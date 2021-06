Lietuvos gyventojams išduodami pirmieji ES Skaitmeniniai COVID pažymėjimai

Liepos 1-ąją visa Europa turi būti pasiruošusi ES Skaitmeninio COVID pažymėjimui. Lietuva viena iš pirmųjų Europos Sąjungos šalių suteikia savo gyventojams galimybę pasinaudoti šiuo pažymėjimu ir laisviau kirsti ES ir Šengeno erdvės valstybių sienas. Šiuo metu sugeneruoti jau pirmieji 300 tūkst. ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų. Kaip ir planuota, toliau darbai vyksta etapais. Numatoma, kad visa informacija apie vakcinuotus, persirgusius ar tyrimus atlikusius asmenis e.sveikatos platformoje bus sukelta per dvi savaites.

E.sveikata platformoje išduodami trijų tipų pažymėjimai:

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (vakcinavimo);

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (PGR tyrimo rezultatų);

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas (persirgimo fakto).

„Galime pasidžiaugti – Lietuvos startas puikus, ir dar prieš liepos 1-ąją visi Lietuvos gyventojai turės galimybę keliaudami jau naudoti savąjį ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą. Padarytas didelis darbas, parengiant sistemas šiam naujam funkcionalumui. Planuojama, kad visos pažymos bus parengtos artimiausiu metu. Procesas, kaip ir planuota, vyksta etapais“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.

„Pirmieji gyventojai savo e. sveikatos paskyroje jau gali rasti jiems sugeneruotus persirgimo COVID-19 liga, vakcinacijos nuo COVID-19 ligos ar testavimo rezultatų pažymėjimą. Prisijungus prie savo paskyros, naudojant įprastas elektronines tapatybės atpažinimo priemones, pagrindiniame paciento puslapyje tereikia susirasti meniu juostą „Pažymėjimai“ ir, jeigu pažymėjimas jau sugeneruotas, jį tiesiog atsisiųsti ir išsisaugoti išmaniajame įrenginyje arba atsispausdinti. Nesinaudojantys informacinėmis technologijomis gali paprašyti savo artimųjų pagalbos, kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad šie atsiųstų paciento pažymėjimą arba sukurtų atstovavimą kitam asmeniui. – sako Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius. – Šiai dienai E. sveikatos sistemoje yra sugeneruota apie 300 tūkst. tokių pažymėjimų. Dėl itin didelės duomenų apimties ir siekiant išvengti papildomo sistemų apkrovimo šie pažymėjimai generuojami etapais. Dirbame atsakingai ir planuojama, kad jau artimiausiu metu jau bus sugeneruoti visi pažymėjimai“.

Atkreipiame dėmesį, kad valstybės dar nėra sutarusios dėl bendrų taisyklių keliautojams, todėl prieš vykstant į užsienį būtina pasidomėti, kokias atvykimo ir buvimo šalyje sąlygas taiko valstybė, į kurią vykstama. Šią informaciją galima rasti tinklalapyje reopen.europa.eu arba šalies į kurią vykstate ambasados ar atstovybės interneto svetainėje.

Be to, svarbu žinoti, kad ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra tik nauja duomenų perdavimo forma, kuri nuo liepos 1 dienos bus vieninga visoje Europos Sąjungoje. Šioje formoje teikiami duomenys Lietuvos žmonėms ir anksčiau buvo pasiekiami per e.sveikatos platformą. Tai reiškia, kad žmonėms, ketinantiems keliauti, tačiau neturintiems sugeneruotų ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo, jaudintis nėra dėl ko. Kaip iki šiol jie keliavo, gavę pažymas dėl persirgimo koronaviruso infekcija, vakcinavimo ir tyrimo duomenų iš e.sveikatos, taip ir dabar šios pažymos išduodamos ir galioja.

Atsisiųsti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą galima prisijungus prie savo paskyros elektroninės sveikatos portale www.esveikata.lt. PDF formatu išduodamą dokumentą galima naudoti atspausdintą arba išsaugotą elektroniniame įrenginyje. Instrukciją, kaip jį atsisiųsti, rasite ČIA.

Primename, kad Lietuvoje ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja atvykstantiems keliautojams, kurie:

pilnai pasiskiepijo nuo COVID-19 ligos: „Comirnaty“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 7 paroms, „Janssen“ vakcina – po vienos dozės suleidimo praėjus 14 parų, „Moderna“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 14 parų, „Vaxzevria“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 15 dienų;

persirgo COVID-19 liga, įsigalioja praėjus 11 dienų po gauto teigiamo PGR tyrimo rezultato ir galioja ne ilgiau kaip 180 dienų nuo tyrimo atlikimo dienos;

turi neigiamą PGR arba antigeno testo rezultatą (PGR tyrimo ir antigeno testo rezultatai galioja 72 valandas).

Visose ES šalyje ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas taps prieinamas nuo 2021 m. liepos 1 d., tačiau jis jau yra pripažįstamas ir gali būti naudojamas vykstant į tas ES šalis, kurios jau jį išduoda. Šalių, naudojančių ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, sąrašą galite rasti ČIA.

Planuojama, kad iki liepos 1 d., kai šis ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas apjungs visas ES ir Šengeno erdvės valstybes, Lietuvoje atsiras patogiam atsisiuntimui ir tikrinimui skirtos mobiliosios programėlės – „Wallet“ ir „Verifier“. „Wallet“ programėlė leis lengvai atsisiųsti ir turėti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą savo elektroniniame įrenginyje. „Verifier“ programėlė galės nuskaityti dokumento QR kodą ir bus skirta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte (oro, jūrų uostuose ar sausumos sienos kirtimo vietose).

Pažymėjimo duomenis verslininkai ir paslaugų tiekėjai šalies viduje tikrins taip pat, kaip iki šiol tikrindavo užsienio piliečių pateikiamus dokumentus, įrodančius vakcinaciją, persirgimą ar atliktą testą bei jo galiojimo laiką, atsižvelgdami į reikalavimus švelnesnėms karantino rėžimo priemonėms.

SAM Spaudos tarnyba