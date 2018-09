Rugsėjo 1 d., šeštadienį, Medininkų pilyje (Medininkų k., Vilniaus r.) atidaroma Lenkijos Malborko pilies muziejaus stendinė paroda, skirta Trakų istorijos ir Malborko pilies muziejų bendradarbiavimo 25-osioms metinėms.

„Bendradarbiaujame su keletu užsienio partnerių, bet su Malborko pilies muziejumi mus sieja itin draugiški ryšiai, − pasakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius. – Malborke organizuotos parodos iš Trakų muziejaus rinkinių – „Monetomis inkrustuoti sidabro dirbiniai“ ir „XVI–XX a. taupyklės” – šio gražaus bendradarbiavimo vaisiai. 2017 metais, ruošdamiesi Lenkijos ir Lietuvos valstybių nepriklausomybės atgavimo šimtmečių minėjimui, parengėme bendrą parodą „XVIII–XX a. ordinų žvaigždės”. Paroda pristatyta visuomenei Kvidzyno pilyje, Malborko pilies muziejaus padalinyje“.

Medininkuose atidaromoje parodoje pristatoma didžiausia pasaulyje gotikinė Malborko (Marienburgo) pilis, kuri nuo 1309 m. buvo vokiečių Švenčiausios Mergelės Marijos ordino, dažniau mūsuose žinomo Kryžiuočių ordino vardu, sostine. Ordinas savo valstybę tarp Vyslos žemupio ir Nemuno, pagoniškųjų baltų genčių gyvenamoje teritorijoje, įkūrė XIII amžiuje. XV a. antroje pusėje ši valstybė buvo padalinta. Malborkas (Marienburgas), kaip ir visa vakarinė Kryžiuočių ordino valstybės dalis, prijungta prie Lenkijos teritorijos, o jos sostinė iš Malborko perkelta į Karaliaučių (Kionigsbergą, dabartinį Kaliningradą). Po 1772 m. Lenkijos padalijimo Malborkas (Marienburgas) atiteko Prūsijos karalystei, o nuo 1945 m. vėl priklauso Lenkijai. Senamiestis ir pilis labai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu, todėl iki šiol vis dar vyksta didžiuliai atstatymo darbai. 1961 m. pilyje įkurtas muziejus, kurį kasmet aplanko apie 500 tūkst. lankytojų.

Dvidešimt devyniuose parodos stenduose atsispindėti svarbiausi Malborko architektūros paveldo objektai, Malborko pilies istorija, pilies muziejaus veikla (parodos, koncertai, naktinė programa „Šviesa ir garsas“, daugiau kaip dešimt metų rengiama istorinė inscenizacija „Malborko (Marienburgo) apgultis“, bendradarbiavimas su Trakų istorijos muziejumi), viduramžius menančiose Kvidzino ir Štumo pilyse esantys muziejaus filialai. 1991 m. Malborko pilies muziejuje įsteigta Baltijos šalių pilių ir muziejų asociacija (The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea). Asociacijai priklauso kone 50 pilių ir muziejų iš visų devynių Baltijos šalių, tarp jų ir Trakų istorijos muziejus.

Medininkų pilyje paroda „Trakai–Malborkas. Bendradarbiavimo 25-metis“ bus eksponuojama iki 2018 m. spalio 31 d.

Brigita BALČYTIENĖ,

Trakų istorijos muziejaus Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja