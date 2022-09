Lentvaris minėjo Europos paveldo dienas

Europos paveldo dienų renginiai vieną po kito atvertė Lentvario miesto istorijos puslapius. Šių metų tema „Tvarus paveldas“ paskatino mus vis labiau gilinti žinias apie Lentvario istoriją ir paveldą. Rugsėjo 9-11 d. Lentvario kultūros rūmai organizavo Europos paveldo dienoms skirtą projektą „Lentvario istorijos vingiai“.

Projekto atidarymo renginyje lankytojai apžiūrėjo Lentvario miesto ir jo apylinkių fotografinių atvirukų kolekcijos parodą bei klausėsi doc. dr. Tomo Petreikio paskaitos apie Lentvario vaizdus, užfiksuotus senuose atvirukuose, bei Tiškevičių „Rivjeros“ istoriją. Atskirą dėmesį lektorius skyrė fotografijų autoriams ir leidėjams, pažymėdamas, jog Lentvario vardas į atvirukus pateko anksčiau nei miesto ir dvaro vaizdai. Apie tai liudija atvirukai su garsiuoju Panerių geležinkelio tuneliu. Daugiausia archyvuose yra išlikusių fotografinių atvirukų su Tiškevičių rezidencijos ir Lentvario ežero vaizdais. Fotografijos byloja apie prabangią grafų Tiškevičių rezidenciją ir jos aplinką. Pasak doc. dr. Tomo Petreikio, Lentvario ežero pakrantės fone įsikūręs kavinės „Rivjeros“ pramogų kompleksas suformavo aristokratišką Lentvario kaip kurorto įvaizdį. Ši paskaita ir paroda leido vietos gyventojams pažvelgti į savo miesto erdves per senųjų fotografijų prizmę bei geriau pažinti istorinę miesto dalį.

Lentvaris ir grafų Tiškevičių šeima yra tarsi glaudžiais ryšiais tarpusavyje susijusi istorija. Šią mintį patvirtino Tiškevičių šeimos paveldo tyrinėtoja dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, kuri rugsėjo 10 d. projekto dalyviams plačiau papasakojo apie grafų Tiškevičių visuomeninę veiklą ir jos įtaką Lentvario bei Vilniaus veidui. Dėstytoja pažymėjo, jog grafai vaidino svarbų vaidmenį to meto visuomenėje, vykdydami aktyvią visuomeninę ir kultūrinę vseiklas. Paskaitoje sužinojome daug įdomių faktų apie Lentvario rezidencijos šeimininkus. Pavyzdžiui, grafas Vladislovas Tiškevičius buvo išrinktas Greitosios medicinos pagalbos draugijos prezidentu, o jo žmona Marija Kristina Tiškevičienė tapo paramos fondo globėja, pritraukusi rėmėjus iš daugybės aukštuomenės atstovų. Be to, greitosios pagalbos reikmėms grafas Vladislovas Tiškevičius už savo lėšas nupirko medicininių reikmenų krepšius gydytojams ir arkliais traukiamas karietas. Ši grafo iniciatyva sudarė galimybes gydytojų brigadai išvykti į nelaimės vietą bet kuriuo paros metu. Tiesa, grafas Vladislovas Tiškevičius buvo ne tik Greitosios medicinos pagalbos draugijos prezidentas, bet ir aktyvus visuomenininkas, Vilniaus mokslo ir meno draugijos muziejaus įkūrėjas ir pirmininkas, paaukojęs muziejui Vakarų Europos tapybos darbų kolekciją. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, mes galime nuvykti į Vilniaus paveikslų galeriją ir apžiūrėti šį palikimą pristatančią parodą „Hommage donatoriams“. Turiningą antrąją projekto dieną vainikavo akordeonininkų trio „INDEED“ speciali muzikinė programa, pirmą kartą pristatyta Europos paveldo dienų lankytojams.

Europos paveldo dienų šventę Lentvaryje tradiciškai pabaigė orientavimosi sporto žaidimas „Encounter“. Žvarbaus ir lietingo sekmadienio oro nepabūgusias žaidėjų komandas, atvykusias iš Trakų, Vilniaus ir Lentvario miestų, sudarė jaunos šeimos su vaikais. „Encounter“ žaidimo organizatorius Tomaš Stankevič sudarė unikalų maršrutą pėsčiomis, vedantį po Lentvario istorinių pastatų vingius. Komandos, įveikusios visą maršrutą, pasiekė finišą ir susitiko Lentvario istoriniame parke stūksančios didžiosios grotos. Įveikus paskutinę užduotį, žaidėjų laukė simboliniai prizai.

Projektą „Lentvario istorijos vingiai“ organizavo Lentvario kultūros rūmai, projekto veiklas dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Trakų rajono savivaldybė. Projekto partneris Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka.

Lentvario kultūros rūmų informacija