Lentvaris – didžiausias rajono savivaldybės miestas, kuriame netrūksta spręstinų problemų, bet jo gyventojai veiklūs ir aktyviai siekiantys permainų. Svarbiausia – tai augantis ir jaunėjantis miestas, kuriam labai rūpi jo ateitis. Taip būtų galima apibūdinti šiandieninį Lentvarį, kurio įstaigas vasario 13-ąją, tęsdami išvykas po rajono seniūnijas, aplankė rajono vadovai. Mieste veikia 12 biudžetinių įstaigų, net 42 verslo įmonės, įvairią veiklą plėtoja 8 bendruomenės. Be to, Lentvaris auga – palyginti su praėjusiais metais, mieste padaugėjo 130 gyventojų, pernai buvo išduota apie 100 leidimų statyboms mieste, apie 160 – seniūnijoje. Rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės patarėjas Tomas Romaška, merės pavaduotoja Marija Puč, tarybos narė Teresa Solovjova, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius pirmiausia pravėrė Lentvario ambulatorijos duris. Jos vedėja Lina Žvirgdauskienė pasidalijo savo mintimis apie medikų darbą, lentvariečių, kurių čia prisiregistravę apie 9 tūkst., pageidavimus. Į erdvias renovuotas klases pakvietė “Versmės” bei Henriko Senkevičiaus gimnazijų direktoriai Vladimiras Pileckis ir Francišekas Žeromskij. Akivaizdu, kad gimnazijose sąlygos mokytis gerėja, yra žymiai pagražėjusi aplinka, nors dar yra ką atnaujinti ir patobulinti. Atrodo, kad nieko netrūksta ir abiejuose – prieš kelerius metus renovuotuose – „Šilo“ bei „Svajonėlės“ vaikų-lopšeliuose darželiuose, išskyrus vieną lig šiol kamuojančią probelmą – tai vietų stygių. Ypač trūksta vietų dvimečiams mažiesiems lentvariečiams. Prieš metus-kitus iš dalies šią prolemą išsprendė atidaryta priešmokyklinukų grupė Motiejaus Šimelionio gimnazijoje, bet ėmė augti nauja mažylių karta. Vaikų daugėja ne tik pačiame Lentvaryje, bet ir apylinkėse, tad turi tendenciją augti ir ikimokyklinukų grupė Rykantų daugiafunkciame centre. Žymiai geresnių sąlygų laukia Lentvario kultūros rūmai, lig šiol kukliai prisiglaudę medinuko antrajame aukšte. Nepaisant tokios menkos būties bei buities, direktorė Ieva Skaistytė su rūmų darbuotojais ieško naujų, originalių renginių formų bei erdvių. Geresnių sąlygų, daugiau erdvės ir šiuolaikiškumo pageidauja ir Lentvario bibliotekos darbuotojos. Akivaizdu, kad Lentvarį permainos keičia į gerąją pusę, tačiau gyvenimas nelaukia ir skubina mažinti įsisenėjusias bėdas, įgyvendinti naujas investicijas į miesto infrastruktūrą. Apie tai kelias valandas aktyviai diskutuota Lentvario seniūnijoje surengtame susitikime su gyventojais. Jame dalyvavo miesto seniūnas Vytas Rukšėnas, prisijungė savivaldybės tarybos narė Gelena Drungilienė, Seimo nariai Jonas Liesys, Jaroslavas Narkevič, savivaldybės administracijos darbuotojai, bendrovių „Trakų paslaugos“, „Trakų vandenys“ atstovai. Artimiausius investicijų planus, kurie skirti plėtoti Lentvario infrastruktūrai, pristatė savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė. Ji informavo, kad pagl vieną iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų pateiktos paraiškos sukurti poilsio ir rekreacijos zoną prie Lentvario(Graužio) ežero, įrengti daugiafunkces aikšteles prie Motiejaus Šimelionio, “Versmės” bei Henriko Senkevičiaus gimnazijų. Be to, parengti ir pristatyti visuomenei daugiafunkcės laisvalaikio zonos prie Bevardžio ežero bei Šeimos parko ir skverų Bažnyčios/ Sodų bei Mokyklos gatvėse įrengimo projektai. Toliau plėtojamas ilgus metus laukiamas gležinkelio pervažos projektas (vyksta sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procesas), taip pat ketinama surengti viešuosius pirkimus Lentvario gyvenamųjų namų sutvarkymo, buvusios Lentvario bibliotekos patalpų pritaikymo Lentvario jaunimo centrui projektams. Tikimasi proveržio atnaujinant Motiejaus Šimelionio gimnaziją – pastarajam projektui bus panaudota ES fondų parama. Tikimasi ES paramą gauti dar dviems projektiniams pasiūlymams – Lentvario kultūros rūmų ir bibliotekos įrengimui rekonstruotame pastate bei miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrai. Susirinkime taip pat buvo aptarti gyventojams labai aktualūs atliekų surinkimo, vandens, šilumos tiekimo, miesto bei gatvių tvarkymo, saugaus eismo klausimai, kuriuos kėlė lentvariečių visuomenės atstovė Onutė Staniulionienė bri kiti miesto bei seniūnijos gyventojai. „Apsilankymas Lentvaryje, susitikimas su gyventojais kaip visada buvo intensyvus ir naudingas. Įsijungėme į dialogą, stengėmės surasti konstruktyvių sprendimų. Žinoma, vienas svarbiausių – kaip padėti jaunoms šeimoms ir įsteigti darželiuose, mokyklose naujų vietų mažyliams. Tai nelengvas, bet būtinas namų darbas“, – apibūdino kupiną susitikimų dieną Lentvaryje rajono savivaldybės merė E. Rudelienė. Trakų rajono savivaldybės informacija Sigitos Nemeikaitės nuotr.