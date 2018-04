Trečiadienį maistą šalies ugdymo įstaigose vertinanti jungtinė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai lankėsi Lentvario darželiuose. Darželyje „Šilas“ vaikams pateikiamas maistas ir pats darželis specialistus tiesiog sužavėjo – anot tikrintojų, „Šilas“ gali tapti pavyzdžiu, iš kurio gerąsias praktikas perima kitos ugdymo įstaigos.

Pagrindinis patiekalas – kalakutiena su makaronais

Trečiadienio pietums lopšelį-darželį „Šilas“ lankantiems vaikams buvo patiekta ryžių sriuba su paukštienos kukuliais, kalakutienos maltinis su makaronų garnyru bei burokėliais su žaliaisiais žirneliais, taip pat džiovintų vaisių kompotas. Patiekalai dideliuose puoduose buvo pristatyti iš valgyklos bei kiekvieno vaiko porcija dedama į lėkštes.

Sugužėję vaikai kuklinosi besilankančių tikrintojų ir žurnalistų bei klausiami, ar skanu, droviai kreipė žvilgsnius į lėkštes. Tačiau daugelis jų valgė noriai ir lėkštes ištuštino iki dugno. Beje, darželio valgykla taip pat neatrodė kaip įprastinė valgykla: dėl medinių stalų, suolų ir lietuviškos trobos imitacijos labiau priminė lietuviškų patiekalų kavinę. Tik stalai čia – pritaikyti vaikų ūgiui.

Pusryčiams tą pačią dieną vaikai gavo manų kruopų košės su sviestu bei vaisių, o vakarienei valgys bulvių plokštainį su kefyru. Darželio dietologė Rasa Šlikienė žurnalistams sakė, kad visas maistas gaminamas darželyje. Tačiau produktai perkami ne iš parduotuvės – sutartys sudaromos tiesiai su tiekėjais. Vieni tiekėjai aprūpina darželį vaisiais ir daržovėmis, kiti – mėsa, treti – paukštiena. Vieno darželį lankančio vaiko dienos maitinimui – pusryčiams, pietums ir vakarienei – skiriama 2,50 euro. Vieno lopšelį lankančio vaiko maitinimui skiriama 2,30 euro. Patiekalus lopšelinukai gauna tuos pačius, skiriasi tik porcijų dydis. Svarstyti, ar skiriamos pinigų sumos pakanka, R.Šlikienė nenorėjo, jos teigimu, ji nėra buhalterė, tačiau visi darželyje stengiasi dėl vaikų. Maistas gaminamas pagal valgiaraštį, patvirtintą VMVT. Šis valgiaraštis naujai sudaromas ir tvirtinamas kas dvejus metus, tie patys patiekalai pasikartoja kas penkiolika dienų. Kasdien vaikai taip pat gauna šviežių vaisių, kriaušių, bananų ar obuolių: kartais jie gaunami kaip parama, kartais darželis perka pats. Ar tėvų skundų dėl maisto pasitaiko? Dietologė tvirtino tokių negirdėjusi. Pasak jos, kasdien visi vaikai valgo tą patį – pasirinkimo galimybės iš skirtingų patiekalų nėra. Tačiau į atskirų vaikų poveikius atsižvelgiama: pavyzdžiui, jei vaikas alergiškas pieno produktams, jam vietoje bulvių košės kaip garnyras patiekiamos bulvės, o maltinis troškinamas vandenyje.

Ką darželio darbuotojai daro, jei vaikai nenori vieno ar kito patiekalo? Tada su jais dirba auklėtojos – stengiasi įtikinti mažuosius bent paragauti. Tai, ar vaikai valgo, pavyzdžiui, sriubą, labai priklauso nuo jų šeimos įpročių. „Jei šeimoje pripratinti vaikai, sriubą jie valgo ir čia. Jei makaronus namie valgo – valgys ir čia. Viskas atsispindi, kas yra jų šeimose“, – sako R.Šlikienė.

Atliekamas maistas, kurio vaikai nesuvalgo, pasak R.Šlikienės, nedingsta veltui – jis yra surenkamas ir išvežamas, darželyje yra už tai atsakingas žmogus.

Gausu informacinių plakatų

Po apsilankymo valgykloje darželio direktorė Irena Nižauskienė dar pavedžiojo tikrintojus bei žurnalistus po patį darželį. Ekskursijos metu akį patraukė ant sienų kabantys įvairūs informaciniai plakatai apie mitybą: skirtingų vitaminų reikšmę ir produktus, kuriuose jų gausiausia, mitybos piramidę, svarbiausias maistines medžiagas. Pasak I.Nižauskienės, darželis taip stengiasi informuoti ir šviesti apie sveiką mitybą, produktų derinimą ne tik vaikus, bet ir tėvus. Taip pat darželyje galima išvysti vandens ąsočius, skirtus vaikams – tiesa, pasivaikščiojimo metu jie stovėjo tušti. Pasak direktorės, vaikai tuo metu buvo išgėrę visą vandenį, bet šiaip ąsočiai būna pilni, o paprašęs vandens vaikas visada jo gauna.

Iš viso darželį lanko 199 vaikai, jame dirba 48 darbuotojai. Direktorės teigimu, didelis dėmesys darželyje skiriamas komandiniam darbui, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimui. Tėvų nuolat klausiama apie vaikų poreikius. Susipažinti su tuo, ką vieną ar kitą dieną valgė jų vaikai, jie gali bet kada: darželis kaupia informaciją ne tik apie esamos, bet ir apie praėjusių dienų valgiaraščius. Taip, sako I.Nižauskienė, tėvai gali bet kada prisėdę įsitikinti, kad vaikai gauna kokybišką ir įvairų maistą.

