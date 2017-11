Trakų rajono savivaldybė šiemet surinko vienodai balų su Kalvarijos, Vilkaviškio ir Pasvalio rajonų savivaldybėmis ir 54 mažųjų savivaldybių indekse su jomis dalijasi 29–32 vietas. Pernai Trakų rajonas buvo 16 vietoje.

Savivaldybių indeksą Lietuvos laisvosios rinkos institutas šiemet sudarė jau septintą kartą. Sudaromi du indeksai – 6 didžiųjų pagal gyventojų tankį savivaldybių ir 54 mažųjų savivaldybių. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės, taip pat savivaldybės valdymas.

Trakų rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio, kurioje pernai šiek tiek išaugo nedarbo lygis ir ilgalaikis nedarbas: nedarbas paaugo 0,9 proc., o ilgalaikių bedarbių (nerandančių darbo metus ir ilgiau) dalis – 1,1 proc. Vis dėlto nedarbo lygis Trakuose išlieka vienas mažiausių šalyje (5,8 proc. lyginant su 9,7 proc. mažųjų savivaldybių vidurkiu).

Turto valdymo vertinimas, lyginant su praeitais metais, suprastėjo todėl, kad, remiantis savivaldybės teiktais duomenimis, jai priklausė daugiau nenaudojamo nekilnojamojo turto (2015 m. priklausė 3 400 kv. m, o 2016 m. jau – 7 960 kv. m). Taip pat – šimtui užimtų pareigybių administracijoje teko daugiau savivaldybės nuosavų ar nuomojamų lengvųjų automobilių (2015 m. – 10,5, 2016 m. – 14,6).

Biudžeto srityje taip pat ne visi pokyčiai buvo vertinami teigiamai, pavyzdžiui, 2016 m. lyginant su 2015 m. biudžeto skola šiek tiek paaugo ir siekė 40 proc. nuo pajamų, tai – daugiau nei mažųjų savivaldybių vidurkis (36 proc.). Tačiau dauguma kitų rodiklių puikūs – visi viešieji pirkimai 2016 m. buvo skelbiami, be to, tais pačiais metais savivaldybė nevykdė nei vieno vidaus sandorio (kai perkama iš savivaldybės įmonių be konkurso). Tai rodo skaidrumą naudojant biudžeto lėšas.

„Komunalinės paslaugos” geriau įvertintos, nes buitinių atliekų surinkimo sektoriuje tiekėjams pasirinkti buvo taikytos konkurenciją užtikrinančios sąlygos, paslaugas teikė privatus sektorius. Didžiąją dalį daugiabučių administravo ne savivaldybei priklausančios įmonės.

„Trakų stiprybė – savivaldybė pritraukia daugiau investicijų nei daugelis mažųjų savivaldybių – tiek užsienio, tiek vietos. Veikiančių ūkio subjektų santykinai čia buvo šiek tiek daugiau nei vidutiniškai mažosiose savivaldybėse, tiesa, verslo liudijimus įsigijo ar prasitęsė mažesnis procentas gyventojų”, – pastebi Lietuvos savivaldybių indekso tyrimo vadovė Aistė Čepukaitė.

Parengta pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto pranešimą spaudai