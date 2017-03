Pasaka – tai mūsų sparnuotoji vaikystė, po kurios skėčiu slepiasi daugybę nuotykių, atradimų, gražių prisiminimų, nuostabių akimirkų ir linksmybių. Jokiu būdu niekas – vaikas, suaugęs ar vyresnio amžiaus žmogus – neturėtų pamiršti tų kūrinių, kuriuos nuo mažens, supdami lopšį, mums pasakojo mūsų seneliai, tėvai. Tai – neužmirštamas laikas, kai mes augame ir bręstame. Ir niekuomet neužgęsta mumyse tos pasakos, kurios mus lydi nuo vaikystės.

Norėdami pabrėžti pasakų vertę, kovo 28 d. 5–7 kl. mokiniai susirinko į viktoriną ,,Po pasakų sparnais“, jos tikslas – skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. Viktorinoje 5–7 kl. mokiniai buvo suskirstyti į tris komandas, turėjusias savo pavadinimus: 5 kl. – ,,Sparnai“, 6 kl. – ,,Narsuoliai“, 7 k. – ,,Didvyriai“. Dirbdamos grupėse komandos sprendė joms pateiktas užduotis – šioms reikėjo gerų mąstymo bei klausymo įgūdžių. Iš viso komandos turėjo įveikti tris viktorinos dalis: I. Mįslių–patarlių pasaulyje, II. Protmušis, III. Kryžiažodis.

Pirmoje dalyje mokiniai turėjo iššifruoti mįsles ir įrašyti praleistus patarlių žodžius. Kaip aktyviai ir energingai mūsų komandų nariai dirbo ties šia įdomia ir linksma užduotimi! Antroje viktorinos dalyje mokiniams buvo užduodami klausimai, kuriuos viktorinos dalyviai matė Microsoft PowerPoint pateiktyje. Komandų nariai galėjo greitai pasitarti tarpusavyje ir tuomet – atsakyti į pateikiamus klausimus. Ši užduotis paskatino visus dalyvius aktyviai mąstyti ir išsakyti savo nuomonę. Paskutinėje viktorinos dalyje mokiniai sprendė kryžiažodžius. Yra sakoma, kad geriausi smegenų veiklos rezultatai pasiekiami kryžiažodžius sprendžiant grupėje. Ši mintis ko gero pasitvirtina, kadangi kiekvienas komandos narys stengėsi pasitempti ir kuo geriau pasirodyti, taip demonstruodamas savo žinias ir mąstymo greitį. Kiek džiaugsmo tose akyse, kai pavyksta teisingai atsakyti į klausimą!

Viktoriną surengė ir vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Justyna Mackevič, o IT, matematikos vyresnioji mokytoja Mažena Krasovska ir mūsų gimnazijos direktorė, IT ir lenkų kalbos vyresnioji mokytoja Agnieška Sakovič atidžiai sekė, ar komandos teisingai atliko užduotis, ar spėjo susidoroti su jomis per skirtą laiką. Už tai komandos buvo vertinamos taškais. Visoms viktorinoje dalyvavusioms komandoms buvo įteiktos saldžios dovanėlės.

Įdomios užduotys – mįslės, patarlės, linksmi klausimai, kryžiažodis – skatino mokinių azartą, sukūrė gerą nuotaiką ir šiltą atmosferą renginio metu. Viktorinoje dalyvavę mokiniai linksmai bei naudingai praleido laiką – mokėsi dirbti komandoje (kas yra labai sunku), gebėjo išklausyti vieni kitus, išgirsti, ką sako draugai. Mokiniai lavino gebėjimą greitai ir tikslingai atlikti užduotis. Šventės metu vaikai turėjo galimybę komunikuoti ne gimtąja kalba, įsivertinti savo lietuvių kalbos žinias ir palyginti jas su bendraamžių žiniomis.

Justyna MACKEVIČ,

Paluknio Liongino Komolovskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja