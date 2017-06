Balandį Lentvaryje (Klevų al. 30-1) atidaryta Klevų alėjos odontologijos klinika jau sulaukė sugrįžtančių pirmųjų pacientų. Pacientai ne tik patys sugrįžta, bet ir rekomenduoja kliniką artimiesiems ar pažįstamiems. Džiugu, kad visa tai vyksta be specialios reklamos, kad personalas po truputį pelno Lentvario gyventojų pasitikėjimą. Klinikos steigėjas Andrius Paulauskas svarsto, kad pacientus tenkina suteiktos paslaugos. Jis tikisi, kad besikreipiančiųjų vis daugės ir kuo daugiau jų plačiai šypsodamiesi, gavę visą reikiamą pagalbą, užvers klinikos duris.

Smalsumo vedami, įkurtuvių proga apžiūrime kliniką ir kalbiname jos vadovą Andrių Paulauską.

Kaip sumanėte įkurti odontologijos kliniką ir kodėl būtent Lentvaryje?

Penkiolika metų gyvenau užsienyje, buvau labai pasiilgęs Lietuvos, tačiau grįžti buvo sunku. Neužteko tiktai svajoti, turėjau žengti žingsnius, kurie padėtų sugrįžti. Jau daug metų mano veikla yra susijusi su dantimis, pagal specialybę esu dantų technikas, tad mintis sugrįžti į Lietuvą su įgytomis žiniomis ir naujomis technologijomis, įsteigti kliniką, joje dirbti ir taip išlaikyti šeimą atrodė įgyvendinama. Lentvaryje gyvena apie 12 tūkst. gyventojų, o odontologijos kabinetų nėra daug. Be to, šis regionas man patinka, netoliese, Grigiškėse, gyvena mano tėvai. Nenoriu gyventi dideliame mieste, nuolat pakliūti į automobilių spūstis ir kad mano vaikas užaugtų „ant asfalto“. Taigi viską pasvėręs, paskaičiavęs, pasirinkau Lentvarį. Čia mažai odontologijos klinikų, dar mažiau turinčių dantų laboratorijas, tad tikiu, kad užpildysiu šią nišą.

Ar buvo sudėtinga įsikurti, įrengti patalpas?

Anksčiau čia buvo padėvėtų drabužių parduotuvė, o juk klinikos patalpos turi atitikti visus Europos higienos standartus ir reikalavimus. Čia buvo supuvusios, ištrupėjusios grindys, teko pertvarkyti visą infrastruktūrą – viską pakeitėme nuo kanalizacijos iki elektros instaliacijos. Išvežėme 26 cm betono. Dabar viskas nauja – grindys, lubos, sienos… Sudėtingiausia buvo gauti naujo elektros projekto patvirtinimą – kai pirkau šias patalpas, projekte buvo numatyta 3,5 kW galia, o kad klinika veiktų, reikia mažiausiai 11 kW. Aštuonis mėnesius teko laukti, kol buvo pasirašytas projektas. Suprantu, juk namas senas ir dėl manęs vieno reikėjo daug ką pakeisti, įrengti naują skydinę. Įsivaizduokite, aštuonis mėnesius laukiau projekto patvirtinimo ir niekas man negalėjo padėti, juk tuo metu gyvenau užsienyje…

Kokia šios klinikos misija?

Mums svarbu ne vien gera kokybė, svarbu, kad žmogus galėtų drąsiai ateiti ir pasitarti. Daugumoje klinikų siekiama padaryti paslaugą ir paimti už ją atlygį, o mes teikiame nemokamas konsultacijas. Su apsilankiusiuoju aptarsime jo finansines ir sveikatos galimybes, parengsime planą, patarsime, o tada jis galės pasirinkti mus arba kitą kliniką. Trumpai tariant, žmogus gali ateiti ir nebūti nuskriaustas – nebūtinai iškart iš jo bus paimti pinigai. Iš pradžių jam suteiksime visą informaciją, kad jis pasiruoštų ir apsispręstų, kur nori gydytis ir kiek pinigėlių tam gali skirti. Manau, pacientui svarbu, kad gydytojas su juo pasišneka kaip su draugu ir padeda suprasti, kokia situacija yra išties. Kitur iš karto pradeda gręžti, kažką daryti ir pateikia sąskaitą. Pas mus kitaip.

