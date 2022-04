Manganas – kas tai?

Manganas yra mikroelementas, kurio paprastai organizme yra nedideli kiekiai. Daugiausia jo randama kauluose, kepenyse, inkstuose ir kasoje. Manganas padeda organizmui formuoti jungiamąjį audinį, kaulus, kraujo krešėjimo veiksnius ir lytinius hormonus. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį riebalų ir angliavandenių apykaitoje, kalcio įsisavinime ir cukraus kiekio kraujyje reguliavime. Manganas taip pat būtinas normaliai smegenų ir nervų funkcijai.

Manganas yra antioksidacinio fermento superoksido dismutazės (SOD), padedančio kovoti su laisvaisiais radikalais, sudedamoji dalis. Laisvieji radikalai natūraliai atsiranda organizme, tačiau gali pažeisti ląstelių membranas ir DNR. Jie gali turėti įtakos senėjimui ir daugelio sveikatos sutrikimų, įskaitant širdies ligas ir vėžį, vystymuisi. Antioksidantai, pavyzdžiui, SOD, gali padėti neutralizuoti laisvuosius radikalus ir sumažinti jų daromą žalą ar net padėti jos išvengti.

Mangano kiekis organizme

Mažas mangano kiekis organizme gali prisidėti prie nevaisingumo, kaulų formavimosi ydų, silpnumo ir traukulių. Su maistu gauti pakankamai mangano gana lengva – šios maistinės medžiagos yra neskaldytuose grūduose, riešutuose ir sėklose, tačiau kai kurie ekspertai mano, kad didelė dalis žmonių visgi negauna rekomenduojamos mangano normos. Daugelio žmonių racione yra daugiau rafinuotų grūdų nei neskaldytų grūdų, o rafinuoti grūdai suteikia tik pusę mangano kiekio, palyginti su neskaldytais grūdais.

Tačiau per didelis mangano kiekis maiste gali lemti didelį mangano kiekį organizmo audiniuose. Nenormali mangano koncentracija smegenyse, ypač baziniuose ganglijuose, siejama su neurologiniais sutrikimais, panašiais į Parkinsono ligą. Ankstyvojo gyvenimo pradžioje didelis arba mažas mangano kiekis gali turėti įtakos neurologiniam vystymuisi. Padidėjęs mangano kiekis taip pat siejamas su prastais moksleivių pažintiniais rezultatais.

Mangano trūkumo simptomai?

Kadangi mangano yra daugelyje maisto produktų mūsų kasdienėje mityboje, mangano trūkumas yra gan retas sutrikimas. Tačiau žmogui, kuriam trūksta mangano, gali pasireikšti šie simptomai:

silpnas kaulų augimas arba skeleto defektai;

lėtas arba sutrikęs augimas;

mažas vaisingumas;

sutrikęs gliukozės toleravimas, t. y. būsena tarp normalaus gliukozės kiekio palaikymo ir diabeto;

sutrikusi angliavandenių ir riebalų apykaita.

Mangano nauda turint sveikatos sutrikimų

Osteoporozė

Dėl osteoporozės kaulai tampa silpni ir trapūs – tokie trapūs, kad nukritus ar net esant nedideliam krūviui, pavyzdžiui, pasilenkus ar kosint, gali lūžti. Osteoporozės sukelti lūžiai dažniausiai įvyksta klubo, riešo ar stuburo srityje. Kaulas yra gyvas audinys, kuris nuolat skaidomas ir keičiamas.

Manganas yra vienas iš kelių mikroelementų (taip pat vanadis ir boras), kurie būtini kaulų sveikatai. Nėra konkrečių įrodymų, kad manganas gali užkirsti kelią osteoporozei, tačiau tyrimų metu nustatyta, kad kalcio, cinko, vario ir mangano derinio vartojimas padėjo sumažinti stuburo kaulų nykimą moterims po menopauzės. Osteoporoze gali susirgti bet kas, tačiau ji dažniausiai pasireiškia vyresnio amžiaus moterims. Net pusei moterų ir ketvirtadaliui vyresnių nei 50 metų vyrų dėl osteoporozės lūžta kaulai.

