Trakai artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų sutiks įspūdingu naujų varpų gausmu.

Du naujieji bažnyčios varpai, išlieti Lenkijoje, garsioje brolių Kruševskių varpų liejykloje Vengruve, jau atkeliauja į senąją sostinę. Liepos 16 dieną, sekmadienį, 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje įvyks iškilmingas bažnyčios altoriaus konsekravimas ir naujų varpų pašventinimas. Iškilmėms vadovaus Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kitąmet, 2018-aisiais, vyksiančius jubiliejus Trakų parapijos bendruomenė nutarė paminėti išskirtinai – dar Vytauto Didžiojo funduotoje bažnyčioje pastatydama du naujus varpus. Didysis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpas, sveria 700 kg, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas – 470 kg. Ant jų išlieti užrašai lotynų kalba. Iki šiol Trakų bažnyčia turėjo tris varpus, kurių didžiausias, palyginti, kuklus – 100 kg svorio.

„Bendruomenė neatsitiktinai pasirinko varpus, kad išskirtinai paminėtų valstybei ir jos žmonėms svarbias datas. Varpų garsas įprasmins šių įvykių reikšmę. Jų gaudesys nuo bažnyčios sklinda toli: pasiekia Trakų apylinkes, sklendžia ne tik Galvės, Totoriškių, Bernardinų ežerų bangomis, bet aidi ir tolimesniame Skaisčio ežere. Varpai – tai iškalbinga mūsų žinia ir ateinančioms, kurios dar gims, kartoms“, – sakė vienas iš naujų varpų atsiradimo iniciatorių Trakų bažnyčios klebonas dekanas Jonas Varaneckas.

Klebonas pastebėjo, kad gyvename išskirtiniu istoriniu laiku. Kitąmet pažymime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį bei stebuklingomis galiomis žinomo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Pastaroji data gražiai įsilieja į mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio renginių panoramą.

Be to, šiemet Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Trakų šventovė ir jos malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas yra artimai susijęs su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis. Tai seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis Abiejų Tautų Respublikoje.

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas yra gerbiamas katalikų, stačiatikių bei musulmonų, o Trakų šventovė nuo seno gausiai lankoma piligrimų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų kraštų.

Pašventinti naujieji varpai dar nebus keliami į bažnyčios varpinę, nes šiems darbams reikia kruopščiai pasiruošti. Tikimasi juos įkelti jubiliejinių metų priešaušryje.

„Kol kas varpai bus bažnyčioje ir juos bus galima apžiūrėti, paliesti, pasigėrėti visiems, kas to panorės“, – sakė klebonas J. Varaneckas.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Andžejaus Čapkovskio nuotr.