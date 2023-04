Maudymosi kostiumėlių sezonas prasideda po 30 dienų. Kokie namų darbai mūsų laukia?

Vos 30 dienų! Tik tiek laiko beliko namų darbams atlikti, kad maudymosi sezonas neužkluptų mūsų nepasiruošusių!

Ir jau kai pradedi svajoti apie Atlanto vandenyno bangas, Baltijos jūros ošimą ar Alaušo ežero ramybę, supranti, kad kažko trūksta! Kažkas ne taip! – „Kur mano maudymosi kostiumėlis?“ Ir dažniausiai, pernykštis – tai per mažas, tai per didelis, jame trūksta arba spalvų, arba, atvirkščiai, mažai gyvybės. Žiūrėk, tai per maža iškirptė, tai per daug seksualu! Ir šių pasiteisinimų sąrašą galime tęsti iki 101, tačiau faktas vienas – atėjo laikas atsinaujinti!

1946-ieji

Bet trumpam grįžkime atgal, į 1946-ųjų metų liepą, kada ant podiumo pirmą kartą pasirodė mergina pridengta vos keliais mažo audinio gabalėliais. Visas pasaulis buvo šokiruotas! Šiam kukliam drabužėliui prireikė net 10 metų, kad įžengtų į madą. Ir jei ne Louis Reard, pirmojo maudymosi kostiumėlio autorius, šiandieniniai paplūdimiai ir gultai prie baseinų nebūtų tokie ryškūs, seksualūs ir stilingi!

Velniop tuos nelemtus 60/90/60

Seksualiomis ir madingomis galime būti visos, nors ir gerokai lenkiame tuos nelemtus 60/90/60 centimetrus! Čia svarbiausia tinkamo maudymosi kostiumėlio modelio pasirinkimas. Turite nestandartinę figūrą: didesnį biustą ar apvalesnį liemenį, klubus? Rekomenduojame rinktis vientisus ar atskirus maudymosi kostiumėlius, kurių viršutinė dalis sutvirtinta kaušeliais arba tiesiog pakietinta su po krūtine einančia gumele, yra su patogiomis, platesnėmis petnešėlėmis. Apatinė maudymosi kostiumėlio dalis turi būti taip pat patogi ir tvirta, papildomai specialiais raštais ar kontrastingomis spalvomis išryškinanti klubus ir susiaurinanti liemenį. Be to, vizualiai pakoreguoti figūrą visada galima pasirinkus liekninančias juodą, tamsesnio atspalvio mėlyną, rudą ar violetinę spalvas. Norite kiek daugiau paslaptingumo? Maudymosi kostiumėliai lengvai suderinami su orui pralaidaus audinio tunikomis, suknelėmis ar chalatėliais, kurie leidžia mėgautis tiek malonia vėsa, tiek ir apsaugo nuo per didelės saulės.

Ate 60 pilkiems atspalviams!

Sutikime, kad pilkas lietuviško rudens ir žiemos sezonas trunka kur kas ilgiau nei pusę metų, ir pirmoji pavasario saulė ne tik budina svietą, bet ir moterų norą būti ryškiomis, pastebėtomis! Vasarą, o tuo labiau, atostogų metu, to norisi labiausiai! Būti ryškiomis ir pastebėtomis – visada madinga, todėl spalvingų, raštais margintų maudymosi kostiumėlių visada rasite naujausiose kolekcijose. Trūksta pasitikėjimo savimi? – rinkitės dominuojančią raudoną spalvą. Norite sužadinti moterišką žavesį, seksualumą – oranžinę. Specialistų teigimu, spalvos, kaip ir kvapai ar garsai, stipriai veikia mūsų emocijas, psichinę ir fizinę savijautą, todėl net ir tokį nedidelį drabužėlį, kaip maudymosi kostiumėlis, būtina rinktis atsakingai! Rekomenduojama kartu pasirinkti ir to paties ar panašaus dizaino paplūdimio skarą, iš natūralaus 100% šilko, maloniai priglundančią prie Jūsų kūno, jį pailsindama nuo karščio ir saulės. Tai ne tik praktiškas, bet ir itin elegantiškas bei romantiškas aksesuaras.

Kaip iš Vogue žurnalo

Visos žinome, kad su vienu maudymosi kostiumėliu dar nesibaigė nė viena vasara! O jei vienas jų – naujausios aukštosios mados kolekcijos kūrinys – vasara užskaityta! Aukščiausius kokybės ir mados reikalavimus atitinkantys maudymosi kostiumėliai dvelkia prabanga ir elegancija, išmaniai parinktos spalvos ir jų deriniai, stilingi kirpimai – išryškina rafinuotą moteriškumą. Šiandien kiekviena mūsų gali tapti moterimi iš Vogue žurnalo viršelio!

Būkite viena iš 1000000!

Norite dar daugiau išskirtinio dėmesio? Prisiminkime, kada 1998 m. pirmą kartą į Lietuvą buvo atvežti 3 garsaus prancūzų dizainerio Nicole Olivier maudymosi kostiumėliai su rankų darbo nėriniais. Tačiau tik 3! Kodėl? Nes manyta, kad šis modelis Lietuvai bus per daug ekstravagantiškas ir per brangus. Visų nuostabai, jie buvo parduoti vos per kelias dienas ir iki šiandien, praėjus net 25 metams, jis išliko vienas populiariausių modelių.

Kad ir kokį maudymosi kostiumėlio variantą šiai vasarai pasirinktume, svarbu, kad ne mes jam patiktume, o atvirkščiai – jis mums! Jis turi būti ne tik akiai žavus, bet ir už prieinamą kainą bei kūnui mielas. Visa parduotuvių tinklo PatiPati produkcija – tai prabangių prancūzų ir italų prekinių ženklų maudymosi kostiumėliai ir prie jų derantys aksesuarai: suknelės, tunikos, chalatėliai ar skaros, apatinis trikotažas, naktiniai ir namų rūbai – išsiskiria ypatinga kokybe, prabanga ir patogumu. Daugiau nei 25 metų patirtis prekybos ir mados srityje užtikrina, kad PatiPati asortimentas bus visada kruopščiai atrinktas ir kiekviena moteris, nepaisant savo amžiaus, kūno sudėjimo ar finansinės padėties, suras tai, ko jai labiausiai reikia. https://www.patipati.lt/

PR