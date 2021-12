Naujiems metams naujas produktas ir naujas patiekalas

Visame pasaulyje švenčiami Naujieji metai mūsų šalyje neturi tokių gilių kulinarinių tradicijų kaip Kūčios ir Kalėdos, tačiau ši šventė gyvuoja jau pakankamai seniai. Naujieji metai dažniausiai yra neapsieinami be vakaronės, o vakaronė niekuomet neapsieina be vaišių stalo. Tai nebūna visko prikrautas stalas kaip per Kalėdas, tačiau dažniausiai skanaus maisto per naujuosius metus būna paruošiama, o kartu pavakaroti kviečiami draugai ir kaimynai.

Pasninkas jau pasibaigęs, ant stalo atsiranda mėsos ir kitų riebesnių produktų. Tuo tarpu vis dažniau pasitaiko dėl įvairių priežasčių mėsos atsisakantys, veganišką ir vegetarišką mitybą pasirinkę ir naujienų ieškantys valgytojai. Daugybė žmonių dabar rūpinasi planetos tvarumu, atsisako mėsos arba bent jau sumažina jos vartojimą. Didėja gyvūnų teises ginančių organizacijų aktyvumas ir įtaka susiklosčiusioms tradicijoms, atsiranda nauji produktai ir ilgainiui gimsta naujos tradicijos.

Vadovaudamasi kintančiais valgytojų poreikiais ir sekdama pasaulines tendencijas, įvertinusi didėjantį augalinių baltymų poreikį, susidomėjau maisto inovacija, sukurta ir pagaminta Suomijoje. Tai augalinė „mėsa“ – „Pulled Oats“ – pavadintos plėšytos avižos. Jos turi daug vertingo baltymo ir gali pilnaverčiai papildyti mėsos atsisakiusių valgytojų mitybą. Jų sudėtyje nėra sojos ir skonio stipriklių, genetiškai modifikuotų augalų, jos pasižymi dideliu maistingumu ir geležies, bei skaidulų kiekiu. Jų skonis primena vištieną.

Maisto gaminimas su šiuo produktu nėra sudėtingas ir nereikalauja daug laiko. Rasti jų galima šaldytų produktų skyriuje, tik deja, dar ne visuose prekybos centruose. Naujiems metams siūlau išbandyti mano valgytojų jau pamėgtą produktą ir pagaminti vegetarišką patiekalą pagal mano ir mano mokinių sukurtą receptą.

Topinambai su pievagrybiais ir plėšytomis avižomis

Reikės: topinambų 400 g, nedidelių pievagrybių 400 g, svogūno, apie 150 g plėšytų avižų, šviežių kalendros lapelių, šaukšto klevo sirupo arba medaus, šaukšto Tahini pastos, alyvuogių aliejaus, Maldon druskos, Tellicherry pipirų, džiovintų čiobrelių.

Topinambai kruopščiai išplaunami ir supjaustomi skiltelėmis. Sumaišome klevų sirupą, Tahini pastą su šaukštu alyvuogių aliejaus. Paskaniname druska ir pipirais, išmaišome su topinambais. Kepame orkaitėje apie 20 min. kol gražiai apskrus. Svogūnus supjaustome pusžiedžiais ir pakepiname su trupučiu aliejaus. Pievagrybius perpjauname į 4 dalis, pašlakstome aliejumi, pagardiname druska, pipirais ir čiobreliais, sumaišome su plėšytomis avižomis ir keptais svogūnais. Kepame orkaitėje apie 15-20 min. Ant lėkštės pirmiau išdėliojame pievagrybius su plėšytomis avižomis, dedame kapotos kalendros ir ant viršaus keptus topinambus. Dekoruojame kalendros žaluma.

Druskos, pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių – pagal skonį…

Jolanta Veličkienė, Maisto technologė, technologijų edukologė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja