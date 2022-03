Malkų skaldyklės, ką reikia žinoti prieš perkant?

Malkų skaldyklės gali ypatingai palengvinti žmogaus darbą ir gali tapti vienu geriausių pagalbininkų buityje. Šis įrenginys puikiai susidoroja su malkų smulkinimo funkcija ir jums nereikia daug fizinio darbo įdėti, mojuojant su kirviu.

Veikimo principas

Jo veikimo principas yra labai paprastas, bet tuo pat metu efektyvus ir susiveda į tai, kad rąstas, įdėtas į skaldyklės vidų priešais peilį, veikiamas stūmoklio, atsitrenkia į peilį ir skyla į dvi ar daugiau dalių. Skaldyklių pasirinkimas išties didelis, todėl prieš perkant reikėtų atidžiai išstudijuoti visas dizaino ypatybes ir modelių tipus.

Yra buitiniai ir pramoniniai medienos skaldytuvai. Buitiniai modeliai visiškai patenkins nedidelius poreikius, pavyzdžiui, suskaldyti malkas pirčiai ar židiniui. Pramoniniai variantai yra skirti, jei ketinate suskaldyti malkas dideliais kiekiais. Tokio įrenginio kaina tikrai yra didesnė nei įprastos buitinės medienos skaldymo mašinos.

Be to, medienos skaldykles galima skirstyti į tipus, priklausomai nuo maitinimo šaltinio, į benzininius ir elektrinius. Šiuo atveju pasirinkimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Elektrinės malkų skaldyklės yra kompaktiškesnės, ekologiškesnės, tačiau prieiga prie elektros yra ne visur, tokiu atveju pravers benzininis agregatas. Be to, medienos skaldyklės skiriasi rąsto įdėjimo būdu: gali būti horizontalūs ir vertikalūs. Bet koks malkų skaldyklės modelis yra skirtas tam tikriems rąstų dydžiams, su kuriais jis gali dirbti, o skaldymo galia yra pagrindinė medienos skaldyklės savybė. Nuo galios priklauso, kokiu greičiu malkų skaldytuvas smulkins medieną.

Kuris variantas jums tinka labiausiai ?

Elektrinės malkų skaldyklės nekelia didelio triukšmo, neišskiria anglies monoksido, skirtingai nei benzininiai modeliai. Kitas tokio įrenginio privalumas yra galimybė naudoti įrenginį patalpose. Variklis dirba ilgai, neperkaista, apsaugotas nuo galios šuolių.

Benzininės skaldyklės visada yra galingesnės ir brangesnės, tačiau jei kyla problemų su elektra, per silpnas tinklas ar galimi elektros galios šuoliai, tuomet verta teikti pirmenybę benzininiam įrenginiui. Su juo galite dirbti bet kokioje temperatūroje. Benzino malkų skaldytuvas yra sunkus. Jo transportavimas po kiemą galimas dėl transportavimo ratų, todėl pirkdami atkreipkite dėmesį, kad jie tikrai būtų.