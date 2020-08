„Nakties siuto“ ištvermės išbandymas

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, Grigiškių stadione, šalia Kadriškių g., Nakties siutas (Nakties.lt) ir motogym.lt organizuoja „Nakties siutas ištvermės išbandymą“, skirtą padėkoti ir atiduoti pagarbą Lietuvos gyventojams, kurie karantino metu liko namuose ir saugojo savo bei kitų sveikatą. Ta proga visą dieną projekto vadovas, motokaskadininkas, vairavimo treneris iš Trakų Rytis Rafaelis Mežonis (nakties.lt) važiuos motociklu paleidęs vairą. Tuo pat metu bus siekiama ir pasaulio rekordo – nuvažiuotų 187 mylių (800 ratų) ir ilgiausio vairavimo paleidus vairą. Renginio pradžia – 09:00 val.

„Šio įvykio svarba didelė ne tik man, bet ir Lietuvai ar net pasauliui, kadangi bus siekiami rekordai, o kartu išreikšta padėka žmonėms, kurie laikėsi karantino. Tai didelis žingsnis ir garbė Lietuvos motociklizmo istorijoje, – sako R. R. Mežonis ir priduria. – Įsivaizduokite, koks jausmas važiuoti be sustojimo 10 valandų? Tai panašus atstumas, kaip nuvykti iki Palangos ir atgal vėl iki Palangos – tik sunkiau, nes ant motociklo judesiai yra apriboti, o dar ir rankomis negalėsiu laikyti vairo…“

Motociklas turės veikti 10 valandų be sustojimo. Kuro pakanka tik 120 mylių, todėl ant motociklo bus ir antras kuro bakas…

„Per karantiną išdalijome beveik pusę tūkstančio kaukių Lietuvos gyventojams, o dabar norime pasakyti, kad dažnas mūsų gyvenimo neįsivaizduoja be įprastų malonumų – kelionių, koncertų, laisvės rengtis, kaip norim ir t. t. O štai čia kažkurį laiką negalime tuo mėgautis. Nakties siutas siunčia žinią – paleiskime iš rankų įsitikinimus, į kuriuos esame įsikabinę. Atsipalaiduokime ir mėgaukimės gyvenimu – esame laimingi, – mintimis dalijasi motociklininkas.

Kartais reikia paleisti „vairą“, kad išmoktume mėgautis gyvenimu ir pamatyti, ką iš tikrųjų turime aplink save.

„Trakų žemės“ inf.

Nuotr. iš R. R. Mežonio

asmeninio archyvo