.

Seniūnijose, ypač Lentvaryje, pasiekta daug realių permainų, kurios akivaizdžiai keičia ir dar pakeis žmonių gyvenimo kokybę. Pastebėtina, kad abejose seniūnijose, nors jos gerokai skiriasi dydžiu, daugėja gyventojų, gimsta daugiau mažylių.

Seniūnijas aplankė rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjas Tomas Naktinis, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič. Susitikimuose su gyventojais dalyvavo ir Seimo narys Jaroslavas Narkevič, Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič, o Lentvaryje – ir Seimo vicepirmininkas Jonas Liesys, Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, rajono savivaldybės skyrių specialistai.

„Kai prieš keturis metus pradėjome metų pradžios vizitų seniūnijose tradiciją, puikiai pamenu, kaip Lentvaryje buvo keliami tokie klausimai: „Kodėl neturime kultūros centro? Kodėl viena didžiausių gimnazijų nuo jos pastatymo yra neremontuota ir yra netgi avarinės būklės? Kur palikti vaikus dirbantiems tėvams, jei darželiuose nėra vietų? Kada turėsime pervažą per geležinkelį? Kodėl mūsų jaunimas neturi kur sportuoti? Kodėl nesutvarkytas paplūdimys prie Lentvario ežero? Reikia daugiau asfaltuotų gatvių“. Neslėpsiu, tuo metu atrodė, kad šiuos pokyčius neįmanoma įgyvendinti. Tačiau šiandien – tai realybė, nes savivaldybės administracijos specialistai per šiuos metus Lentvaryje „užkūrė“ daugiau kaip 20 mln. eurų vertės projektų“, – savo mintimis dalijosi rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Lentvaris stipriai keičiasi, nuosekliai dirbant ir įgyvendinant ne vieną svarbų investicijų projektą. Šiandien akivaizdu, nors neįtikėtina, kad nebėra eilių į vaikų darželius ir jaunos šeimos gali sugrįžti į savo darbus, drąsiai kurti ateities planus. Lent­varyje neseniai pradėjo veikti „Šilo“ ir „Svajonėlės“ darželių moduliniai priestatai, kuriuos lanko apie 60 mažylių. Dar šių metų pabaigoje bus baigta renovuoti Motiejaus Šimelionio gimnazija, kuri pretenduoja tapti moderniausiai įrengta rajono mokykla.

Numatyta, kad dar šiemet duris atvers ilgus metus svajotas kultūros židinys – kultūros rūmai ir biblioteka, įsikursiantys renovuotame buvusio kino teatro pastate. Pagreitį įgijo „amžina“ pravardžiuojama Lentvario geležinkelio pervaža. Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos bus baigtas techninis projektas ir pervaža, kuri bus tiesiama tuneliu, bus jau statoma. Link finišo tiesiosios artėja ir rekreacinės zonos prie Graužio ežero įrengimas. Be to, investicijos jau suplanuotos teritorijos sutvarkymui prie Bevardžio ežero, Šeimos parkui, pradinės mokyklos sporto salei, daugiabučių kiemams. Lentvariečiai šiemet jau gali džiaugtis pernai įrengta krepšinio aikštele, dviem gimusiais iš naujo daugiafunkciais sporto aikštynais. Taigi pokyčių išties daug, jie matomi ir žmonių gyvenimui suteikia naujos pridėtinės vertės.

Senuosiuose Trakuose buvo aplankytos dvi – Kęstučio pagrindinė ir Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokyklos, kur netikėtai sužinota, kad vietos vaikams labai trūksta dar vienos mokyklos. Jaunieji Vytauto Didžiojo gimtinės gyventojai svajoja čia įsikursiant Trakų meno mokyklos filialą, kur mokytųsi šokio ir dailės. Nors nuskambėjo intriguojamai, bet realiai, nes seniūnijos gyventojų daugėja, o ne mažėja.

Gerą įspūdį palieka Kęstučio pagrindinėje mokykloje suremontuoti dešimt kabinetų, kuriems panaudota apie 12 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Netoli 11 tūkst. eurų savivaldybė skyrė ir Senųjų Trakų vaikų darželio vidaus patalpų remontui. Kaip visada, puikiai tvarkosi Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos vadovai, tiesa, prabilę apie būsimą sporto salės atnaujinimą.

Susitikimuose su gyventojais paliesta ir nemažai kasdienių klausimų. Aiškintasi dėl neišvežtų šakų, nevalytų kiemų, nepažymėtų perėjų, vandentvarkos atnaujinimo ir įrengimo darbų, gatvių apšvietimo, viešojo transporto maršrutų ir pan.

Pasak merės E. Rudelienės, nėra abejonių, kad daugelį seniūnijos gyventojams rūpimų dalykų pavyks išspręsti ir toliau judėti pirmyn.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.