Gerbiame pacientus ir taupome jų laiką – kiekvienas bus informuotas dėl tikslaus laiko, kiek truks procedūra, kada jis bus laisvas ir pan. Jeigu pacientas laukia, jis gali su mumis išgerti arbatos, su juo bus pasišnekėta, suteikta konsultacija. Jis atsipalaiduos, nes žinos, kas jo laukia, ko tikėtis iš gydytojo, ką jam darys. Svarbu, kad pacientas čia nebijotų ateiti.

Kokios paslaugos bus teikiamos klinikoje?

Darysime viską – gydysime, protezuosime… Jeigu bus paklausa, šeštadieniais atvažiuos gydytojas implantologas ir su savo įranga atliks dantų implantaciją. Tam reikia specialios įrangos, kuria labai tiksliai dantenose, kaule išgręžiama skylutė, į ją įsukamas implantas, kuris per pusę metų turi prigyti. Įprastai odontologai tuo neužsiima, jie atlieka tik, kaip sakoma, kasdienius procesus – t. y. teikia gydymo, šaknų gydymo, protezavimo, plombavimo, dantų tiesinimo ir kt. paslaugas. Bet jei tikrai bus norinčiųjų, patyręs gydytojas yra pasiryžęs kartą per savaitę atlikti šias operacijas Lentvaryje.

Gal pristatytumėte klinikos personalą – kiek bus darbuotojų, gydytojų, technikų?

Dabar yra dvi odontologės Gretė Mikaitė ir Edita Šalnaitė, o priimamajame dirba mano žmona Viktorija. Aš esu tik savininkas, nes kol kas dirbu užsienyje. Odontologės yra iš Vilniaus, dirba ir kitose privačiose klinikose. Edita priima pacientus vieną dieną per savaitę, trečiadieniais, ji protezuoja, o Gretė gydo, paruošia protezavimui, apgydo burną, kanalus, jeigu reikia, ištraukia dantį, paplombuoja – paruošia viską Editai. Trečiadienį Edita nuima antspaudus ir siunčiame juos dantų technikui, kuris padaro protezus. Kol kas dar neinvestuojame į laboratoriją, nes nežinome, ar žmonėms klinika patiks. Bet jeigu viskas bus gerai, laboratoriją įrengsime. Dabar antspaudus siunčiame į labai gerą kliniką Utenoje, kur dirba kolega, su kuriuo kažkada mokiausi. Aš žinau, kokia jo darbo kokybė ir vien dėl to jį pasirinkau. Aišku, mums būtų patogiau, jei bendradarbiautume su laboratorija Vilniuje – paskambintume ir jie atvažiuotų patys pasiimti užsakymų, bet norime, kad kokybė būtų užtikrinta. Patys mokame už pašto paslaugas ir siunčiame į Uteną, nes pasitikime to techniko patirtimi.

Koks klinikos darbo laikas? Kokiais būdais galima užsiregistruoti?

Kol kas pacientų srautas nedidelis, bet jeigu jis padidės, tai suderinsime viską taip, kad tik jiems būtų patogu. Tarsimės su gydytojais, kad ryte pradėtų darbą vėliau ir dirbtų ilgiau, jeigu pacientams bus patogiau ateiti vakare. Jeigu atsiras tokių, kurie niekaip negalės atvykti darbo dieną, galbūt jų iš darbo neišleidžia, tai svarstysime šį klausimą ir dirbsime šeštadieniais, bent iki pietų, kad padėtume jiems.

Užsiregistruoti galima visais įmanomais būdais – atėjus, paskambinus telefonu (tel. 8 646 36242), internetu (el. paštas info@klevuklinika.lt). Turime interneto svetainę www.klevuklinika.lt, kurioje yra svarbiausia informacija apie kliniką ir teikiamas paslaugas.

Kokius dokumentus turi pateikti norintieji gydytis Jūsų klinikoje? Ką privalu atsinešti?

Būtų labai gerai atsinešti asmens dokumentą, nes duodame užpildyti anketas. Kad paprasčiau vyktų gydymas, pacientas turi anketoje pažymėti, ar yra alergiškas, ar serga astma, gal turi kokių infekcijų, kraujo krešumo problemų ir pan. Taip pat anketoje reikia nurodyti savo šeimos gydytoją, kad kilus klausimams ar įtarimams mes galėtume jam paskambinti ir paprašyti ligos istorijos. Tai privaloma, nes turime užtektinai žinoti apie pacientą ir jo bėdas, prieš skirdami jam vaistus.

