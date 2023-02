Madingoji kombučia: fermentuotas gėrimas, kuriuo vertėtų mėgautis saikingai

Fermentuotam gėrimui, kurio tėvyne laikoma Kinija, jau tūkstančiai metų, bet populiariu Europoje jis tapo palyginti neseniai. Ne vienas prisimena, kaip vaikystėje „arbatos grybu“ vadinta kombučia dalindavosi giminės ir pažįstami, gamindavę gėrimą namie, nes iš lūpų į lūpas sklisdavo informacija apie jo naudą sveikatai. Dabar gaivaus vaisių skonio kombučios jau galima rasti ir prekybos centruose. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad šis gėrimas pirmiausia vertinamas dėl probiotikų, gerųjų bakterijų, kurios palaiko žarnyno mikrobiotos sveikatą. „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad kombučia vis populiarėja – pirkėjai yra linkę išbandyti naujoves.

Kombučia išgyvena renesansą

Ji gaminama į juodąją arba žaliąją arbatą pridedant tam tikrų bakterijų, simbiotinių kultūrų, mielių ir cukraus bei paliekant maždaug savaitei fermentuotis: proceso metu ant skysčio paviršiaus susiformuoja grybą primenanti plėvelė, todėl gėrimas dar vadinamas „arbatos grybu“.

Pasak gydytojos dietologės dr.Editos Gavelienės, kombučia Lietuvoje buvo populiari ir maždaug prieš 30 metų: tada ji buvo gaminama tik namuose. Dabar kombučia vėl populiarumo viršūnėje, ne taip seniai ji pradėta gaminti ir pramoniniu būdu. „Fermentacijos metu susiformavusio arbatos grybo sudėtyje yra mieliagrybių, kitų grybų kultūrų, bet daugiausia acto rūgštį gaminančių bakterijų.

Kombučia vertinama pirmiausia dėl žarnyno sveikatai naudingų probiotikų, taip pat gėrime išlieka ir arbatose randami polifenoliai. Joje gali būti šiek tiek amino rūgščių, tokių mineralinių medžiagų kaip manganas, cinkas, varis, truputis vitamino C, šiek tiek B grupės vitaminų. Iš tiesų tai yra maistingas gėrimas: nedideliame gėrimo kiekyje yra nemažas kiekis įvairiausių žmogaus sveikatai reikalingų maistinių medžiagų,“ – teigia E. Gavelienė.

Atsargiai vartoti turėtų nėščios ir žindančios moterys

Nors kombučia nėra alkoholinis gėrimas, šiek tiek alkoholio jame gali būti, ypač namuose gamintame, jei jis dar perfermentuojamas. „Mokslinėje literatūroje daug diskutuojama, ar saugu kombučią vartoti nėščiosioms, žindančioms moterims ir vaikams, nes nors ir nedaug, alkoholio šiame gėrime gali būti, nes tai yra fermentuotas gėrimas. Pirktinėje kombučioje alkoholio yra mažiau nei pusė procento, bet jei „arbatos grybas“ gaminamas namie, jo gali būti iki 3 procentų, tad rizikas reikėtų įsivertinti.

Tai yra ir organinių rūgščių turintis gėrimas, todėl žmonės, varginami virškinimo sistemos sutrikimų, turėtų atsargiai išbandyti, ar jiems jis tinka. Reikia neužmiršti, kad be visų naudų, kombučia vis dėlto yra saldi. Priklausomai nuo gamybos technologijos, gėrime yra mažiau ar daugiau angliavandenių, tad verta paskaityti etiketes ir rinktis tokį, kuriame mažiau pridėtinio cukraus. Be to, tai nėra arbata, kurią galima gerti stiklinėmis, o fermentuotas gėrimas, skirtas ne skysčių balanso užtikrinimui, o organizmo papildymui probiotikais. Todėl optimaliausia būtų išgerti jo ne daugiau kaip 1-2 stiklines, ir tai ne kasdien, geriausia pirmoje dienos pusėje – dėl kofeino likučių iš arbatžolių.

Gaivų fermentuotą gėrimą atranda vis daugiau pirkėjų

Prekybos centro komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, kombučia yra išties populiarus gėrimas – pirkėjai vis bando naujus jo skonius, nors nepamiršta tradicinių receptūrų. „Savo asortimente turime tiek Lietuvos, tiek užsienio gamintojų: Latvijos, Čekijos, Portugalijos kombučios, kuri žavi skonių įvairove: gėrimai gardinami įvairių vaisių: vyšnių, granatų, ananasų, apelsinų, laimų sultimis. Galima rinktis ekologišką, tradicinio skonio kombučią arba mėgautis gėrimu su pikantiškais priedais: imbieru, muskatu, net ąžuolo žieve, įvairiomis žolelėmis. Šiuo metu kai kuriems gėrimams taikomos palankios nuolaidos, tad verta jų nusipirkti daugiau, tuo labiau, kad šaldytuve (temperatūroje nuo 2 iki 6 laipsnių) juos galima išlaikyti ilgiau,“ – pataria O. Suchočeva.

„Rimi“ kulinarijos technologai siūlo kombučią panaudoti ne tik norint atsigaivinti, bet ir gaminant kasdienius patiekalus: išsivirkite sriubą, kuri tikrai pakerės įsimintinu skoniu!

Trinta sriuba su kombučia

RECEPTAS

Patiekalui reikės:

370 ml kombučios;

5 šaukštų sviesto;

1 puodelio smulkiai supjaustytų morkų;

1 puodelio smulkiai supjautytų porų;

1/4 puodelio miltų;

3 1/2 puodelio pieno;

2 1/2 šaukšto Dižono garstyčių;

250 g tarkuoto čederio sūrio;

druskos, pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti:

Dideliame puode ant vidutinės ugnies ištirpinkite sviestą.

Sudėkite morkas ir porus.

Pagal skonį daržoves pagardinkite žiupsneliu druskos ir juodųjų pipirų. Išmaišykite ir troškinkite, kol jos suminkštės (apie 8 minutes).

Lėtai suberkite miltus ir maišydami dar pavirkite apie 2 minutes.

Nuolat maišydami, lėtai supilkite pieną.

Padidinkite kaitrą iki vidutinės ir, nuolat plakdami, supilkite kombučią ir garstyčias, palaukite, kol užvirs.

Sumažinkite ugnį iki silpnos virimo temperatūros ir plakite, kol padažas taps kreminės konsistencijos ir sutirštės.

Nuimkite puodą nuo ugnies. Atsargiai, po šaukštą, įmaišykite sūrį, kol jis išsilydys ir susijungs su skysčio mase.

Pagal skonį pagardinkite sriubą druska ir pipirais. Patiekdami galite užberti šviežio čederio sūrio ir duonos traškučių.

Skanaus!