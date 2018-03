Žmonės į Seimą mus išrinko tam, kad suteiktume antrą šansą Lietuvos provincijai. Tauta mus įgaliojo priešintis negailestingoms demografinėms tendencijoms ir skelbti gerą žinią apie gyvus Lietuvos regionus. Net trečdalis Lietuvos gyvena kaime, o jei skaičiuosime kartu su tokiais miesteliais kaip Ignalina ar Akmenė – susidarys bemaž pusė Lietuvos. Mūsų pareiga – imtis aktyvių veiksmų, kad gyvenimas regionų Lietuvoje klestėtų.

Provincijos atgimimas virs rea­lybe, jei nustosime tikėti Vilniaus turtuolių choru, kuris per televiziją aiškina, kad laisvoji rinka jau seniai viską sustatė į savo vietas. Mums sakoma, kad lietuviai bėgs į miestus, iš miestų emigruos, o čia atvažiuos dirbti užsieniečiai. Tai –

ne mūsų vizija. Ir ne dėl to, kad bijome užsieniečių. Mes metame iššūkį laisvos rinkos garbinimo ideologijai ir keliame tikslą grąžinti pasitikėjimą regionų Lietuva. Ačiū Dievui, kol kas faktai kalba mūsų naudai.

Lietuvos provincijoje žmonių atlyginimai vis dar panašūs į miesto atlyginimus, mūsų rankose sprendimai, kad jie toliau didėtų. 2018 m. sumažinti mokesčiai ir toliau naikinamos kliūtys investavimui ir reinvestavimui. Lietuva turi labai gerą švietimo, kultūros, sveikatos paslaugų tinklą, puikius kelius. Neretai tik pabuvę užsienyje suprantame, kad reikia branginti tai, ką turime. Lietuvos savivaldybės imasi ambicingų žingsnių pritraukiant užsienio investuotojus ir motyvuojant jaunus gyventojus likti čia.

Įgyvendinant LVŽS programą nuo liepos 1 d. įsigalios įstatymas, suteikiantis jaunoms šeimoms ženklią finansinę paramą įsigyjant pirmąjį būstą. Parama bus skirta tik būstams regionuose. Valstybės lėšomis bus apmokamas 15–30 procentų dydžio būsto kredito įnašas. Padarėme svarbiausią darbą –

parama galės pasinaudoti visos jaunos šeimos, nepriklausomai nuo jų pajamų. Be to, nuo sausio visiems Lietuvos vaikams mokami „vaiko pinigai“.

Vyriausybė perdavė Seimui Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektą. Teikite projektui pastabas, pasiūlymus per Seimo narius, susipažinę su projektu čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df9404c0276511e88d2dc91c9285185a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=77e27d9c-d80d-4e72-9730-98af4a282e1e.

Labai daug šeimų svajoja gyventi Lietuvos provincijoje. Vis daugiau žmonių dirba namuose internetu už gerą algą, o pasilinksminti į miestą jaunimas nuvažiuoja ir iš atokiausio kaimo. Šiuolaikinė ekonomika visai kitokia nei pramonės ekonomika. Šiais, interneto, ekologinių inovacijų, laikais kaimas tampa labai patrauklus.

Labai svarbu, kad matytume Europos ir pasaulio kontekstą. Skirtingai nuo Lietuvos demagogų, palaidojusių provinciją, praktiškai visos civilizuotos šalys remia aktyvią būsto, šeimos, investicijų ir žemės ūkio politiką savo regionuose, ta parama atneša rezultatus. „Via campesina“ – pasaulio smulkių žemdirbių organizacija, jungianti du šimtus milijonų valstiečių visame pasaulyje, kovoja už globalaus kaimo ateitį. Būtent dėl provincijos ir natūralesnio žemės ūkio gyvybingumo pasaulis dar netapo vien cheminio maisto fabriku ir atliekų sąvartynu. Būsto programos veikia visose ES valstybėse.

Gyvename nebe planinės ekonomikos laikais, kur kiekvienam buvo suteikiama darbo vieta. Tačiau savivaldybės, pasinaudodamos valstybės būsto šeimoms programa, gali imtis aktyvios iniciatyvos ir kurti jaunų šeimų kvartalus su patrauklia aplinka, galimybėmis ekologiškai ūkininkauti ar kurti bendruomeninį gyvenimą.

Būsto regionuose programa nėra panacėja visoms problemoms, tačiau tai – mažas, bet labai konkretus žingsnis link didelės svajonės, kad gera ir patogu būtų gyventi visoje Lietuvoje.

Tomas TOMILINAS,

Seimo narys