Artritas

Artritas – tai vieno ar daugiau sąnarių patinimas ir jautrumas. Pagrindiniai artrito simptomai yra sąnarių skausmas ir sustingimas, kurie su amžiumi paprastai stiprėja. Dažniausiai pasitaikantys artrito tipai yra osteoartritas ir reumatoidinis artritas.

Sergantieji artritu paprastai turi mažą SOD (antioksidanto, padedančio apsaugoti sąnarius nuo pažeidimų uždegimo metu) kiekį. Kai kurie ekspertai teigia, kad manganas gali padidinti SOD kiekį. Keletas klinikinių tyrimų, atliktų su reumatoidiniu ir osteoartritu sergančiais žmonėmis, rodo, kad manganas, vartojamas kartu su gliukozaminu ir chondroitinu, gali sumažinti skausmą. Kitais tyrimais nustatyta, kad fibromialgija sergančių moterų plaukų skaidulose kalcio, magnio, geležies ir mangano kiekis yra mažesnis nei moterų, nesergančių šia liga.

Priešmenstruacinis sindromas (PMS)

Priešmenstruaciniu sindromu (PMS) vadinama grupė simptomų, kurie gali pasireikšti likus 14 dienų iki mėnesinių. Jam būdingi įvairūs požymiai ir simptomai, įskaitant nuotaikų svyravimus, jautrias krūtis, potraukį maistui, nuovargį, dirglumą ir depresiją. Apskaičiuota, kad net 3 iš 4 menstruacijas patiriančių moterų yra patyrusios tam tikrą priešmenstruacinio sindromo formą.

Vieno tyrimo metu moterims, kurios kasdien su maistu suvalgydavo 5,6 mg mangano, mažiau svyravo nuotaika ir kamavo spazmai, palyginti su tomis, kurios suvalgydavo tik 1 mg mangano. Šie rezultatai rodo, kad mangano turtinga mityba gali padėti sumažinti PMS simptomus. Kito klinikinio tyrimo metu nustatyta, kad PMS sergančių pacienčių kraujyje kalcio, chromo, vario ir mangano buvo gerokai mažiau nei tų, kurios PMS neturėjo.

Diabetas

Tai liga, kai sutrinka organizmo gebėjimas gaminti hormoną insuliną arba reaguoti į jį, todėl sutrinka angliavandenių apykaita ir padidėja gliukozės kiekis kraujyje.

Pasak tyrimų, diabetu sergančių žmonių kraujyje yra mažas mangano kiekis. Tačiau mokslininkai vis dar nežino, ar sergant diabetu jo kiekis sumažėja, ar mažas mangano kiekis prisideda prie diabeto išsivystymo. Tačiau vieno klinikinio tyrimo metu nustatyta, kad cukriniu diabetu sergantys žmonės, kurių kraujyje buvo didesnis mangano kiekis, buvo labiau apsaugoti nuo MTL arba „blogojo“ cholesterolio nei tie, kurių kraujyje mangano kiekis buvo mažesnis. Panaši ir ceilono cinamono nauda – būdamas gausus mangano šaltinis, jis skatina į insuliną panašų aktyvumą, mažina organizmo atsparumą insulinui, o tai padeda gliukozei metabolizuoti kepenyse. Cinamono istorija verta pasidomėti plačiau, kadangi naudingos savybės nesibaigia ties čia.

Kitos savybės

Kartu su kitomis maistinėmis medžiagomis gali pagerinti kaulų sveikatą

Manganas būtinas kaulų sveikatai, įskaitant kaulų vystymąsi ir palaikymą. Kartu su maistinėmis medžiagomis kalciu, cinku ir variu manganas palaiko kaulų mineralų tankį. Tai ypač svarbu vyresnio amžiaus žmonėms. Tyrimai parodė, kad apie 50 % moterų po menopauzės ir 25 % vyrų, sulaukusių 50 metų ir vyresnių, patiria su osteoporoze susijusių kaulų lūžių. Taip pat teigiama, kad mangano vartojimas kartu su kalciu, cinku ir variu gali padėti sumažinti vyresnio amžiaus moterų stuburo kaulų nykimą.