Tikrintojai dosniai dalino pagyras: sveika ir skanu

Po apsilankymo darželyje tikrintojai pateikė savo preliminarius įvertinimus. Galutiniai dar laukia kiek vėliau, bet pirminiu įspūdžiu jie liko labai patenkinti.

„Mes buvome maloniai nustebinti, įėję į tokią puikią valgymo patalpą, ir po to vėl buvome maloniai nustebinti, pasižiūrėję valgiaraščius. Maitinimas vyksta pilnai pagal sveikatos apsaugos ministro rekomendacijas, pagal pasirašytą tvarką. Vaikučiai gauna įvairų, pilnavertį maistą, vaisius, daržoves, kuriuos tiekia patikimi tiekėjai“, – sakė SAM Visuomenės sveikatos priežiūros departamento atstovė Roma Adomaitytė.

Vardino ji ir kitus privalumus: jos teigimu, maistas darželyje ne tik tinkamas sveikatai, bet ir atrodo sveikai. Tuo tarpu indai – patrauklūs, atrodantys kaip nauji, neapdaužyti, maistas patiekiamas šiltas ir lėkštės išdėliojamos greitai, vaikams nereikia ilgai laukti. Vienintelė pastaba, kurią teigė galinti pateikti R.Adomaitytė – kad dalis vaikams skirtų vandens ąsočių buvo tušti ir nepapildyti. Tačiau, pasak jos, tai tik smulki pastaba, nedaranti įtakos bendram įvertinimui.

R.Adomaitytės teigimu, važinėdama su tikrintojų komanda ji jau matė ne vieną įstaigą ir galinti pasakyti, kad šitas darželis bent iš pirmo žvilgsnio atrodo galintis tapti pavyzdžiu kitiems, kaip reikia maitinti vaikus. „Šitą darželį galima vertinti dešimčia balų. (…) Ne tik maitinimas, bet visas ugdymas, auklėjimas čia yra dešimt balų“, – sako R.Adomaitytė.

VMVT viršininko pavaduotojos Daivos Ruželienės teigimu, atidarius šaldytuvą matosi, kad produktas darželis renkasi ne pagal kainą, o pagal kokybę. „Tikrai produktai aukščiausios rūšies. Matyti, kad didelis dėmesys skiriamas vaikų edukacijai, vaikų mokymui ir auklėjimui – kas sveika, kas skanu, kas naudinga, kas palanku. Pienas šaldytuve buvo ekologiškas, jogurtai ekologiški“, – sakė D.Ruželienė. Gerų žodžių ji negailėjo ir patalpoms bei įrangai: atkreipė dėmesį, kad patalpos, kur gaminamas maistas, sutvarkytos ir švarios, o įranga ir inventorius atnaujinti.

„Žinome, kad tas remontas atliktas ne vakar, bet matosi, kad patalpos turi šeimininką. Kad yra, kas rūpinasi, kas prižiūri. Darbuotojai puikiai išmano savo darbą, vadovaujasi receptūrom“, – teigė D.Ruželienė. Gyrė ji ir sprendimą atsisakyti nepanaudotų produktų nurašinėjimo ranka, vietoje to pasitelkiant kompiuterizuotą sistemą. Jos teigimu, tai eliminuoja kituose darželiuose egzistuojančią galimybę piktnaudžiauti perkamais produktais ir žaliavų kiekiu. „Sveikiname ir norime, kad būtumėte pavyzdžiu kitiems darželiams, kaip tvarkytis ne tiek su maistu, kiek su edukacija, vaikų mokymu ir su viskuo. Aš džiaugiuosi, kad yra tokių darželių“, – sakė D.Ruželienė.

Tuo pačiu metu SAM, ŠMM ir VMVT ekspertų komanda lankėsi ir kitame Lentvario lopšelyje-darželyje – „Svajonėlė“. Šis darželis taip pat susilaukė teigiamo įvertinimo. „Rezultatai neblogi. Radome trūkumų – vaisių tiekiama per mažai. Tiekiama tik su vaisių skatinimo programa, nėra tiekiama kiekvieną dieną. Darželį reikėtų pagirti dėl to, kad jis renovuotas, virtuvė labai gerai įrengta, nauji puodai. (…) Kai kuriuos patiekalus jie bando įsivesti dabar naujus, sveikatai palankesnius. Sakė, vienus vaikai valgo, kitų nevalgo. Bet labai pagirtinas dalykas, kad bando“, – teigė šiame darželyje apsilankiusi SAM Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Gudanavičienė. Mobilioji ekspertų komanda nuo praėjusio trečiadienio važinėja po darželius bei skirtingo tipo mokyklas ir vertina, ar jose yra tinkamai maitinami vaikai. Patikrinimų tikslas – išsiaiškinti blogąsias praktikas ir dėti visas pastangas, kad to nebūtų.

„Iš ugdymo įstaigose esančių maitinimo automatų tikrai turėtų dingti sveikatai nepalankūs, dažniausiai per saldūs užkandžiai, kurie be „greitų“ kalorijų neturi jokios maistinės vertės. Taip pat svarbu, kad ir valgyklose būtų tiekiamas tik sveikatai palankus maistas, kuo daugiau daržovių, šviežių maisto produktų, kurie padėtų užaugti sveikoms asmenybėms. Be to, maitinimas ugdymo įstaigoje turi ir edukacinę reikšmę“, – teigia mobiliosios ekspertų komandos pirmininkas, SAM Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas. Mobiliosios komandos ekspertai maisto kokybės tikrinimus pradėjo nuo gydymo įstaigų, kur vertino pacientams tiekiamą maistą. Po šių patikrinimų paskelbta, kad rengiamos privalomos gydymo įstaigų maitinimo taisyklės.

Ugnius Antananvičius

Šaltinis: www.15min.lt