1918-ųjų metų Vasario 16 dieną, dvidešimt vizionierių atkūrė Lietuvos valstybę. Šiemet švenčiame 99-asias istorinio įvykio metines, liko vos vienas žingsnelis iki solidaus šimtmečio jubiliejaus. Šiandien žvelgiant į šį Lietuvos istorijos etapą, atrodo, kad romantiškos nuotaikos šiam periodui netrūksta. Lentvario kultūros rūmai tradiciškai organizavo Vasario 16-osios, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginius. Svarbias datas minint svarbus tampa edukacijos momentas. Tarpukario Lietuvos dvasios įkvėpti Lentvario kultūros rūmai organizavo renginių ciklą.

Vasario 16-ąją po šv Mišių Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje koncertavo jaunosios fleitininkės Justina Masiukaitė ir Rūta Ribikauskaitė iš Trakų meno mokyklos, Grigiškių Šv. Dvasios koplyčios kantičkinio giedojimo grupė, politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ bei talentinga solistė Jolanta Silevičiūtė. Dėkojame Klebonui Gintarui Petroniui už intencijas bendruomenei ir galimybę šventę rengti ypatingoje erdvėje. Savo linkėjimais dalinosi Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Trakų miesto tarybos narė Teresa Solovjova, Lentvario miesto seniūnas Vytas Rukšėnas. Įgyvendinta iniciatyva įamžinti Lentvario miestą ir 99 metų istorinio įvykio sukaktį iš dangaus perspektyvos. Prie akcijos prisijungusios Lentvario švietimo įstaigos padėjo įgyvendinti iniciatyvą. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pedagogai A. Kveragienė, R. Kontorovičienė, A. Janovičienė su 7 klasių moksleiviais, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai palydėti A. Narkevič, A. Volokovos I. Zacharevskos ir L. Kondratovič, bei Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokytojai A. Abraitienė ir I. Grigorjeva su moksleiviais. Geltona, saulės šviesą simbolizuojanti spalva iškelta į dangų ir miesto gyventojų sudėliota skaičių kompozicija iš aštuoniasdešimt aštuonerių persimainė į aštuoniasdešimt devynis. Iki šimto metų likęs vienas laiptelis įamžintas trumpu video klipu.

Vasario 16-osios renginį lydėjo dvi parodos surengtos Lentvario geležinkelio stoties antrajame aukšte esančiose erdvėse. Lentvario kultūros rūmai stengiasi integruoti parodų lankymo tradiciją mieste. Pirmojoje dalyje eksponuojami tarpukario Lietuvos plakatai. To laiko reklamos stebina reklaminiais šūkiais, temomis ir be abejo prekiniais ženklais. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto specialistė Giedrė Polkaitė-Petkevičienė pasidalino savo tyrinėjimais apie tarpukario reklamą, marketingo elementus, papasakojo smagių įžvalgų. Sovietmečio buitį menantiems neįtikėtinai atrodo faktai, kad moterys tepėsi NIVEA kremais, vairuotojai pylėsi „Shell“ degalus. Ramūnas Minkevičius, atradęs tokią įdomią nišą rinko archyvuose glūdinčius plakatus bei pakuotes ir visi jo atradimai nugulė į knygą „Tarpukario Lietuvos reklama“.

Antroje ekspozicijos dalyje 6-8 dešimtmečio Lentvario kilimų fabriko reprezentacijos fragmentai. Nors į tarpukario Kauną atpūtė vakarietiški vėjai ir gėrybės tačiau norėjosi paliesti ir Lentvario miesto, kuriame minimi istoriniai įvykiai, verslus. Vinių fabrikas tapęs kilimų Meka, svarbus miesto industrijos istorijoje. UAB „Kilimai“ vadovės Audronės Virganavičiūtės atverti pasilikę to laikmečio savotiškos reklamos artefaktai pasirodė įdomūs. Pagrindinę dalį sudaro trylikos nuotraukų ciklas iš vieno pirmųjų fabriko kilimų katalogo. Spalvotuose kadruose dominuoja moteris, greičiausiai todėl, kad produktas orientuotas būtent į ją. Moteris puošia namus, poilsiauja, netikėtai ir nerūpestingai prisėdusi ant stalo plepa telefonu ar mezga. Tai ypač paradoksalu vertinant koks buvo to laiko sovietinės moters įvaizdis. Nors ir dirbančios kolūkyje, vairuojančios troleibusą ar skrendančios į kosmosą moters namuose laukdavo ir namų ruošos darbai. Ekspoziciją papildo vėlyvesniojo periodo fabriko kasdienybės kadrai, monumentalios ir ikoniškos kompozicijos įkalina to laiko dvasią.

Dėkojame rėmėjams – Trakų rajono savivaldybei bei partneriams – Lentvario miesto švietimo įstaigoms bei Lentvario parapijos namams.

Lentvario kultūros rūmų informacija