Stiprios antioksidantų savybės gali sumažinti ligų riziką

Manganas yra vieno svarbiausių antioksidantų esančių mūsų organizme, SOD, dalis. Antioksidantai padeda apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų – molekulių, galinčių pažeisti organizmo ląsteles. Manoma, kad laisvieji radikalai lemia senėjimą, širdies ligas ir kai kuriuos vėžinius susirgimus. SOD padeda kovoti su neigiamu laisvųjų radikalų poveikiu, nes superoksidą – vieną pavojingiausių laisvųjų radikalų – paverčia mažesnėmis molekulėmis, kurios nepažeidžia jūsų ląstelių. Vieno tyrimo, kuriame dalyvavo 42 vyrai, metu mokslininkai padarė išvadą, kad mažas SOD kiekis ir prasta bendra antioksidantų būklė gali būti svarbesni širdies ligų rizikai nei bendras cholesterolio ar trigliceridų kiekis. Pasak kito tyrimo, reumatoidiniu artritu sergančių žmonių SOD buvo mažiau aktyvus, palyginti su šia liga nesergančiais asmenimis. Todėl teigiama, kad tinkamas antioksidacinių maistinių medžiagų vartojimas gali sumažinti laisvųjų radikalų susidarymą ir pagerinti šia liga sergančių asmenų antioksidacinę būklę. Kadangi manganas atlieka svarbų vaidmenį SOD veikloje, šio mineralo vartojimas gali padėti sumažinti ligos riziką.

Atlieka svarbų vaidmenį maistinių medžiagų apykaitoje

Manganas padeda suaktyvinti daugelį medžiagų apykaitos fermentų ir atlieka svarbų vaidmenį įvairiuose organizmo cheminiuose procesuose. Jis padeda virškinti ir panaudoti baltymus ir aminorūgštis, taip pat padeda cholesterolio ir angliavandenių apykaitai. Manganas padeda organizmui panaudoti daugelį vitaminų, pavyzdžiui, choliną, tiaminą, vitaminus C ir E, ir užtikrina tinkamą kepenų veiklą. Be to, jis veikia kaip kofaktorius arba pagalbininkas vystymuisi, reprodukcijai, energijos gamybai, imuniniam atsakui ir smegenų veiklos reguliavimui.

Mangano šaltiniai

Šio mikroelemento yra daugelyje maisto produktų, o kadangi mums jo reikia tik palyginus nedidelių kiekių, pakankamai jo gauti kartu su maistu yra gan paprasta. Štai keletas maisto produktų, kurie yra sveikas pasirinkimas kasdieniam mangano poreikiui patenkinti:

Midijos – tiesa, didelis mangano kiekis randamas daugelyje moliuskų, įskaitant virtas austres.

Rudieji ryžiai – palyginti su baltaisiais ryžiais, ruduosiuose ryžiuose yra daug daugiau maistinių medžiagų, pavyzdžiui, skaidulų, kalio ir kai kurių B grupės vitaminų. Juose taip pat yra daugiau mangano: 1 puodelyje virtų rudųjų ryžių jo yra 2,2 miligramo, o baltuosiuose ryžiuose – 0,6 miligramo.

Lazdyno riešutai – maždaug 12 lazdyno riešutų gali patenkinti 70% kasdienio mangano poreikio. Tinka ir pekano bei žemės riešutai ar netgi iš jų pagamintas riešutų sviestas.

Avinžirniai – baltymų turtingi avinžirniai yra universalus ankštinis augalas. Jų galima dėti į sriubas, įmaišyti į beveik bet kokį receptą, sumaišyti į humusą ir kitus sveikus padažus. Pusė puodelio avinžirnių turi beveik 40% mangano dienos normos.

Špinatai – virti špinatai yra koncentruotas daugelio maistinių medžiagų šaltinis, įskaitant didelį kiekį vitamino A ir skaidulų. Pusė puodelio špinatų turi 35% kasdien reikalingo mangano kiekio. Liofilizuotų špinatų miltelių įsigyti galite DailySpoon.lt.

Cinamonas – labai daug mineralų turintis prieskonis. 10 gramų kiekyje yra beveik 100% mangano paros normos. Kitos pagrindinės jame esančios maistinės medžiagos yra kalcis, geležis, vitaminas K, magnis ir varis, jis taip pat yra svarbus maistinių skaidulų šaltinis, tad cinamono nauda išties didelė. Ceilono cinamonas pirkti randamas daugelyje parduotuvių, tarp jų ir DailySpoon.lt.