Kur rasti klinikoje teikiamų paslaugų įkainius?

Dar tik pradėjome dirbti, tad dabar kiekvienas besikreipiantis pasako apie savo galimybes, išsako prašymus. Kainos dabar siekia vidurkį, gautą patikrinus kitų klinikų įkainius. Jas buvome nurodę interneto svetainėje, tačiau išėmėme, nes supratome, kad dalį jų turime sumažinti, atsižvelgdami į pacientų poreikius. Stengsimės surinkti kuo daugiau informacijos apie tai, kokias paslaugas dažniausiai renkasi Lentvario gyventojai, kokio amžiaus dažniausiai kreipiasi. Toms paslaugoms, kurias renkasi dažniau, galėsime taikyti nuolaidas.

Dabar kainos pasakomos atėjus į priimamąjį arba paskambinus telefonu. Ant priimamojo stalo kainos jau padėtos, tačiau jos dar keisis kliento naudai.

Kreipsimės į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl klinikos teikiamų paslaugų kainos kompensavimo, tad jau nuo sausio mūsų pacientai gaus kompensacijas. Valstybė iš biudžeto kompensuoja dalį silantavimo ir protezavimo paslaugų kainos vaikams, taip pat protezavimo paslaugų kainos – senjorams ir neįgaliesiems.

Gal papasakotumėte apie save? Neseniai sugrįžote į Lietuvą, kokie Jūsų lūkesčiai, tikslai?

Penkiolika metų gyvendamas užsienyje dirbau dantų techniku, pastaruosius ketverius metus dirbu klinikoje „Ambridge Ceramics“, prestižinėje laboratorijoje, kuri praėjusiais metais buvo pripažinta geriausia laboratorija Didžiojoje Britanijoje. Klinika yra Šiaurės Jorkšyro grafystėje, Harogeito mieste. Šiame mieste gyvena pasiturintys, aukštą statusą, geras pareigas užimantys žmonės, norintys, kad jiems būtų suteiktos pačios geriausios paslaugos, todėl klinikoje skiriamos didelės investicijos naujausioms ir pažangiausioms technologijoms.

Ilgai gyvenau svetur, tačiau susimąsčiau, kur iš tikrųjų norėčiau sutikti senatvę, kad užaugtų mano vaikai. Tad mano lūkestis ir planas – visą įgytą informacinį turtą, sukauptas žinias ir patirtį, perkelti į Lietuvą. Tačiau vien to neužtenka, man turi ir Lentvario gyventojai parodyti, kad einu teisingu keliu. Labai norėtųsi išgirsti iš lentvariečių, kad darau gerą darbą, kad jiems tinka mūsų suteikiamos paslaugos. Esu atviras draugauti, bendrauti ir susitarti, neimti nei pinigėlių, jeigu reikalinga procedūra yra smulki, bet labai palengvintų gyvenimą močiutei ar seneliui. Esu atviras, grįžtu ne dėl pinigų, aš tiesiog grįžtu gyventi į Lietuvą. Pavargau nuo kelionių, noriu kurti, įleisti čia šaknis. Buvau kaip medis be šaknų – gyvenau Kanadoje, Rusijoje ir Didžiojoje Britanijoje, visą gyvenimą esu kaip turistas. Gal senstu, o gal todėl, kad vaikų turiu, noriu sukurti savo kiemuką, pasodinti medį, kad augtų aplink tą medį vaikai… Iš tikrųjų, taip ir yra, noriu jausti, kad tai vieta, kur noriu būti, kur smagu daryti tai, kas patinka ir sekasi. O jei dar ir aplinkiniai įvertintų mūsų pastangas, visi būtume laimingi. Mano misija bus įvykdyta, jeigu kada nors ateis toks laikas, kai tikrai jausiuosi šį tą gero nuveikęs – jeigu gatvėje sutiksiu pacientą ir šis man padėkos, pasakys, kad jam nebeskauda, kad jau metus turi protezą ir juo džiaugiasi. Įsivaizduokite, kaip smagu, kai gatvėje sutikti žmonės padėkoja… Bet tai reikia užsitarnauti.

Dėkojame už pokalbį ir linkime sėkmingos veiklos.

Kalbėjosi Irma Stadalnykaitė

Nuotr. iš klinikos archyvo

Projektą „Lentvario miesto kultūros paveldo sankirtos ir perspektyva“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.