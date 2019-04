Meno galerijoje „Fojė“ Jurijaus Grigorovičiaus tapybos paroda „Spalvos kodas“

Trakų kultūros rūmų meno galerijoje „Fojė“ balandžio 12 d. 18:00 val. bus pristatyta iškilaus menininko, kino dailininko Jurijaus Grigorovičiaus tapybos paroda „Spalvos kodas“.

Jurijus gimė Kustanajuje, Kazachstane 1962 m. sausio 3 d., 1975–1977 m. mokėsi dailės mokykloje Izmaile, Ukrainoje, 1977–1981 m. mokėsi aukštesniojoje dailės mokykloje Machačkaloje, Dagestane, 1984–1990 m. studijavo valstybiniame kinematografijos institute Maskvoje, jį baigęs atsikėlė į Vilnių , 1991 m. įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę.

Dailininkas yra dalyvavęs daugybėje grupinių ir surengęs nemažai personalinių parodų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jo paveikslai yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje, Kanadoje, Vokietijoje, JAV, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Suomijoje, Olandijoje, Maroke, Baltarusijoje, Lenkijoje, Danijoje ir kt.

J.Grigorovičiui teko dirbti su žymiais užsienio ir Lietuvos režisieriais (Šarūnu Bartu „Trys dienos“, „Namas“, „Laisvė“, Audriumi Stoniu „Paskutinis vagonas“, Audriumi Juzėnu „Vilniaus getas“, „Ekskursantė“, „Pelėdų kalnas“ ir kt.)

Dailininko darbai kino filmuose buvo įvertinti daugybe apdovanojimų, svarbiausi 2006 m. – EMMY („Emmy Awards“) prizas už geriausią dailininko darbą televizijos filmuose „Juodoji mirtis“, „Leonardo da Vinci“ (režisierius Robas Gardneris (Rob Gardner) bei 2007 m. – „Peer Awards“ prizas už geriausią dailininko darbą kino filme „Musulmoniškoji Ispanija“ (režisierius R. Gardneris).

Kai Jurijaus gyvenime kiną keičia paveikslai, dailininkas neapsiriboja vienu žanru – išbando ir peizažą, ir portretą, tapo abstrakcijas , noriai eksperimentuoja dailės technikos srityje.

„…Kai imsiu save riboti, manau, kaip dailininkas būsiu miręs…“ – sako apie save pats darbų autorius.

Pasak Jurijaus, „Tapymas – tai manojo „aš“ transformacija, perteikiama drobėje žiūrovui. Tapyba – manoji kalba, kodas, kuriuo užšifruojamos mano patirtys ir jausmai. Tai nepaprastas ir magiškas aktas. Kuriu tai, kas slypi mano viduje, nepaisydamas to, ar ten tamsa, ar šviesa. Stengiuosi tobulėti, stiebdamasis į šviesą. Ypatinga būsena, verčianti kurti, primena perpildytą taurę, per kurios kraštus liejasi tavo sielos šviesa. Neįmanoma šio srauto sulaikyti… Jei taurė tuščia, harmoningai kurti neįmanoma. Menas be harmonijos – tik purvas. Verčiau jo niekam nerodyti, sudeginti, jei jis netyčia prasiveržia paviršiun. Toks „menas“ pilasi iš apverstos taurės. Jis nepapildo, tik atima. Akimirka, prieš pradedant tapyti naują drobę, – turbūt pati laimingiausia ir labiausiai kankinanti, kaip ir pirmas potėpis. Potėpis, kaip ir potėpio struktūra, labai įdomus. Užtikrintas potėpis sukuria gyvybę. Tačiau „prakaitu pradvisęs“ paveikslas mažai kam patrauklus. Sunkiausia tapant – laiku sustoti. Paveikslo esmę – koloritą, pagrindinius akcentus – stengiuosi nutapyti neatsitraukdamas. Jei nesuspėju, kūrybinę būseną laikau savyje kuo ilgiau. Mūsų nuotaika kasdien skirtinga. Net per dieną ji keičiasi. Tuomet svarbiausia vidinė būsena. Panyri į ją ir vėl pasineri į kūrybinį transą, vidinį savo pasaulį, lygiagrečiai, čia pat, egzistuojantį.“

Kino filmų režisierius ir prodiuseris Audrius Juzėnas kalba apie Jurijaus talentą taip :

„Sunku atsispirti jo sukurtų darbų poveikiui ir magijai – jie išsiskiria šiuolaikinės dailės kontekste nepaprasta įtaiga ir gyvybine energija, išskirtine kompozicija, šviesa ir harmonija. Jauti , jog juose pulsuoja visa mūsų „maža“ visata, kurioje gera ir jauku gyventi, kur kiekvienas meistriškas dailininko teptuko potėpis atveria paslaptingus šios visatos kampelius ir tolius, dieviškas emanacijas, šviesos mirgėjimą ir jame išnyrančias mistines figūras, neįtikėtinus spalvų derinius bei išraiškingas detales. Vargu ar rastume daug tokio lygio menininkų šiuolaikinėje dailėje, kurie taip įtaigiai sugeba perteikti vyksmo gamtoje esmę, daiktų slaptą ir buitine akim nematomą kasdienį gyvenimą, užburiantį ir žavintį savo matymu jau „viską“ mačiusius dailės ekspertus, menotyrininkus ir kolekcininkus.“

„Jura – be galo talentingas žmogus. Į šį apibrėžimą telpa viskas. Talentas paprastai nepasiduoda suspaudžiamas į formulės rėmus. Jis, kad ką ir sakytum, visada yra daugiau“, – taip mano režisierius Audrius Stonys.

Jurijaus Grigorovičiaus tapybos parodoje „Spalvos kodas“ bus eksponuojami įvairūs peizažai, taip pat paveikslai iš ciklo „Angelai“ bei abstrakčios kompozicijos.

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą, kuriame dalyvaus pats paveikslų autorius bei apie Jurijaus kūrybą pasakos žinomas Lietuvos režisierius Audrius Juzėnas.

Tapybos paroda „Spalvos kodas“ vyks iki birželio 12 d.

Edita TAMULYTĖ,

meno galerijos „Fojė“ parodų kuratorė