Lietuvos slaugytojams – Švedijos Karalienės Silvijos dėmesys

Lietuvoje pirmą kartą vyks Švedijos Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas. Slaugos studentai, slaugytojai bus kviečiami teikti savo idėjas, kurios palengvintų slaugos pacientų gyvenimą ir jų priežiūrą.

Apdovanojimas pirmąkart įsteigtas 2013 metais Švedijoje, Švedijos Karalienės Silvijos 70-ojo jubiliejaus garbei. Iniciatoriai Švedijoje garsi švietimo organizacija „Swedish Care International“ ir partneriai siekė sukurti ilgalaikį ir esminį pagyvenusių žmonių ir demencijos ligonių slaugos paslaugų pokytį, taip reikalingą atsižvelgiant į senstančią visuomenę, bei didinti slaugytojų profesijos prestižą. Kiekvienoje šalyje geriausių idėjų autoriai gauna piniginę stipendiją ir individualiai pritaikytą stažuotę savo šalyje arba užsienyje bei didžiųjų apdovanojimų metu yra pasveikinami Švedijos Karalienės Silvijos. Karalienės globojamas konkursas jau kelinti metai organizuojamas Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje, o nuo šiol – ir Lietuvoje.

Lietuvoje yra apie 22 tūkst. slaugytojų, be kurių pagalbos dažnai nebūtų patenkinti net būtiniausi pacientų fiziologiniai, higienos, saugumo, judėjimo, bendravimo ir kiti poreikiai. Nepaisant šios profesijos būtinumo, jos atstovai susiduria su eile iššūkių. Slaugytojų darbo krūvis yra per didelis: statistiškai vienam gydytojui Lietuvoje tenka per mažai slaugytojų ir toliau stinga tiek slaugos specialybę besirenkančių studentų, tiek slaugytojams darbe gelbėjančių padėjėjų, tuo tarpu slaugos namų palatos – perpildytos. Dažnai tai yra labai atsidavę žmonės, paprasčiausiai stokojantys laiko ir resursų savo sugebėjimams išpildyti. Jų darbo sąlygos ir atlyginimai dar negali konkuruoti su europiniais. Kiekvienas susidūręs su liga žino, kokia tuo metu svarbi kokybiška slauga, tačiau slaugytojo darbas vis dar dažnai nesulaukia pakankamo supratimo ir įvertinimo.

Nepaisant to, slaugytojus visame pasaulyje vienija bendras bruožas – empatija kito žmogaus bėdai. Susidūrus su liga, tinkama slauga ženkliai prisideda prie greitesnio sveikimo, senatvėje padeda oriai nugyventi paskutines dienas. Slaugytojų dėmesys ir patarimai suteikia ne tik vilties slaugomiems žmonėms, bet ir žinių, kaip tinkamai prižiūrėti artimą žmogų. Lietuvoje turime šimtus apdovanojimo vertų slaugytojų.

Slaugytojų konkursą Lietuvoje patikėta organizuoti naujai Trakuose steigiamiems slaugos namams „Addere Care“, kur darbas ir slauga bus organizuojami taikant geriausias švediškas pagyvenusių ir sergančiųjų demencija žmonių slaugos praktikas.

