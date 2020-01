Lietuvos ir Lenkijos programa vykdo apklausą dėl būsimo bendradarbiavimo

Lietuvos ir Lenkijos institucijos, atsakingos už ES bendradarbiavimo per sieną programas, pradeda naujos Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos parengimo darbus. Programos kūrimo laikotarpiu yra nepaprastai svarbi suinteresuotų šalių – potencialių paramos gavėjų, programos teritorijoje veikiančių institucijų ir gyvenančių žmonių nuomonė. Programos teritorija apima: Marijampolės, Alytaus, Tauragės, Kauno, Vilniaus apskritis (be Vilniaus miesto).

Šios apklausos tikslas yra gauti programos suinteresuotų šalių įžvalgas, kurias būtų galima panaudoti, kuriant naująją programą 2021 – 2027 m. Apklausą atlieka dabartinės Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinis techninis sekretoriatas.

Kviečiame atsakyti į elektroninį klausimyną: http://apklausos.vrm.lt/index.php/375415?lang=lt

Asmuo kontaktams:

Aistė Blaževičienė, 8 614 32 115, el. paštas: aiste.blazeviciene@vilniusjts.eu