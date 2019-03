Lietuvos kaime „Belarus“ traktorių, kuriuos bus galima pirkti su ES parama, gamykla

Transporto priemonių pardavimu užsiimanti bendrovė „Auto pirkliai“ Širvintų rajono Žarnavagių kaime netrukus pradės statyti traktorių „Belarus“, kuriuos bus galima pirkti ir su ES parama, surinkimo gamyklą.

Dėl prekės ženklo naudojimo pasirašyta licencinė sutartis, o tokio tipo gamykla bus pirmoji Lietuvoje. Iki šiol bandymai inicijuoti panašios gamyklos statybas buvo nesėkmingi. „Auto pirkliai“ direktorius Vitauras Žilėnas DELFI tikino, kad idėja statyti šią gamyklą kilo 2015 metais, o jau po metų su „Belarus“ atstovais buvo sudaryta sutartis. Vieta gamyklos statyboms Širvintų rajone pasirinkta dėl to, kad netoli būtų sostinė bei Baltarusija. Be to, pastatas bus matomoje ir judrioje vietoje – visai šalia autostrados, nuvažiavimo bei viaduko. Būsimoji gamykla bus traktorių „Belarus“ surinkimo, prekybos ir aptarnavimo centras. Šiame objekte bus surenkami Belarus markės traktoriai nuo 36 AG iki 63 AG varikliais, kurie atitiks Europos Sąjungos emisijos standartus ir bus tinkami Europos Sąjungos paramai (traktoriai atitiks deginių emisijos Etapo V reikalavimus). Taip pat šiame centre vyks traktorių bei atsarginių dalių prekyba, bus atsarginių dalių parduotuvė su dideliu detalių asortimentu. „Belarus“ traktoriai, gamintojų duomenimis, Lietuvoje sudaro 41 proc. viso traktorių parko. „Belarus“ variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus, juos, kaip teigia gamyklos savininkai, be sunkumų galima įregistruoti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, šie traktoriai atitinka NMA keliamus reikalavimus gauti ES paramai“, – raštu pateiktame komentare teigia V. Žilėnas.

Statoma gamykla surinkinės traktorius, kurių didelė dalis komplektuojančių dalių ir agregatų yra gaminami Europos sąjungoje. Pavyzdžiui, varikliai itališki „Lombardini“ firmos, traktoriaus kabinos lenkiškos “Bartesko“. Taip pat yra galimybė komplektuoti techniką su „Carraro“ transmisija (Italija) . „Praktiškai traktorius gali būti surinktas iš Europos Sąjungoje pagamintų dalių bei agregatų ir bus pigesnis už pagamintą Baltarusijoje dėl logistikos ir muito mokesčių, nes Baltarusijos gamyklai už itališkus variklius reikia papildomai sumokėti muitą ir transporto išlaidas, o importuojant į Lietuvą dar reikia sumokėti importo mokesčius“, – teigia V. Žilėnas. Balandį prasidėsiančias statybas planuojama užbaigti kitais metais. Traktoriai bus pardavinėjami Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Gamyklos atstovai jau yra pasirašę išankstinius susitarimus tiekti pagamintus traktorius į Čekiją, Slovakiją, Lenkiją ir Vengriją.

