Menininko, kino dailininko Jurijaus Grigorovičiaus tapybos parodos „Karo spalvos“ atidarymas

Trakų kultūros rūmų meno galerijoje „Fojė“ gegužės 10 d. 19.00 val. bus pristatyta iškilaus menininko, kino dailininko Jurijaus Grigorovičiaus tapybos paroda „Karo spalvos“. Parodoje eksponuojami 46 tapybos darbai sukurti karo metu. Ekspoziciją papildo Jurijaus sukurta video medžiaga bei fotografijos iš rusų okupantų nusiaubtos Ukrainos.

„ Karo spalvos. Paveikslai – mano ginklai. Tiesa, kuri sklinda iš mano vidaus gelmių. Prasidėjus karui, aš nežinojau kur aš atsidursiu su savo šeima ir kiek mums liko gyventi. Viskas vystėsi labai greitai… Per kelias dienas mes nutarėme pasilikti ir priešintis. Tada aš pradėjau tapyti paveikslus kiekvieną dieną po vieną ir talpinti Facebook‘e. Tai buvo mano atsakas į mirtį. Paveikslas tai yra Gyvenimas. Mes tikime savo Pergale. Kol aš galėsiu perteikti savo kūryboje viską kas vyksta aplink, tapysiu paveikslus. Šlovė Ukrainai!“

Jurij Grigorovic

Apie autorių

Jurijus gimė Kustanajuje, Kazachstane 1962m. sausio 3 d., 1975 m.–1977 m. mokėsi dailės mokykloje Izmaile, Ukrainoje, 1977 m.–1981 m. mokėsi aukštesniojoje dailės mokykloje Machačkaloje, Dagestane, 1984 m.–1990 m. studijavo valstybiniame kinematografijos institute Maskvoje, jį baigęs atsikėlė į Vilnių , 1991 m. įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiuo metu Jurijus gyvena ir dirba Kijeve, Ukrainoje.

Dailininkas yra dalyvavęs daugybėje grupinių ir surengęs personalinių parodų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jo paveikslai yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Ukrainoje, Kanadoje, Vokietijoje, JAV, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Suomijoje, Olandijoje, Maroke, Baltarusijoje, Lenkijoje, Danijoje ir kt.

J.Grigorovičiui teko dirbti su žymiais užsienio ir Lietuvos režisieriais (Šarūnu Bartu „Trys dienos“, „Namai“, „Laisvė“, Audriumi Stoniu „Paskutinis vagonas“, Audriumi Juzėnu „Vilniaus getas“, „Ekskursantė“, „Pelėdų kalnas“, I.M. Mantu Kvedaravičiumi „Mariupolis“ ir kt.)

Dailininko darbai kino filmuose buvo įvertinti daugybe apdovanojimų, svarbiausi 2006 m. – EMMY („Emmy Awards“) prizas už geriausią dailininko darbą televizijos filmuose „Juodoji mirtis“, „Leonardo da Vinci“ (režisierius Robas Gardneris (Rob Gardner) bei 2007 m. – „Peer Awards“ prizas už geriausią dailininko darbą kino filme „Musulmoniškoji Ispanija“ (režisierius R. Gardneris). 2016 m. už darbą filme „Mariupolis“ dailininkas apdovanotas prizu Lietuvių kino akademijos apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“.

Apie tapybą

Kai Jurijaus gyvenime kiną keičia paveikslai, dailininkas neapsiriboja vienu žanru – išbando ir peizažą, ir portretą bei tapo abstrakcijas , noriai eksperimentuoja dailės technikos srityje.

„…Kai imsiu save riboti, manau, kaip dailininkas būsiu miręs…“ – sako apie save pats darbų autorius.

Pasak Jurijaus, „Tapymas – tai manojo „aš“ transformacija, perteikiama drobėje žiūrovui. Tapyba – manoji kalba, kuriuo užšifruojamos mano patirtys ir jausmai. Tai nepaprastas ir magiškas aktas. Kuriu tai, kas slypi mano viduje, nepaisydamas to, ar ten tamsa, ar šviesa. Stengiuosi tobulėti, stiebdamasis į šviesą. Ypatinga būsena, verčianti kurti, primena perpildytą taurę, per kurios kraštus liejasi tavo sielos šviesa.“

„Jura – be galo talentingas žmogus. Į šį apibrėžimą telpa viskas. Talentas paprastai nepasiduoda suspaudžiamas į formulės rėmus. Jis, kad ką ir sakytum, visada yra daugiau“, – taip mano režisierius Audrius Stonys.

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą, kuriame dalyvaus ir improvizuos Playback teatro trupė „Vakhtery“ iš Charkivo.

Jurijaus Grigorovičiaus tapybos paroda „Karo spalvos“ vyks iki birželio 6 d.