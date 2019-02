Mano kelias į 2019 metų savivaldos rinkimus

Mielieji,

kiekvienas turime savo gyvenimo kelią. Ir jeigu reikėtų iš naujo jį pasirinkti, aš nedvejodama pasirinkčiau tą patį.

Esu laiminga, kad gimiau ir užaugau Trakų rajono Aukštadvario seniūnijoje, todėl nepaprastai vertinu savo Tėviškę. Baigusi Lietuvos žemės ūkio akademiją, nedvejodama sugrįžau į Trakų rajoną ir čia prabėgo kūrybingiausias mano gyvenimo tarpsnis. Čia išaugo mano vaikai, į saulę jau stiepiasi penki puikūs anūkai.

Profesinis kelias buvo nepaprastai įdomus. Visuomet mane lydėjo aukštasis ekonominis išsilavinimas, todėl didelį dėmesį skyriau rinkos ekonomikos dėsniams. Savo kelyje turėjau tris darbovietes, jų puikius vadovus: Trakų rajono Dusmenų kolūkį, kuriame 4 metus dirbau vyr. ekonomiste, Aukštadvario žemės ūkio technikumą, vėliau reorganizuotą į žemės ūkio mokyklą, kurioje 27 metus dėsčiau ekonomines disciplinas, o paskutinius 13 metų labai atsakingai vadovavau Trakų rajono savivaldybės administracijos Aukštadvario seniūnijai. Beto, visuomet aktyviai dalyvavau visuomeninėje veikloje: 2002 m. buvau Aukštadvario bendruomenės steigėja, 2003–2005 m. – bendruomenės tarybos pirmininkė, o iki šiol esu tarybos narė ir aktyvi bendruomeninių projektų koordinatorė, taip pat Trakų kredito unijos steigėja ir nuo 2004 m. – valdybos pirmininkė, asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ steigėja ir nuo 2016 m. tarybos pirmininkė, viena iš Trakų krašto VVG steigėjų. Jau pastebėjote, kad dėka laimėtų ir įvykdytų projektų nuolat gražėjo Aukštadvario seniūnijos aplinka, turinti išliekamąją vertę. Aukštadvario miestelis pirmasis Vilniaus apskrityje buvo pripažintas 2018-ųjų Lietuvos mažų miestelių kultūros sostine, o Aukštadvario seniūnija tapo viena iš geriausių tarp 32-jų Lietuvos Respublikos seniūnijų projekte „Valstybę kuriame mes“.

Visuomet stengiausi, kad organizuojami kultūriniai renginiai pasklistų po visą Aukštadvario seniūniją, o vykdomi projektai turėtų išliekamąją vertę. Mano pastangomis ir laimėtais projektais yra išleistos trys knygos: „Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija – 100“ (2013), „Aukštadvario krašto šviesuoliai“ (2018) ir fotoalbumas „Aukštadvaris per laiko tėkmę“ (2018). Be to, sukurtas istorinis filmas „Aukštadvaris. Čia gyventi gera“, pastatytas ąžuolinis koplytstulpis, simbolizuojantis ne tik karališkąjį, bet ir kovų kelią, kadangi Aukštadvario miestelis Antrojo pasaulinio karo metais buvo sudegintas iki pelenų, vyko didžiulės partizaninės kovos. Laimėtu projektu buvo įamžinti ir 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviai, žuvę ir palaidoti Aukštadvario antrose kapinėse, pastatytas paminklinis akmuo Aukštadvario miestelio privilegijos suteikimo 440-ųjų metų jubiliejui paminėti, kryžiai „Praeičiai atminti“ Aukštadvario miestelyje prie šv. Domininko namų ir Zabarauskų kaime, aptvertos ir gražiai sutvarkytos amžino poilsio vietos Aukštadvario, Čižiūnų, Raipolio, Krasnapolio ir kituose kaimuose.

Šiandieną aš renkuosi politikos kryptį, kadangi politikoje aktyviai dalyvauju nuo 1998-jų, tačiau mėgstu stabilumą, nebėgioju iš vienos partijos į kitą, nors valdančioji dauguma kaip įmanydama mane viliojo, mat, jiems labai reikalingi rinkėjų palaikomi žmonės. Nuolat stengiuosi prisidėti prie geresnio gyvenamosios aplinkos kūrimo, pastebėti kiekvieną gyventoją, konsultuoju ekonominiais ir kitais klausimais, visuomet kiekvienam ištiesiu pagalbos ranką. Pagrindinė mano vertybė yra sąžiningumas ir užsispyrimas – pradėto darbo atlikimas iki galo, nors ir būna labai sunku.

Mano požiūris į gyvenimą – daryti, kas nepadaroma, siekti nepasiekiamo, iš mažo padaryti, kad būtų gausu, į priešiškumą atsakyti dorybe, mažus pasiekimus paversti dideliais. Padėti kitam – tai mano kita vertybė, kuria vadovaujuosi gyvenime. Jau kelintus metus nemokamai konsultuoju Trakų rajono gyventojus finansiniais klausimais, o širdį užlieja džiaugsmo banga, kai matau, kaip suteiktos Trakų kredito unijos paskolos padėjo atnaujinti unijos narių buitį, gyvenamuosius namus ar pagerino verslo sąlygas. Žmonės pasitiki manimi, vertina mano nuoširdų darbą ir todėl aš esu labai laiminga.

Dirbant Trakų rajono savivaldybės taryboje, save įsivaizduoju dirbančią verslo, finansų srityse, įvairiose komisijose, nes šiose srityse turiu daug asmeninės patirties. Dirbdama Aukštadvario seniūne, įgijau įvairiausios patirties, prisiliečiau prie visų seniūnijos gyvenimo sričių, tad, darbas Taryboje manęs negąsdina, jaučiuosi jam subrendusi, tuo labiau, kad ne kartą buvau išrinkta žmonių, deja, turėjau atsisakyti tarybos nario mandato dėl valstybės tarnybos nesuderinamų pareigų. Niekada seniūnijos gyventojų problemų neskirsčiau pagal reikšmingumą, kiekvieną stengiausi dalykiškai ir operatyviai išspręsti. Puikiai suprantu, kad bėdoje atsidūrusiam žmogui jo rūpesčiai atrodo didžiausi ir svarbiausi. Be to, sieksiu, kad į svarbių rajono klausimų sprendimą būtų įtraukti bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, gyventojai, kad būtų peržiūrėtos seniūnijose esančios pareigybės, arčiausiai žmonių būtų įkurti bendruomenių koordinatorių etatai. Mano požiūris į gyvenimą – sąžiningesnis tas, kuris duoda, o ne tas, kuris gauna.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija 2018 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr.13 man suteikė Garbės nario vardą. Pagrindinė ir didžiausia mano vertybė – žmogus. Jis tuo geresnis, tuo daugiau gėrio pastebi ir kituose. Visada turiu idėjų, planų ir ryžtingai siekiu jų įgyvendinimo, daug ir atvirai bendrauju. Turiu gausu, nuoširdžių bendraminčių būrį, su kuriais einame koja kojon.

Į savivaldos rinkimus einu su socialdemokratų partijos Trakų skyriumi, rinkimuose pažymėtu Nr. 4, o partijos sąraše esu

Nr. 3. Prašau Jūsų, mieli Rinkėjai, palaikymo. Būdama Trakų rajono savivaldybės tarybos nare, išpildysiu Jūsų lūkesčius.

Pagarbiai

Jūsų

Jadvyga DZENCEVIČIENĖ

