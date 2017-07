Antradienį, birželio 27 d., Seimo priimtas naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymas leis priimti greitesnius sprendimus. Priėmus įstatymo pataisas sutrumpės visas PAV procesas, sumažės šiame procese dalyvaujančių institucijų galimybės vilkinti laiką teikiant išvadas ir priimant sprendimus. Taip pat įstatymo projektas itin prisidės prie proceso ir sprendimų priėmimo skaidrumo.

PAV neišvengs ir didesni paukštynai. Šį vertinimą privalės atlikti ir fermos, planuojančios auginti daugiau nei 20 000 vnt. vištų ir broilerių. Tai svarbu mažų miestelių gyventojams, kurie nori gyventi švarioje aplinkoje. Todėl stebina pareiškimai, kad poveikio aplinkai vertinimai stabdys regionų plėtrą ir investicijas.

„Po ilgų diskusijų priimtas naujos redakcijos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo projektas – savalaikis, racionalus ir labai reikšmingas. Kalbant apie skaičius sukėlusius daugiausiai aistrų – pasižiūrėkime į šiuo metu galiojančius, jie žymiai padidėja, ūkininkams atsiranda daugiau galimybių plėstis ir investuoti į žemės ūkį. Nuo šiol procedūros turės aiškius terminus, o argumentai privalės būti pagrįsti“, – sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos narys Kęstutis Mažeika.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos seniūno pavaduotojas Virginijus Sinkevičius pabrėžė šio sprendimo svarbą pritraukiant investicijas.

„Sveikinu Seimą, kad pagaliau priimame šį svarbų įstatymą, džiaugiuosi Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos komiteto padarytu darbu, pirmiausia, trumpinant procedūras. Liūdna, kad kilo daug diskusijų dėl savivaldybių veto ar kalbant apie užsienio investicijų stabdymą. Vis dėlto, nežiūrint to, priėmėme subalansuotą įstatymą, pagaliau tampame konkurencingesni regione, kur terminai sutrumpėjo dramatiškai, net iki pusės“, – teigė V. Sinkevičius.

Atrankos dėl PAV procesą numatyta sutrumpinti per pusę – nuo 75 iki 31 d., o visą PAV procesą – 60 d. (nuo 210 iki 150 d.). Be to, sumažintas veiklos rūšių, kurioms atliekama atranka dėl PAV, skaičius. Numatyta atsisakyti atrankos išvados persvarstymo Aplinkos apsaugos agentūroje. Ši išvada įsigaliotų iškart po jos paskelbimo agentūros tinklalapyje ir verslininkas galėtų iškart kreiptis dėl leidimo išdavimo į kitas institucijas.

Naujasis įstatymas nepanaikins savivaldybės tarybos veto teisės, tačiau įpareigos savivaldybę sprendimą priimti per 20 d., nesant sprendimo taryba nebegalėtų stabdyti PAV proceso. Proceso ir sprendimų priėmimo skaidrumui užtikrinti siūloma nustatyti PAV subjektų kompetenciją. Priimta nuostata, kad visuomenė ir PAV subjektai apie parengtą PAV programą turi būti informuojami vienu metu – nebereiks laukti 10 d., kol pasibaigs programos viešinimo procedūros.

Optimizuoti PAV procesą padės ir apribota PAV subjektų ir Aplinkos apsaugos agentūros teisė per keletą kartų teikti pastabas ir pasiūlymus, kuriuos galima pateikti pirmą kartą nagrinėjant PAV dokumentus.

